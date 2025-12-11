Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

En rigor, los permisos de uso exclusivo destinados a coches de funcionarios se fueron reduciendo marcadamente en las últimas décadas. Sin embargo, Cardozo argumentó: “En la actualidad existen áreas de estacionamiento de uso exclusivo asignadas a jueces, fiscales, camaristas y cuerpos consulares, cuyo régimen diferencial ha derivado en numerosos casos en un uso extendido, discrecional y abusivo del espacio público, generando situaciones de inequidad y afectando la disponibilidad general de estacionamiento para la ciudadanía”.
En 2000 se sancionó el decreto N109 que establecía un régimen especial de lugares reservados para el Poder Judicial, Concejo, Palacio Municipal y Centro Cívico Gubernamental Rosario. A partir de 2021(decreto 60.373), el mismo Concejo se autoderogó el estacionamiento con régimen especial.
Sin privilegios de funcionario
El 2 de julio de 2020, la exconcejala y actual directora de Aguas Santafesinas (Assa), Renata Ghilotti, había solicitado la derogación del decreto 109.
“Resulta evidente, conforme a la situación actual, que el servicio público de transporte de pasajeros local atraviesa dificultades estructurales que aún no han sido plenamente resueltas, circunstancia que impacta en la movilidad urbana de nuestra población”, indicó Cardozo para agregar: “Rosario necesita actualizar sus normativas para reflejar una realidad urbana más compleja, dinámica y demandante, donde el uso eficiente del núcleo urbano constituye un recurso estratégico y un componente clave de la calidad de vida de nuestra comunidad”.
Otra ciudad, otro estacionamiento
El exlegislador recordó que aquellos permisos fueron otorgados en el marco de “otra ciudad”, menos urbanizada, en donde el parque automotor no era tal como en la actualidad.
Por todo ello, el expediente que está en tratamiento parlamentario apunta a la eliminación progresiva de los espacios de estacionamiento de uso exclusivo, ya que constituye una medida orientada a promover una sociedad más igualitaria, justa y equitativa, en la que todos los ciudadanos accedan al espacio público “bajo los mismos derechos y obligaciones, en concordancia con principios modernos de movilidad urbana y uso racional del territorio”.
Así, el proyecto de ordenanza busca derogar toda norma municipal que garantice o asegure el estacionamiento reservado o especial para personas que revistan cargos públicos de cualquier, tipo o estrado estatal.
También se pretende que queden sin efecto los permisos de estacionamientos otorgados con carácter excepcional a toda persona que ocupe cargos públicos o que estén relacionadas con la actividad dentro del área de la administración pública en general.
Una salvedad. En la iniciativa quedan exceptuados los permisos otorgados por discapacidad, a instituciones de salud, escuelas, residencias para la tercera edad, móviles de medios de comunicación o cualquier otra situación de excepción que la autoridad de aplicación evalúe necesaria.
Franquicias en el parque automotor
En la última sesión ordinaria del Concejo Municipal, antes del 10 de diciembre, se aprobó una ordenanza por la que se crea un sistema de consulta de franquicias especiales de estacionamiento para personas con discapacidad y ambulancias donde funcionen las bases operativas de unidades de terapia intensiva móviles destinadas a los servicios de emergencias y urgencias médicas privadas. El denominado estacionamiento entre discos deberá contener información completa de las mismas y será de acceso libre para consultar y constatar su validez y vigencia, y la revisión del expediente que otorga el uso anual de estas franquicias.
La señalización correspondiente a las franquicias de estacionamiento reservado entre discos deberá contener en lugar visible, el número de expediente que autoriza su uso y adicionalmente un código QR que remitirá a la base de datos del sistema. Es decir, se deberá exhibir el número de expediente impreso en los mismos discos, sin describir información de carácter personal, sino sólo en lo que respecta a la tramitación del permiso especial y al cumplimiento de los requisitos de habilitación.
