La emoción de Senesi cuando le anunciaron que viajaba al Mundial

Su novia, la futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers, filmó el momento en que le anunciaron que estaba convocado

El defensor Marcos Senesi inmortalizó un recuerdo para toda su vida al grabar el momento en el que le confirmaban su convocatoria a la selección argentina para el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

La grabación fue realizada por su pareja, la futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers, que acomodó el celular y activó la cámara mientras el central se encontraba en la llamada en la que le confirmaron la citación.

Marcos Senesi fue convocado a la Copa del Mundo de urgencia, habiendo sido parte de la prelista de 55 futbolistas e ingresando a la nómina oficial luego de la lesión del central Leonardo Balerdi, que sufrió un desgarro en el sóleo derecho el sábado pasado, cuando se perfilaba para jugar como titular en un amistoso ante Honduras.

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La hermosa y genuina reacción de Marcos Senesi junto a su novia, la jugadora Kelci-Rose Bowers, a ser convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial con Argentina. pic.twitter.com/LPR6nOaZgb — Diario La Capital (@lacapital) June 11, 2026

El zaguero surgido de las inferiores de San Lorenzo se encontraba de vacaciones, habiendo pasado algunos días en Miami e Ibiza, cuando recibió la llamada con la que estaba soñando.

En el video filmado por su pareja, Senesi se encuentra en medio de la conversación telefónica mientras ella comenta los días que habían pasado de vacaciones, afirmando que todos los días “rezaban” para que llegue el llamado que confirme su participación en el Mundial.

La emoción llegó cuando el futbolista cortó la llamada y se miró con su pareja: ambos con las manos en la cabeza, saltaron y se fundieron en un sentido abrazo, entre gritos de euforia.

El defensor de 29 años que se desempeña en el Bournemouth se encuentra ante una oportunidad única al ser llamado para un Mundial con apenas tres partidos en la Selección argentina.

Protagonista de una gran campaña en el conjunto inglés, que accedió a copas europeas, el zaguero fue adquirido como agente libre por el Tottenham, uno de los clubes más grandes del fútbol británico, y será el 26° jugador de la lista del entrenador Lionel Scaloni en búsqueda de defender el título obtenido en Qatar 2022.