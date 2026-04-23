La Capital | Política | Lisandro Enrico

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial tras días de tensión en Unidos

La Cámara alta avaló el planteo del titular de Obras Públicas de Santa Fe, quien había solicitado la licencia a su banca para poder asumir en el gabinete de Maximiliano Pullaro, en diciembre de 2023

23 de abril 2026 · 19:01hs
Lisandro Enrico

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe.

Tras varios días de fuertes tensiones internas en la coalición gobernante Unidos, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, formalizó este jueves su renuncia a la banca de senador provincial, que fue aprobada por la Cámara alta. El legislador había solicitado la licencia al bloque oficialista para poder asumir, en diciembre de 2023, como integrante del gabinete de Maximiliano Pullaro, una de las instancias que alimentó el reciente cruce con el titular del cuerpo, el también radical Felipe Michlig.

La renuncia de Enrico al Senado fue anunciada oficialmente durante la sesión de este jueves por la legisladora que lo reemplaza en la banca, Leticia Di Gregorio.

“Tengo en mis manos, y hago entrega para su posterior tratamiento, la renuncia de Enrico a su banca de senador por el departamento General López”, arrancó su exposición Di Gregorio.

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Acerca del tiempo que transcurrió desde que Enrico juró como funcionario provincial sin alejarse de la banca en el Senado, la legisladora precisó: “En su momento, para él era aceptar o no el cargo con el que lo había honrado el gobernador. Una decisión difícil por el cariño inmenso que le tiene la gente de su departamento, donde acababa de ganar con el 81 por ciento de los votos”.

“Enrico no sabía si iba a estar a la altura del cargo. Hoy vemos que es un excelente ministro. Siempre dijo que, si fallaba en ese puesto, iba a volver a su banca. Hablar de especulación es una barbaridad”, completó Di Gregorio.

Asimismo, le envió un mensaje al presidente del Senado: "El triunfo de Unidos no tiene un solo padre".

Luego, el senador Rodrigo Borla (Unidos, departamento San Justo) pidió el tratamiento de la renuncia de Enrico, cuyo contenido compartió con todo el recinto de la Cámara alta.

Sin embargo, el bloque peronista, sorprendido por la irrupción de un tema al que consideró fuera de agenda, solicitó a través de su titular, Rubén Pirola, un cuarto intermedio para tener mayores precisiones y sentar posición.

Minutos después, Pirola anunció que los cinco senadores del PJ se iban a abstener frente al pedido de renuncia de Enrico, que terminó avalado por doce votos afirmativos.

“Esta renuncia llega tarde, como dijimos en su momento, no subsana nada. Tampoco tiene que ver con valoraciones personales. Entendemos que (Enrico) había cesado en su cargo por estar ocupando un puesto en el Ejecutivo”, argumentó Pirola, quien también ratificó su respaldo al titular del Senado: "Michlig es garantía de diálogo".

Lisandro Enrico, Felipe Michlig y el fuego amigo

Días atrás, un pedido de informes en la Cámara alta había activado la primera interna pública en Unidos desde que es gobierno. Y fue entre propios radicales: Michlig cargó contra Enrico al denunciar que actuaba con discrecionalidad en el reparto de viviendas. En rigor, fue un capítulo de una discusión política más profunda.

Michlig llevó el documento a Labor Parlamentaria por la supuesta falta de información sobre 54 viviendas en San Cristóbal que iban a ser terminadas y, según contó, Enrico cambió el criterio de ejecución y las abandonó, mientras realizaba otras más convenientes para su departamento: General López.

>>Leer más: Lisandro Enrico retruca a Felipe Michlig: "San Cristóbal es de los más beneficiados con obras"

El pedido de informes, acompañado por las firmas de otros senadores como Esteban Motta y Borla, fue reforzado con un vehemente planteo del titular del cuerpo en el recinto.

Michlig sostuvo que el “poder lo cambió” a Enrico porque ahora accionaba con discrecionalidad, que “usufructuó Unidos” sin construirlo y que se arrepentía de haberle otorgado la licencia para ser ministro cuando, en realidad, debería haber renunciado.

>>Leer más: El gobierno provincial dice que la pelea de Enrico y Michlig es un "entredicho legislativo"

A su vez, quedó en evidencia la interna en el radicalismo cuando Di Gregorio defendió a Enrico. “Me pareció raro que haga un pedido de informes a su propio gobierno y a un ministro de su propio partido y de Unidos. Por eso creo que hay animosidad y algo personal”, sostuvo.

Poco después, el propio Enrico retrucó a Michlig: “San Cristóbal es de los departamentos más beneficiados con obras”. Y completó: “A veces aparecen chispazos, pero hay que seguir”.

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