La provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Una vez concretado el traspaso de Nación, el gobierno santafesino tiene previsto poner en marcha un plan para tapar los baches y eliminar los ahuellamientos

El proyecto de decreto difundido por Nación para la cesión de rutas nacionales a diversas provincias del país encendieron la ilusión en el gobierno santafesino, pero también la cautela en lo que respecta a la ruta nacional A012 . "Todavía estamos como hace un año. Luego del decreto firmado, hace falta una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad y otra de la Secretaría de Transporte. Siempre falta algo", dijo un alto funcionario de la provincia que recibió el paper desde La Rosada. De concretarse, el Ministerio de Obras Públicas ya tiene listo un plan de contingencia para tapar pozos, reparar baches y eliminar ahuellamientos por unos 5 mil millones de pesos, y otro proyecto, a largo plazo, con el fin de constituir un ente público-privado con participación de las comunas para cobrar una tasa única a los camiones que lleguen a las terminales portuarias y así mantener la traza.

El decreto al que tuvo acceso La Capital delega en Santa Fe y en otras provincias, como Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, “ la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje respecto de la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de personas humanas o jurídicas de derecho privado o de entes públicos provinciales”.

De esta forma, la provincia quedará facultada para aprobar la documentación licitatoria, efectuar las convocatorias correspondientes, adjudicar y suscribir los instrumentos contractuales, y todos los actos necesarios para el desarrollo del procedimiento de selección del concesionario y para el ejercicio de las facultades del concedente.

El borrador del decreto comenzó a difundirse en la tarde del jueves, pero la salvedad es que precisa para su puesta en marcha la firma del presidente Javier Milei. Nación propone que las provincias otorguen una concesión a un privado o un ente público por peaje para la administración y mantenimiento, a través de una serie de convenios. El paper fue tomado con precaución desde la Casa Gris, porque prevé una burocracia que dilatará los tiempos. "Siempre falta algo y son muy lentos. Todo es bastante tortuoso", resumió la fuente consultada para agregar: "Todas las costas y los seguros están a cargo de Vialidad Provincial".

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Un plan para la ruta nacional A012

La idea del gobierno santafesino, una vez que se concreten todos los pasos a seguir y se termine con la burocracia pendiente, es en el corto plazo comenzar una reparación urgente de todo el tramo en lo elemental: pozos, cruces de ferrocarril, reparación de banquinas, eliminación de ahuellamientos y tareas de transitabilidad que demandarían unos 5 mil millones de pesos en un plazo no inferior al año de obras.

"Todo dependerá de cuántos camiones tenga la ruta, pero la idea es tener el control operacional de la A012", adelantó el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, a este diario.

El funcionario brindó a su vez un panorama para el largo plazo. "Venimos elaborando un proyecto de circuito de rutas de accesos a puertos en el que la A012 integraría una de ellas; todos los camiones que ingresen a las terminales pagarían una tasa unificada y única que se coparticiparía con las municipalidades en virtud de la cual hay un plan de obras", reveló Enrico.

A012 1.4 (1) Pullaro afirmó que reparará la ruta nacional A012, pero el decreto de traspaso de la Nación aún no se concretó. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El objetivo es mejorar la infraestructura a 20 años, hacer obras como dobles carriles, rotondas, nuevos puentes, nuevos carriles y trazas; y el mantenimiento de una ruta como la A012 que requiere mucha permanencia de obras ya que el nivel de tránsito pesado que atraviesa esta y otras rutas en Santa Fe es alto.

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"Todo ello por la gran cantidad de camiones que ingresan en un embudo. A su vez, queremos buscar soluciones ambientales y urbanas en ciudades como Roldán y Ricardone. Para eso habrá que desarrollar un plan que no será del Estado, sino a través de una expresión mixta donde participará el sector privado, las municipalidades y la provincia, y que prevea cuáles deberán ser las obras estratégicas para mejorar el circuito", se explayó el ministro de Obras Públicas santafesino.

Con el paper del proyecto de decreto que comenzó a circular en los pasillos oficiales, Milei faculta a las provincias para aprobar la documentación licitatoria, efectuar las convocatorias correspondientes, adjudicar y suscribir los instrumentos contractuales, y todos los actos necesarios para el desarrollo del procedimiento de selección del concesionario y para el ejercicio de las facultades del concedente.

accidente fatal AO12 El trágico choque en la ruta nacional A012 sucedió este lunes entre Roldán y Zavalla Foto: captura El Tres TV

Tasa única y unificada

Del articulado se desprende que cada jurisdicción que adhiera con su firma en un convenio queda habilitada pero no obligada a iniciar un proceso de concesión. Es por ello que la Casa Gris tiene en carpeta el cobro de una tasa única para todos los camiones que ingresan al circuito vial de las terminales portuarias.

En otro pasaje y en el marco de los detalles, el decreto señala que las jurisdicciones delegadas deberán asumir el compromiso de respetar los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero”.

En ningún caso, la delegación podrá exceder los 30 años contados desde la aprobación del convenio. Santa Fe tiene un borrador a mediano plazo para los próximos 20 años. La delegación no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados, los que permanecerán bajo exclusiva titularidad del Estado nacional. Es decir que se trata de una cesión, y no de un traslado de dominio. Así lo se establece en un articulo donde se indica que, “extinguido el contrato de concesión por cualquier causa” cesará la delegación conferida y el Estado nacional retomará la gestión y mantenimiento”.

Proyecto de decreto y anuncio

El proyecto difundido en las últimas horas, se suma a los "buenos anuncios", del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, cuando en la Bolsa de Comercio de Rosario el 1º de abril sorprendió: "Les estamos dando a las provincias rutas y ellas se hacen cargo de ponerlas en funcionamiento", dijo al mencionar la A012.