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Lisandro Enrico atacó sin filtro a la Nación por la ruta A012: "Es cagarse en la gente"

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe dijo que el decreto de delegación de los corredores no resuelve el problema en el segundo anillo vial de Rosario

24 de abril 2026 · 12:56hs
La ruta A012 tiene un enorme deterioro por el tránsito pesado hacia los puertos.

La Capital / Celina Mutti Lovera

La ruta A012 tiene un enorme deterioro por el tránsito pesado hacia los puertos.

La provincia de Santa Fe lleva 26 meses pidiendo que le permitan arreglar la ruta A012 y la última respuesta del gobierno nacional no satisfizo a las autoridades. "Lo que están haciendo es criminal porque es cagarse en la gente", disparó este viernes el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.

El exsenador del departamento General López no sólo cargó contra sus pares en Buenos Aires, sino también contra los dirigentes locales alineados con el presidente Javier Milei. En diálogo con LT8 sobre las demoras en la delegación del mantenimiento del corredor, señaló: "No escucho a nadie de La Libertad Avanza (LLA) que se ocupe para que cedan rápido. Son fantásticos para hacer videítos pero después no mueven un papel, no hacen una gestión".

Hace una semana se habilitó la firma de convenios para que Santa Fe se haga cargo de las obras en rutas nacionales mediante convenios aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Sin embargo, el funcionario cree que esta no es la solución que reclamaban. "En vez de agilizar las cosas, este decreto las complicó para todas las provincias", aseguró.

La discusión sin fin sobre la ruta A012

Enrico aseguró que "las rutas estuvieron mal siempre, pero nunca peor que ahora". Al mismo tiempo defendió el plan de obras públicas de los corredores provinciales y recordó que el presupuesto general de los proyectos de este año asciende a 1,75 billones de pesos.

El ministro santafesino dejó en claro que no pretende ser un opositor de toda la cancha frente a Milei. Sin embargo, el deterioro de la ruta nacional A012 y la falta de respuestas en Buenos Aires le parece intolerable. "Hay cosas que están bien de este gobierno, pero en esto son de cuarta", expresó.

>> Leer más: Los detalles del decreto que cede la A012 a Santa Fe

El exlegislador provincial señaló que el decreto de delegación de facultades para la licitación de obras es inadecuado en relación al plan de reparación urgente que ya tienen preparado con una inversión de 5.000 millones de pesos. En este sentido, consideró que sus pares nacionales "están dando vueltas" alrededor del tema en vez de ceder el mantenimiento de uno de los principales corredores del Gran Rosario.

El funcionario deslizó que Santa Fe no se hará cargo de las obras bajo las condiciones definidas dentro del decreto 253/2026. Cuando le preguntaron si hubo algún contacto para llegar a un acuerdo, replicó: "Lamentablemente, no. Estamos esperando que el gobierno nos diga, tome la A012, una ruta que no mantiene ni repara".

¿Qué dijo Lisandro Enrico tras la renuncia en el Senado?

Por otro lado, Enrico se refirió al conflicto que protagonizó con el senador de San Cristóbal, Felipe Michlig, que lo había criticado por el atraso en un plan de viviendas financiado por la provincia. "No puede quejarse porque su departamento tiene obras por todos lados, está de más aclararlo", manifestó.

El contrapunto entre referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) derivó en la renuncia del titular de la cartera de Obras Públicas a la banca que había renovado en la Cámara alta en diciembre de 2023, cuando pidió licencia para ocupar un puesto en el Poder Ejecutivo. Al respecto, señaló: "No se me va a caer ninguna medalla por hacerlo y sigo trabajando. Me pareció lo más correcto".

>> Leer más: Pullaro celebró el traspaso de la A012 a Santa Fe: "La provincia asume una tarea postergada por años"

El dirigente del sudoeste santafesino recordó que había sido elegido con el 81 % de los votos y tomó una decisión difícil en el momento en el que decidió alejarse de la Legislatura. "Sentía la necesidad y el compromiso de acompañarlo a Maximiliano Pullaro en su gobierno. Si era un mal ministro, tenía que volver a cumplir mi mandato", acotó.

Finalmente, Enrico reiteró que ya le dio las explicaciones a Michlig (quien seguirá otro período al frente de la UCR provincial, según se definió este viernes) sobre el plazo de ejecución de las viviendas en San Cristóbal. Asimismo, subrayó: "Tenemos un montón de cosas más que quisiéramos hacer, pero hay que medirlo y calcularlo económicamente".

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