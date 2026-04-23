Milei prohibió el ingreso de periodistas a la Casa Rosada: "Ni Cristina se animó a tanto", dijo Scaglia

La diputada nacional por Provincias Unidas dijo que el gobierno "se vuelve fundamentalista con posiciones dañinas para la democracia argentina"

El presidente Javier Milei suspendió el ingreso de periodistas a Casa Rosada, una orden inédita en la historia democrática del país

Los periodistas acreditados en Casa Rosada no pudieron ingresar hoy. El Gobierno nacional decidió retirar el lector de huellas digitales "hasta nuevo aviso"

El presidente Javier Milei prohibió el ingreso de periodistas que habitualmente cubren las actividades en la Casa Rosada , un hecho inédito en la historia democrática del país. Es más, el primer mandatario presentó una denuncia penal contra dos periodistas de canal Todo Noticias (TN), entre ellos la rosarina Luciana Geuna, a quienes acusó de espionaje.

“Ni Cristina Fernández se atrevió a tanto” , afirmó la diputada nacional y presidenta del PRO en Santa Fe, Gisela Scaglia , al ser consultada esta mañana por LT8 sobre la orden que impartió este jueves a primera hora el primer mandatario, en un capítulo más de su enfrentamiento con el periodismo crítico.

Scaglia consideró que “es tremendo lo que hizo el gobierno. Además, es contradictorio en su base. Dice que va por la libertad y es el que más restringe el trabajo de los periodistas. No se puede negar el acceso (a la Casa Rosada) ni a la posibilidad de informar libremente, porque ese un derecho está garantizado por la Constitución Nacional”.

En ese sentido, la exvicegobernadora de Santa Fe y actual integrante de la bandada de Provincias Unidas (PU) señaló que “cualquier periodista tiene derecho a buscar fuentes de información, a informar y a acceder a la Casa Rosada. Ni Cristina se animó a tanto. Eso es lo raro y que sorprende. La expresidenta no se animaba a hacer esas cosas, y no podemos decir que Cristina defendiera la libertad de prensa porque era todo lo contrario”.

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“El gobierno se vuelve fundamentalista con posiciones que son muy dañinas para la democracia argentina”, subrayó Scaglia.

Qué pasó con los periodistas en Casa Rosada

El gobierno de Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada. “Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, fue el mensaje que les llegó a los trabajadores de prensa que se desempeñan en Balcarce 50.

2026-04-14 milei El presidente Javier Milei suspendió el ingreso de periodistas a la Casa Rosada, una orden inédita en la historia democrática del país. Foto: La Capital / Archivo.

Los cronistas acreditados que esta mañana llegaron la sede del gobierno se encontraron con personal de Casa Militar y de la Policía Federal (PFA) que, portando una lista con el nombre de al menos 60 trabajadores de prensa, les impidieron el ingreso lisa y llanamente.

La decisión de quitar las huellas digitales de los accesos y el permiso de ingresar a todos los periodistas acreditados redobla la escalada de ataques que la administración de La Libertad Avanza (LLA) desató desde hace años con los trabajadores de prensa.