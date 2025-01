La tragedia en costanera plantea un debate que puede llegar hasta la Corte Suprema

El siniestro vial que terminó con la vida de una madre y su hija en Presidente Roca y el río, en la costanera central de Rosario , generó una discusión jurídica sobre su encuadre legal. El abogado penalista Agustín Genera no descartó que el caso llegue a la Corte Suprema para determinar si fue homicidio culposo o dolo eventual. El caso en el que Agustín López atropelló y mató a Tania Gandolfi y su hija Agustina García se encuentra en plena etapa de instrucción. El muchacho de 20 años se encuentra detenido e imputado de doble homicidio simple con dolo eventual, pero su abogado defensor apeló esa calificación legal al entender que su cliente no tuvo intenciones de matar cuando circulaba al mando de su Peugeot 2006 el martes 21 de enero.

El especialista en derecho penal sostuvo que una primera lectura llega a concluir que las muertes en siniestros viales “son homicidios culposos, que en sencillas palabras es el homicidio por impericia, negligencia de alguien que no buscaba el resultado muerte. En el doloso, en cambio, uno busca el resultado muerte. La variante del dolo eventual tiene una particularidad. Si bien es lo mismo cometer un hecho con dolo directo o con dolo eventual, en este último es cuando a uno se le pasa por la cabeza, piensa, que puede producirse el resultado muerte y sin embargo no hace nada para evitarlo. Si bien no lo busca el resultado fatal, pero se resigna o la acepta como una eventualidad o demuestra indiferencia”.