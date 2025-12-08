La Capital | La Ciudad | Arbolito de Navidad

Armado del arbolito de Navidad en Rosario: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

El paseo comercial de calle San Luis registró buenas ventas. Los comercios destacaron que hubo alta demanda de decoración navideña

8 de diciembre 2025 · 16:14hs
Foto de archivo. Hubo bastante movimiento en calle San Luis en busca de adornos para el arbolito de Navidad 

Foto de archivo. Hubo bastante movimiento en calle San Luis en busca de adornos para el arbolito de Navidad 

El 8 de diciembre, día del tradicional armado del arbolito de Navidad, volvió a demostrar que sigue siendo una de las fechas más fuertes del calendario comercial. En el tradicional paseo de calle San Luis, los locales trabajaron con muy buen nivel de actividad y un movimiento que, según los comerciantes, superó ampliamente las proyecciones.

A pesar del feriado, la mayoría decidió abrir. Y no se equivocó. “La jornada fue totalmente positiva. La venta respondió muy bien y se vio un movimiento que superó las expectativas”, describieron desde el corredor.

El rubro más buscado fue, como cada año, el de la decoración navideña. “El ticket promedio fue de 20.000 pesos. La gente llevó la línea completa de armado y decorado del arbolito para sumar a uno que ya tenían”, explicaron.

La tendencia coincide con lo que se vio en temporadas anteriores: más que comprar un árbol nuevo, las familias optaron por renovar luces, guirnaldas y adornos para ajustarse al presupuesto sin dejar de lado la tradición.

>>Leer más: Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico: libros apilados, plantas de interior y hasta fotos

Las fichas del comercio puestas en las Fiestas

Durante toda la mañana y el mediodía, la circulación en el centro de Rosario fue constante. Hubo quienes aprovecharon para hacer compras familiares y quienes se acercaron a completar los últimos detalles antes de encender el arbolito por la noche. Los comerciantes destacaron que, incluso con un año complejo para el consumo, el Día del Arbolito sigue funcionando como un incentivo emocional y comercial.

En el corredor comercial esperan que el buen ritmo se mantenga hacia la segunda quincena de diciembre, cuando empieza el pico de demanda por las fiestas y se vuelven más fuertes las compras de regalos.

Cómo llegó a la Argentina el uso del arbolito

Fue recién en 1807 cuando en Argentina comenzaron a verse los primeros árboles de Navidad. La historia cuenta que un irlandés introdujo el hábito al decorar con un pico una plaza pública.

Más allá del sentido religioso, de festejo, de celebración del cambio, hay quienes le atribuyen al árbol de Navidad otros significados, como el universo, la prosperidad, la vida, la siembra y la cosecha. Los adornos de colores fueron reemplazando a las manzanas que recordaban el paraíso donde Adán y Eva cometieron el pecado original, según la Biblia.

>>Leer más: Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico

Hoy, no hay una estética única en el armado y orna mentación del pino. A las bolas de colores se les sumaron guirnaldas y luces, las que reemplazaron a las velas que simbolizaban la luz de Cristo y la unión de las familias. Esos sí, siempre coronando su punta, la estrella de Belén es innegociable.

El porqué de los regalos

Los presentes en el árbol también tienen su razón de ser. Se estima que en Belén, la gente ponía en el árbol algún objeto preciado a modo de obtener buenas compensaciones para el año entrante.

El 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus, Pío IX proclamó que María (madre de Dios) fue preservada –por un privilegio único- del pecado original desde el primer instante de su existencia. De ahí el armado del árbol el 8 de diciembre, Día de la Virgen Inmaculada Concepción.

Noticias relacionadas
Desde el muérdago hasta una bolsita de arroz: todos los adornos infaltables en el arbolito de Navidad para tener un buen año

Qué adornos no pueden faltar en el arbolito de Navidad para tener un año próspero

El clásico arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes. 

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Organizaciones sociales cortarán accesos clave de Rosario en una jornada nacional de protesta para exigir trabajo, mejoras en programas sociales y asistencia alimentaria.

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

La Orquesta Sinfónica de Rosario celebra su último concierto de 2025 recordando los grandes hitos de la cinematografía universal.

La Orquesta Sinfónica de Rosario cierra el año con bandas sonoras de película y solidaridad

Ver comentarios

Las más leídas

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

Lo último

Asociación Rosarina de Básquet: el cuadrangular final de la Superliga tuvo su capítulo en tribunales

Asociación Rosarina de Básquet: el cuadrangular final de la Superliga tuvo su capítulo en tribunales

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Al trazar su balance de la gestión que concluirá el 31 de diciembre próximo, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe adelantó a La Capital su decisión de alejarse del máximo tribunal

Roberto Falistocco: Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial

Por Javier Felcaro
Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei
La Ciudad

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis
La Ciudad

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

Ovación
Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Por Gustavo Conti
Ovación

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Policiales
Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

La Ciudad
Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei
La Ciudad

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

La Orquesta Sinfónica de Rosario cierra el año con bandas sonoras de película y solidaridad

La Orquesta Sinfónica de Rosario cierra el año con bandas sonoras de película y solidaridad

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6
Información General

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Por Nachi Saieg

La Ciudad

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores
Ovación

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord
La Ciudad

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce
Ovación

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce

Messi tras la coronación: Era un desafío poner al equipo en lo más alto
Ovación

Messi tras la coronación: "Era un desafío poner al equipo en lo más alto"

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral
Información General

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original
Información General

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación
Información General

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia
Información General

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos
La Ciudad

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales
La Ciudad

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe
Economía

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad
La Región

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus
La Ciudad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus