La Fórmula 1 llega a Barcelona pero antes debe terminar el GP de Mónaco con Alpine expectante

La FIA hizo lugar al derecho de revisión de Alpine, que espera le devuelvan el podio a Pierre Gasly de Mónaco. A la par, la Fórmula 1 corre en Barcelona

Pierre Gasly y Franco Colapinto circulan juntos por las calles de Mónaco. Alpine espera la resolución de la FIA, en la antesala del nuevo GP de Fórmula 1.

La expectativa en el primer día de actividad del GP de Barcelona de Fórmula 1 no solo estará dentro de la pista, sino fuera de ella. Alpine avanzó en su pedido de revisión tras las sanciones en Mónaco y espera que le devuelvan el podio a Pierre Gasly . Si le dan razón, hasta Franco Colapinto podría avanzar un puesto.

Pierre Gasly fue el único piloto en Mónaco en recibir dos sanciones por exceso de velocidad en el pit lane de Mónaco y, del tercer puesto que había abrochado bajó al 7º tras ser penalizado con 10 segundos.

Pero el francés no fue el único, ya que su compañero Franco Colapinto, Lewis Hamilton, Oscar Piastri y George Russell también pasaron por lo mismo. Todo eso después de que ya desde las prácticas del viernes se detectaran varios excesos, algo completamente inusual, y no solo en Mónaco.

Por eso mismo, los comisarios deportivos de la FIA advirtieron a los equipos antes de la carrera sobre lo que pasaba y sugirió tener cuidado en la trazada que los autos tomaban al entrar a la calle de boxes, en vistas de que las mediciones contemplan distancias y tiempo en un trayecto determinado, y sacan un promedio de velocidad.

Pero en el caso de los Alpine se aseguró que los limitadores de velocidad de ambos autos estaban fijados en 59,5 km/h, es decir, 0,5 km/h menos de lo que limitaba el reglamento para evitar justamente eventualidades. Así y todo, las sanciones llegaron igual.

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El pedido de Alpine y lo que decidió la FIA

Alpine entonces recogió el guante y el mismo domingo presentó un derecho de revisión de las decisiones de los comisarios deportivos de la FIA, que actúan como un órgano independientemente de ella.

Para ello habría aportado pruebas nuevas y significativas, es decir que no estuvieron al alcance de los comisarios al momento de tomar sus decisiones, un requisito fundamental para que el derecho de admisión sea admitido. Y eso pasó este jueves.

Los comisarios deportivos admitieron el derecho de revisión, pero no significa aún que le devolverá el podio a Gasly, porque bien podría determinar que el procedimiento de medición debe ser solamente revisado.

Es que, en el caso de Gasly le puede restituir los 10 segundos, con lo que quedaría en el tercer lugar. Y a Colapinto le puede devolver los 5 segundos, con lo cual ascendería del 14º al 13º lugar, lo cual no cambia el clasificador.

El problema con George Russell

Hamilton y Piastri sí cumplieron la sanción en boxes cuando entró el auto de seguridad por el golpe de Lance Stroll, pero en cambia se crearía un enorme problema con George Russell, porque le hicieron cumplir mal la sanción en su detención y eso derivó en un stop and go por boxes posterior.

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Al momento de parar en boxes a cumplir las dos sanciones, Russell estaba tercero, delante de Gasly, así que la pregunta es cómo se resolvería la situación del ahora tercero en el campeonato.

La primera práctica libre de este viernes empieza a las 8.30. Se supone que antes de esa hora estará lo más importante: la decisión final de la FIA, que además viene envuelta en un escándalo por no excluir a Isack Hadjar.

Es que los mecánicos de Red Bull estaban trabajando sobre el motor del auto del francés, cambiándole las bujías y la bobina de encendido, pero al ser advertido por el delegado de la FIA, volvieron todo a como estaba según su apreciación.

Pero claramente infringieron el régimen de parque cerrado, ya que en ese momento todos los autos estaban parados en el pit lane por la bandera roja que salió tras el golpe de Charles Leclerc. Una auténtica verguenza que los comisarios no loe excluyeran de la competencia.