Pullaro: "El kirchnerismo está agotado, pero Milei sólo ve la macroeconomía"

El gobernador reclama políticas que generen derrame en la economía, defiende el armado de una tercera vía y apunta contra el peronismo: “Los mismos que fracasaron nos quieren enseñar qué hacer”

“Me gusta estar al frente del gobierno de la provincia y el plan excede los cuatro años”, sostiene Pullaro.

“El kirchnerismo es un modelo agotado, pero continuar con este modelo nos puede generar problemas”, sostiene el gobernador Maximiliano Pullaro . El jefe de la Casa Gris valora la baja de la inflación y la austeridad que pregona la gestión de Javier Milei, pero advierte: “Es un error del gobierno mirar solamente la macroeconomía. Tiene que haber políticas que permitan mayor derrame”.

En un día atravesado por la tragedia de San Cristóbal, Pullaro recibió este lunes por la tarde a La Capital y a otros medios en la sede rosarina de Gobernación. En esta entrevista, el mandatario habla de la política en seguridad, el caso Adorni y las posibilidades de una tercera vía. También señala al ministro Gustavo Puccini como su nombre para competir por la Intendencia de Rosario y critica al peronismo: “Los mismos que fracasaron nos quieren enseñar qué hacer”.

El año empezó con situaciones incómodas con la policía y los docentes, ¿ve un quiebre en esta segunda etapa de su mandato?

Gobernar no es fácil, es tomar decisiones permanentemente. Es un año difícil, pero el rumbo central de la provincia no está alterado. Vamos hacia el lugar planificado. Teníamos un problema central con los altos niveles de violencia. Hoy esta situación está contenida y nos permite tener una agenda mucho más linda. Vamos a poder mostrar otro tipo de políticas públicas. Vamos a mostrar el potencial de los Juegos Suramericanos, vamos a mostrar mucha obra pública en un momento en que el gobierno nacional se corre.

El modelo de Milei y las posibilidades de una tercera vía

La semana planteó que el modelo económico empieza a crujir. ¿Ve al gobierno muy aferrado a su manual, sin la intención de cambiar el rumbo?

Veo un gobierno muy concentrado en la macro, y valoro también la corrección de las variables, como la inflación y los gastos. Eso empieza a crujir cuando los recursos no le llegan a la gente, las familias no llegan a fin de mes y se endeudan. Es un error del gobierno mirar solamente la macroeconomía. Tiene que haber políticas que permitan mayor derrame.

¿Cómo cuáles?

Si se bajaran las retenciones por lo menos a la mitad habría 2.500 millones de dólares que irían directamente a la economía. También hay que cuidar a la industria nacional, que tiene un costo diferente al de otros países. El primero es el impositivo.

¿Hay espacio en el escenario político para una tercera vía?

Vamos a trabajar para que eso suceda. Volver atrás sería catastrófico para la Argentina. El kirchnerismo es un modelo agotado, pero continuar con este modelo nos puede generar problemas.

Pullaro entrevista 30.3.26 2 LA CAPITAL/Héctor Rio

Hace unas semanas dijo en una entrevista con La Nación que considera a Milei un presidente honesto. Viendo los casos de Libra y de Adorni, ¿sigue pensando lo mismo?

Del presidente pienso lo mismo. Creo que Milei es una persona honesta, que está en esto por la gloria de llevar adelante un modelo del cual está profundamente convencido.

Si usted fuera presidente, ¿qué haría con Adorni?

Le haría explicar, y si la explicación no me cierra, lo correría del gobierno. Gobernar la Argentina es explicar. Eso es lo que tenemos que hacer los políticos en este momento de incredulidad.

"A Adorni lo haría explicar, y si la explicación no me cierra, lo correría del gobierno” "A Adorni lo haría explicar, y si la explicación no me cierra, lo correría del gobierno”

¿Ve un segundo semestre complicado para Santa Fe en materia de empleo?

Sí, complicado para toda la Argentina. Tuvimos una caída muy grande de recursos: en enero la coparticipación cayó 9%, en febrero 9% y en marzo 7%. Las empresas no la van a pasar bien, salvo la metalmecánica asociada al campo y el agro. Por eso llevamos adelante políticas contracíclicas. En los tres aglomerados urbanos donde el impacto del desempleo fue menor fueron Capital Federal, Gran Rosario y Gran Santa Fe.

La posibilidad de la reelección y el debate sobre las Paso

El año pasado la reforma constitucional habilitó la reelección. ¿Tiene intenciones de ir por un segundo mandato?

Yo estoy cómodo, me gusta estar al frente del gobierno de la provincia y el plan que estamos llevando adelante excede los cuatro años. Diría que sí, pero soy parte de un partido y de un frente político que toma las decisiones.

Después del debate sobre la ley de municipios, se viene la discusión sobre el régimen electoral, ¿van a continuar las Paso en Santa Fe?

Esos temas los toman el ministro de Gobierno y el presidente provisional del Senado. Mi opinión es que las Paso son una herramienta válida para que la sociedad elija a los candidatos.

¿Y qué opina de las Paso a nivel nacional? El gobierno quiere eliminarlas.

Si nosotros queremos generar una alternativa al gobierno nacional y al kirchnerismo está bueno que haya una herramienta para ordenar. El kirchnerismo no va a representar más del 22% y el presidente tampoco va a superar el 30%. No va a haber un triunfo en primera vuelta. Va a ser fácil entrar al balotaje si no sos kirchnerista. Pero eso hay que armarlo.

¿Es descabellado pensar en una alianza con Macri y el PRO?

No, para nada. En la provincia tenemos un frente con el PRO, el socialismo, Creo y otros partidos. No es un gobierno ideológico, sino un gobierno que estudia los problemas y pretende resolverlos. En el orden nacional deberíamos generar algo similar a Unidos.

Pullaro entrevista 30.3.26 3 LA CAPITAL/Héctor Rio

¿Qué piensa de Dante Gebel?

Me dijo el pastor, diputado y amigo Walter Ghione que iba a ir y me pareció bien. No lo conozco a Gebel, no sé lo que piensa. Sí coincido con los valores cristianos y eso es un montón. Es importante que los cristianos se involucren en política. Creo que algún gobernador se va a animar, y también puede aparecer alguna figura de afuera. Eso lo veo con precaución, porque gestionar el Estado no es fácil. Tenés que tener equipos y tener muy claro qué es lo que querés hacer.

¿Qué valoración hace del fallo sobre la expropiación de YPF?

Fue como un gol que hizo la República Argentina que festejamos todos. La decisión se tomó en un momento determinado por la desinversión que estaba llevando adelante Repsol y por la soberanía energética. Fue una política de Estado, porque Cristina, Macri, Alberto y Milei continuaron con la misma estrategia judicial y ganó la Argentina. Eso significa que cuando estamos juntos y nos unimos nos puede ir muy bien.

Las bandas criminales, contenidas pero no derrotadas

Sectores opositores plantean que hubo un pacto con los grupos narcocriminales, ¿qué responde a eso?

Es muy triste que quienes prometieron paz y orden hoy caigan en una chicana de esas características para justificar lo que no pudieron hacer. Aquí hubo una política pública planificada y ejecutada con mucha inversión y mucho trabajo, pero también con mucho costo a nivel personal y familiar.

Pullaro entrevista 30.3.26 4 LA CAPITAL/Héctor Rio

¿Cuál es el estado de situación de las bandas criminales?

Están contenidas, no terminadas. Es una pelea mucho más larga. Va a llevar seis u ocho años.

“El fallo de YPF lo festejamos todos. Fue una política de Estado, cuando nos unimos nos puede ir bien” “El fallo de YPF lo festejamos todos. Fue una política de Estado, cuando nos unimos nos puede ir bien”

Hablando sobre el conflicto docente, ¿qué mirada tiene del reclamo de base que se expresa en actos que usted cuando va al interior y en grandes ciudades?

Estoy siempre a favor de que nos puedan criticar, pero me siento violentado cuando en un acto que organiza el gobierno o una institución vayan no más de veinte personas a hacer un escrache. Me parece una práctica fascista. Son prácticas violentas de sectores radicalizados ante la dificultad que tienen hoy los gremios por la falta de adhesión de los docentes.

El escenario en Rosario

Están haciendo un trabajo de posicionamiento fuerte del ministro Puccini en Rosario. ¿Es un futuro candidato?

Sí. Puede haber varios: María Eugenia Schmuck, Ciro Seisas, y no descarto al intendente. Rosario necesita una persona que esté en línea con el gobierno provincial y que represente a la gestión. Gustavo entiende mucho de gestión, sería un muy buen intendente, tiene un método muy parecido al mío. Siempre digo que es hijo mío, lo crié yo.

¿Sería un error que Javkin vaya por un tercer mandato?

El primer mandato de Javkin lo descuento porque tuvo arriba a Alberto Fernández y a Perotti, que fue el desgobierno para esta ciudad. Acá no venía el gobernador, no había policía, se habían abandonado las escuelas. Hoy, los mismos que fracasaron nos quieren enseñar qué hacer y dicen cualquier cosa con el sistema de salud. Hay que ser serio con lo que se promete. La provincia financia la salud de alta complejidad, y hay una política pública de salud que es apropiada por todos los rosarinos. Monteverde tira un globo de ensayo para hacer ruido.