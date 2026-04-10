Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

El legislador radical denunció discrecionalidad en el reparto de obras, dijo arrepentirse de habilitarlo para ministro y que "el poder lo cambió". La respuesta y lo que viene

Un pedido de informes en el Senado de Santa Fe hizo explotar la primera interna pública en Unidos desde que es gobierno. Lo particular es que no se generó entre diferentes partidos de la alianza sino entre radicales. El senador Felipe Michlig se despachó en duros términos contra el ministro de Obras Públicas y senador en licencia de su bloque, Lisandro Enrico , al denunciar que actúa con discrecionalidad en el reparto de viviendas.

Lo que asoma como la punta del iceberg de un discusión política del oficialismo más profunda se hizo pública este jueves en el Senado. Michlig llevó el documento a labor parlamentaria por la supuesta falta de información sobre 54 viviendas en San Cristóbal que iban a ser terminadas y, según cuenta, Enrico cambió el criterio de ejecución y las abandonó, mientras realizaba otras más convenientes para su departamento General López.

No solo el pedido de informes para un miembro de su espacio es una ofensiva en el ámbito político, que fue acompañado con las firmas de otros senadores de Unidos como Rodrigo Borla y Esteban Motta , sino lo que planteó en el recinto con vehemencia.

Dijo que el “poder lo cambió” a Enrico porque ahora acciona con discrecionalidad, que “usufructuó Unidos” sin construirlo y que se arrepiente de haberle otorgado la licencia para ser ministro cuando en realidad debería haber renunciado. Este último punto es delicado porque desde el origen fue polémica.

Unidos movido

Promediando la sesión, Michlig tomó el micrófono con ganas para denunciar la situación. “No tengo otra que, ante la falta de respuestas de Obras Públicas, hacer este pedido de informes”, dijo y advirtió que si no contesta “tomará otras medidas” en una directa alusión a citarlo a que lo explique ante el Senado. Esto, además de inédito, escalaría más la tensión en un alianza gobernante que desde ahora tiene una interna velada.

A su vez, quedó en evidencia la interna política en el radicalismo cuando la senadora que reemplaza a Enrico en su banca, Leticia Di Gregorio, lo defendió. “Me pareció raro que pida un pedido de informes a su propio gobierno, a un ministro de su propio partido, y de Unidos, y por eso creo que animosidad y algo personal”.

Luego siguió: “Me parece que hablar de criterios que el ministro utiliza por cara y zona, la verdad que ustedes que han sido compañeros del senado y hoy de un mismo gobierno, saben que no es así. No es correcto hablar de discrecionalidad”. Di Gregorio tenía preparados unos números para refutar al senador Michlig. “Si les dan esas 54 viviendas duplicarían las de General López”.

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El senador de San Cristóbal enardeció con la respuesta. Volvió a tomar la palabra y terminó de romper. “Usted cumple muy bien la función de reemplazo. Dice animosidad y no es para nada así. Que suerte que tiene información, yo no la tengo y tengo que hacer un pedido de informes. Usted me brinda comparaciones como si fuera parte del ministerio de Obras Públicas, y usted hoy representa a General López en una banca del Senado”.

Luego de dejar “totalmente al margen de esta discusión al gobernador Pullaro”, ostentó su poder con una frase sugerente hablando en tercera persona. “El pedido lo está haciendo el senador segundo en cantidad de años en esta cámara, el presidente de la UCR, coordinador del frente gobernante, que hizo todo para que este gobierno esté a la conducción de la provincia de Santa Fe, y que hoy está segundo en la línea sucesoria, imaginen que lo pida otro”.

Licencia, punto sensible

Más tarde, cargó directamente contra Enrico al decir que cometió un error en validar la licencia para que sea ministro. “Hemos convalidado una situación que está todavía criticada que es el pedido de licencia (como senador) que le brindamos por solidaridad y para darle la oportunidad de ser ministro, cuando tendría que haber cumplido con la premisa de renunciar para ser ministro como hizo el doctor Bastia en Diputados”.

Estas palabras son un reconocimiento tardío de una anomalía que puede abrir un nuevo escenario acerca de la licencia del hoy ministro. “Se quedó con dos cargos y reemplazado por ustedes que hoy pongo en duda y hasta me arrepiento de haber aprobado eso que estaba realmente señalado por los representantes de la oposición”.

Luego, le reprochó que se sumó a Unidos una vez que ya estaba armado. “Yo tengo la particularidad de ser el que impulsó este proyecto político, muchos otros usufructuaron una vez que lo ordenamos y promovidos. Por eso me queda claro que hay que conocer a la gente cuando se le da poder. El poder cambia, la lapicera cambia”.

“Acá, junto al senador o ministro, no sé cómo decirle, nos quejamos de la discrecionalidad del anterior gobierno provincial y nos juramentamos obrar distinto, hoy no puedo decir que eso ocurra”.

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Las viviendas

Son obras de viviendas que correspondían ejecutar a Nación y, que a partir de un convenio, Santa Fe se hizo cargo porque quedaron abandonadas al 52%. El criterio que se estableció en 2025 es que se harían primero las viviendas que estaban al 60%. San Cristóbal esperaría pero luego le comunicaron que no había fondos.

Michlig denuncia que mientras tanto había otras localidades donde se hacían viviendas y estaban al 8%. “Cambió el criterio, pero ¿quién decide? ¿El ministro por la cara, porque es de tal localidad, del centro, del norte, del sur? Es una injusticia y decisiones que no son contundentes en la explicación”, reprochó al micrófono.