La Capital | La Ciudad | Provincia

La provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Una vez concretado el traspaso de Nación, el gobierno santafesino tiene previsto poner en marcha un plan para tapar los baches y eliminar los ahuellamientos

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

17 de abril 2026 · 06:10hs
La ruta nacional A012 tiene un proyecto de decreto a la firma del presidente Javier Milei.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La ruta nacional A012 tiene un proyecto de decreto a la firma del presidente Javier Milei.

El proyecto de decreto difundido por Nación para la cesión de rutas nacionales a diversas provincias del país encendieron la ilusión en el gobierno santafesino, pero también la cautela en lo que respecta a la ruta nacional A012. "Todavía estamos como hace un año. Luego del decreto firmado, hace falta una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad y otra de la Secretaría de Transporte. Siempre falta algo", dijo un alto funcionario de la provincia que recibió el paper desde La Rosada. De concretarse, el Ministerio de Obras Públicas ya tiene listo un plan de contingencia para tapar pozos, reparar baches y eliminar ahuellamientos por unos 5 mil millones de pesos, y otro proyecto, a largo plazo, con el fin de constituir un ente público-privado con participación de las comunas para cobrar una tasa única a los camiones que lleguen a las terminales portuarias y así mantener la traza.

El decreto al que tuvo acceso La Capital delega en Santa Fe y en otras provincias, como Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, “la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje respecto de la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de personas humanas o jurídicas de derecho privado o de entes públicos provinciales”.

>> Leer más: La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

De esta forma, la provincia quedará facultada para aprobar la documentación licitatoria, efectuar las convocatorias correspondientes, adjudicar y suscribir los instrumentos contractuales, y todos los actos necesarios para el desarrollo del procedimiento de selección del concesionario y para el ejercicio de las facultades del concedente.

El borrador del decreto comenzó a difundirse en la tarde del jueves, pero la salvedad es que precisa para su puesta en marcha la firma del presidente Javier Milei. Nación propone que las provincias otorguen una concesión a un privado o un ente público por peaje para la administración y mantenimiento, a través de una serie de convenios. El paper fue tomado con precaución desde la Casa Gris, porque prevé una burocracia que dilatará los tiempos. "Siempre falta algo y son muy lentos. Todo es bastante tortuoso", resumió la fuente consultada para agregar: "Todas las costas y los seguros están a cargo de Vialidad Provincial".

>>Leer más: Escepticismo antes del traspaso de la ruta nacional A012: "Queremos que pasen al hecho"

Un plan para la ruta nacional A012

La idea del gobierno santafesino, una vez que se concreten todos los pasos a seguir y se termine con la burocracia pendiente, es en el corto plazo comenzar una reparación urgente de todo el tramo en lo elemental: pozos, cruces de ferrocarril, reparación de banquinas, eliminación de ahuellamientos y tareas de transitabilidad que demandarían unos 5 mil millones de pesos en un plazo no inferior al año de obras.

"Todo dependerá de cuántos camiones tenga la ruta, pero la idea es tener el control operacional de la A012", adelantó el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, a este diario.

El funcionario brindó a su vez un panorama para el largo plazo. "Venimos elaborando un proyecto de circuito de rutas de accesos a puertos en el que la A012 integraría una de ellas; todos los camiones que ingresen a las terminales pagarían una tasa unificada y única que se coparticiparía con las municipalidades en virtud de la cual hay un plan de obras", reveló Enrico.

A012 1.4 (1)
Pullaro afirmó que reparará la ruta nacional A012, pero el decreto de traspaso de la Nación aún no se concretó.

Pullaro afirmó que reparará la ruta nacional A012, pero el decreto de traspaso de la Nación aún no se concretó.

El objetivo es mejorar la infraestructura a 20 años, hacer obras como dobles carriles, rotondas, nuevos puentes, nuevos carriles y trazas; y el mantenimiento de una ruta como la A012 que requiere mucha permanencia de obras ya que el nivel de tránsito pesado que atraviesa esta y otras rutas en Santa Fe es alto.

>> Leer más: La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

"Todo ello por la gran cantidad de camiones que ingresan en un embudo. A su vez, queremos buscar soluciones ambientales y urbanas en ciudades como Roldán y Ricardone. Para eso habrá que desarrollar un plan que no será del Estado, sino a través de una expresión mixta donde participará el sector privado, las municipalidades y la provincia, y que prevea cuáles deberán ser las obras estratégicas para mejorar el circuito", se explayó el ministro de Obras Públicas santafesino.

Con el paper del proyecto de decreto que comenzó a circular en los pasillos oficiales, Milei faculta a las provincias para aprobar la documentación licitatoria, efectuar las convocatorias correspondientes, adjudicar y suscribir los instrumentos contractuales, y todos los actos necesarios para el desarrollo del procedimiento de selección del concesionario y para el ejercicio de las facultades del concedente.

accidente fatal AO12
El trágico choque en la ruta nacional A012 sucedió este lunes entre Roldán y Zavalla

El trágico choque en la ruta nacional A012 sucedió este lunes entre Roldán y Zavalla

Tasa única y unificada

Del articulado se desprende que cada jurisdicción que adhiera con su firma en un convenio queda habilitada pero no obligada a iniciar un proceso de concesión. Es por ello que la Casa Gris tiene en carpeta el cobro de una tasa única para todos los camiones que ingresan al circuito vial de las terminales portuarias.

En otro pasaje y en el marco de los detalles, el decreto señala que las jurisdicciones delegadas deberán asumir el compromiso de respetar los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero”.

En ningún caso, la delegación podrá exceder los 30 años contados desde la aprobación del convenio. Santa Fe tiene un borrador a mediano plazo para los próximos 20 años. La delegación no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados, los que permanecerán bajo exclusiva titularidad del Estado nacional. Es decir que se trata de una cesión, y no de un traslado de dominio. Así lo se establece en un articulo donde se indica que, “extinguido el contrato de concesión por cualquier causa” cesará la delegación conferida y el Estado nacional retomará la gestión y mantenimiento”.

Proyecto de decreto y anuncio

El proyecto difundido en las últimas horas, se suma a los "buenos anuncios", del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, cuando en la Bolsa de Comercio de Rosario el 1º de abril sorprendió: "Les estamos dando a las provincias rutas y ellas se hacen cargo de ponerlas en funcionamiento", dijo al mencionar la A012.

Noticias relacionadas
Los yuyales en Circunvalación, espejo de la indiferencia y el abandono nacionales.

El interior financia a un país que le da la espalda

el tiempo en rosario: viernes con neblina, nubes y la maxima en 26º

El tiempo en Rosario: viernes con neblina, nubes y la máxima en 26º

un obrero de 60 anos cayo del techo de un galpon y murio

Un obrero de 60 años cayó del techo de un galpón y murió

Uno de los legados arquitectónicos de Ángel Guido en Rosario fue fotografiado por los franceses

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la "identidad única" de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Unión vs Newells por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Unión vs Newell's por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la identidad única de Rosario

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la "identidad única" de Rosario

Lo último

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Una joven fue hallada sin vida en un edificio de barrio Lourdes. El supuesto homicida se quitó la vida al saltar de un departamento céntrico

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio
Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales
POLICIALES

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Un financista rosarino, a un paso del juicio por estafa millonaria en dólares

Por Claudio Berón
Policiales

Un financista rosarino, a un paso del juicio por estafa millonaria en dólares

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario
Política

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Bienes incautados al delito: la avioneta voló y se vendió a $70 millones
La Ciudad

Bienes incautados al delito: la avioneta "voló" y se vendió a $70 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Unión vs Newells por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Unión vs Newell's por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la identidad única de Rosario

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la "identidad única" de Rosario

Bienes incautados al delito: la avioneta voló y se vendió a $70 millones

Bienes incautados al delito: la avioneta "voló" y se vendió a $70 millones

Ovación
Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Por Juan Iturrez
Ovación

Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Todo lo positivo del pleno que Central metió en Paraguay que le permite jugar otras fichas

Todo lo positivo del pleno que Central metió en Paraguay que le permite jugar otras fichas

Liga Argentina de básquet: Provincial inició bárbaro el camino de los playoffs

Liga Argentina de básquet: Provincial inició bárbaro el camino de los playoffs

Policiales
Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio
POLICIALES

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Condenados por amenazas al Sindicato de la Carne bajo órdenes de Pupito Avalle

Condenados por amenazas al Sindicato de la Carne bajo órdenes de Pupito Avalle

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

La ex de Milanesa volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

La ex de Milanesa volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

La Ciudad
Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas
La Ciudad

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Una experiencia inmersiva para dar otra vuelta a la Luna con música de Pink Floyd

Una experiencia inmersiva para dar otra vuelta a la Luna con música de Pink Floyd

El interior financia a un país que le da la espalda

El interior financia a un país que le da la espalda

Provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú
La Ciudad

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores
Política

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura
Policiales

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos
Economía

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos

El salario mínimo es de $357 mil, pero para los gremios debería ser de $2,8 millones
Economía

El salario mínimo es de $357 mil, pero para los gremios debería ser de $2,8 millones

Docentes de la UNR hicieron un ruidazo, con más de 24 horas de actividades
La Ciudad

Docentes de la UNR hicieron un ruidazo, con más de 24 horas de actividades

Tras denuncias de amenazas, escuelas rosarinas siguieron dictando clases 
La Ciudad

Tras denuncias de amenazas, escuelas rosarinas siguieron dictando clases 

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque
La Región

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34
LA REGION

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago

Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe
La Región

Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos
Policiales

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos

Una rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down
La ciudad

Una rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"