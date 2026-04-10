La Capital | Política | Unidos

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

El legislador radical denunció discrecionalidad en el reparto de obras, dijo arrepentirse de habilitarlo para ministro y que "el poder lo cambió". La respuesta y lo que viene

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

10 de abril 2026 · 11:06hs
Los radicales Felipe Michlig y Lisandro Enrico y una interna en Unidos

Los radicales Felipe Michlig y Lisandro Enrico y una interna en Unidos

Un pedido de informes en el Senado de Santa Fe hizo explotar la primera interna pública en Unidos desde que es gobierno. Lo particular es que no se generó entre diferentes partidos de la alianza sino entre radicales. El senador Felipe Michlig se despachó en duros términos contra el ministro de Obras Públicas y senador en licencia de su bloque, Lisandro Enrico, al denunciar que actúa con discrecionalidad en el reparto de viviendas.

Lo que asoma como la punta del iceberg de un discusión política del oficialismo más profunda se hizo pública este jueves en el Senado. Michlig llevó el documento a labor parlamentaria por la supuesta falta de información sobre 54 viviendas en San Cristóbal que iban a ser terminadas y, según cuenta, Enrico cambió el criterio de ejecución y las abandonó, mientras realizaba otras más convenientes para su departamento General López.

No solo el pedido de informes para un miembro de su espacio es una ofensiva en el ámbito político, que fue acompañado con las firmas de otros senadores de Unidos como Rodrigo Borla y Esteban Motta, sino lo que planteó en el recinto con vehemencia.

Dijo que el “poder lo cambió” a Enrico porque ahora acciona con discrecionalidad, que “usufructuó Unidos” sin construirlo y que se arrepiente de haberle otorgado la licencia para ser ministro cuando en realidad debería haber renunciado. Este último punto es delicado porque desde el origen fue polémica.

Unidos movido

Promediando la sesión, Michlig tomó el micrófono con ganas para denunciar la situación. “No tengo otra que, ante la falta de respuestas de Obras Públicas, hacer este pedido de informes”, dijo y advirtió que si no contesta “tomará otras medidas” en una directa alusión a citarlo a que lo explique ante el Senado. Esto, además de inédito, escalaría más la tensión en un alianza gobernante que desde ahora tiene una interna velada.

A su vez, quedó en evidencia la interna política en el radicalismo cuando la senadora que reemplaza a Enrico en su banca, Leticia Di Gregorio, lo defendió. “Me pareció raro que pida un pedido de informes a su propio gobierno, a un ministro de su propio partido, y de Unidos, y por eso creo que animosidad y algo personal”.

Luego siguió: “Me parece que hablar de criterios que el ministro utiliza por cara y zona, la verdad que ustedes que han sido compañeros del senado y hoy de un mismo gobierno, saben que no es así. No es correcto hablar de discrecionalidad”. Di Gregorio tenía preparados unos números para refutar al senador Michlig. “Si les dan esas 54 viviendas duplicarían las de General López”.

Embed

El senador de San Cristóbal enardeció con la respuesta. Volvió a tomar la palabra y terminó de romper. “Usted cumple muy bien la función de reemplazo. Dice animosidad y no es para nada así. Que suerte que tiene información, yo no la tengo y tengo que hacer un pedido de informes. Usted me brinda comparaciones como si fuera parte del ministerio de Obras Públicas, y usted hoy representa a General López en una banca del Senado”.

Luego de dejar “totalmente al margen de esta discusión al gobernador Pullaro”, ostentó su poder con una frase sugerente hablando en tercera persona. “El pedido lo está haciendo el senador segundo en cantidad de años en esta cámara, el presidente de la UCR, coordinador del frente gobernante, que hizo todo para que este gobierno esté a la conducción de la provincia de Santa Fe, y que hoy está segundo en la línea sucesoria, imaginen que lo pida otro”.

Licencia, punto sensible

Más tarde, cargó directamente contra Enrico al decir que cometió un error en validar la licencia para que sea ministro. “Hemos convalidado una situación que está todavía criticada que es el pedido de licencia (como senador) que le brindamos por solidaridad y para darle la oportunidad de ser ministro, cuando tendría que haber cumplido con la premisa de renunciar para ser ministro como hizo el doctor Bastia en Diputados”.

Estas palabras son un reconocimiento tardío de una anomalía que puede abrir un nuevo escenario acerca de la licencia del hoy ministro. “Se quedó con dos cargos y reemplazado por ustedes que hoy pongo en duda y hasta me arrepiento de haber aprobado eso que estaba realmente señalado por los representantes de la oposición”.

Luego, le reprochó que se sumó a Unidos una vez que ya estaba armado. “Yo tengo la particularidad de ser el que impulsó este proyecto político, muchos otros usufructuaron una vez que lo ordenamos y promovidos. Por eso me queda claro que hay que conocer a la gente cuando se le da poder. El poder cambia, la lapicera cambia”.

“Acá, junto al senador o ministro, no sé cómo decirle, nos quejamos de la discrecionalidad del anterior gobierno provincial y nos juramentamos obrar distinto, hoy no puedo decir que eso ocurra”.

Lisandro Enrico rutas obras reparación .jpeg

Las viviendas

Son obras de viviendas que correspondían ejecutar a Nación y, que a partir de un convenio, Santa Fe se hizo cargo porque quedaron abandonadas al 52%. El criterio que se estableció en 2025 es que se harían primero las viviendas que estaban al 60%. San Cristóbal esperaría pero luego le comunicaron que no había fondos.

Michlig denuncia que mientras tanto había otras localidades donde se hacían viviendas y estaban al 8%. “Cambió el criterio, pero ¿quién decide? ¿El ministro por la cara, porque es de tal localidad, del centro, del norte, del sur? Es una injusticia y decisiones que no son contundentes en la explicación”, reprochó al micrófono.

Noticias relacionadas
La Cámara de Diputados de la provincia fue el escenario de un debate áspero sobre la ley orgánica de municipios, la primera derivada de la reforma constitucional. 

La Legislatura santafesina sancionó la ley orgánica de municipios

Diego Spagnuolo y el presidente Javier Milei, antes de que estalle la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.(Andis)

Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas

El fiscal federal Gerardo Pollicita.

Pidieron levantar el secreto bancario de Adorni y citaron a declarar a otros cinco testigos

José Mayans, jefe de los senadores del peronismo.

José Mayans reclama juicio político contra Milei: "No entiende un carajo y está pirado"

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Newells, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Jugó en Newell's, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

Lo último

Thelma Fardín rechazó el proyecto sobre falsas denuncias: Sembrar desconfianza es cruel

Thelma Fardín rechazó el proyecto sobre falsas denuncias: "Sembrar desconfianza es cruel"

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario 2026

Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario 2026

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

En un hecho histórico, la Universidad Nacional de Rosario pone en marcha este sábado una nueva facultad después de 37 años. Cuál es su oferta académica

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR
Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la exaltación de la violencia
La Ciudad

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la "exaltación de la violencia"

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase
LA CIUDAD

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado
Policiales

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió
LA REGION

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Newells, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Jugó en Newell's, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

Ovación
Real Madrid e Inter pelean por una joven figura de la selección argentina que irá al Mundial
Ovación

Real Madrid e Inter pelean por una joven figura de la selección argentina que irá al Mundial

Real Madrid e Inter pelean por una joven figura de la selección argentina que irá al Mundial

Real Madrid e Inter pelean por una joven figura de la selección argentina que irá al Mundial

Cocoliso González: Quería seguir en Newells, pero pasaron cosas y no me llamaron

Cocoliso González: "Quería seguir en Newell's, pero pasaron cosas y no me llamaron"

Di María tras el debut copero: Sacamos un empate y merecíamos un poco más

Di María tras el debut copero: "Sacamos un empate y merecíamos un poco más"

Policiales
Tres detenidos en el primer operativo de flagrancia virtual detectado por el sistema Lince
Policiales

Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Ludueña: detenido por hacer disparos con una tumbera y herir a un perro

Ludueña: detenido por hacer disparos con una tumbera y herir a un perro

Falsa agente turística detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos

Falsa agente turística detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos

La Ciudad
Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR
La Ciudad

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario 2026

Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario 2026

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la exaltación de la violencia

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la "exaltación de la violencia"

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

Por Nicolás Maggi
la Ciudad

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado
Policiales

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja
Ovación

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Policiales

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos
La Región

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias
La Ciudad

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias

Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas
Política

Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Por Emmanuel Paz
Negocios

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días
La Región

Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
La Región

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional
Policiales

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Ley de glaciares: convocan a participar de la demanda colectiva más grande de la historia
politica

Ley de glaciares: convocan a participar de la "demanda colectiva más grande de la historia"

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

El video viral del ex-Newells que se siente el Peaky Blinders de la Lepra mendocina

Por Luis Castro
Ovación

El video viral del ex-Newell's que se siente el Peaky Blinders de la Lepra mendocina

En su exposición ante el Senado, la jefa del MPA planteó limitar el acceso de menores a las redes sociales
La Región

En su exposición ante el Senado, la jefa del MPA planteó limitar el acceso de menores a las redes sociales

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas
La Ciudad

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida
POLICIALES

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida