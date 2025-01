Tragedia en la costa central: "Las alertas sobre el conductor no funcionaron"

Interpelación

"En los últimos 25 años se han incrementado dos veces las penas en el Código Penal y la situación no mejora. No ha servido para ésto en un hecho que como padre, hijo y esposo causa una tristeza infinita y nos debe producir una profunda solidaridad", dijo Botta Bernaus, para poner en debate el lugar del conductor: "Pensar en un chico de 20 años como criminal irrecuperable que hay que mandar a la misma cárcel que al resto y que purgue 25 años también es toda una tragedia. Está claro que se le aplique todo el rigor de la ley, pero es necesario otro análisis. ¿Se está trabajando en seguridad vial para bajar los riesgos que terminan ocasionando estas muertes tan dolorosas que estamos sufriendo?".

botta2.jpg

En el caso de Agustín L. de 20 años, ya acumulaba varias infracciones de tránsito, una de ellas por alcoholemia positiva registrada el año pasado. "El problema, antes que ir sobre el scoring o puntaje en el carnet, es tener una licencia de conducir única a la que se acceda por un mismo procedimiento, que sea más profesional, más objetiva, menos onerosa, menos burocrática y con un único sistema de infracciones de tránsito para todos los conductores de la Argentina. Si ésto no está resuelto, es como pedir el café, antes que llegue el primer plato".

Profesionalización

El abogado apuntó a un mecanismo más profesional con mejores requisitos y con un alumnos "como futuro conductor que haya pasado por un proceso profesional de enseñanza. Mientras no pase eso, no basta que el Estado ponga más requisitos para la licencia, nadie va a acceder porque en realidad no hay proceso de aprendizaje".

A su juicio, y como en otras situaciones legales, hay que trabajar en educación. Por eso cree que se puede reabrir el debate sobre las penas, pero en paralelo "lo debemos hacer para el otorgamiento de una licencia".

Falencias

En relación al caso de Agustín L. el abogado también marcó las falencias que, consideró, operan en el actual sistema para que haya seguido al volante. "Con los antecedentes que tenía a los 20 años no hemos sido capaces de decirle que vuelva a hacerse un examen psicológico. Las alertas no funcionaron y al margen de que hoy la Justicia penal tiene todas las herramientas para otorgarle una sentencia ejemplar a este chico, también es cierto que si no aprendemos que si los avisos tempranos también funcionen; el derecho penal jamás va a reparar el daño social que estas conductas producen".

Sobre la profesionalización del carnet, resumió: "Apuntamos a la salida de todo un proceso vial con un gran castigo a quien mata de manera injusta y la sociedad pide penas máximas, pero la misma sociedad debe también pensar sobre las causas, es decir, la entrada al sistema".

Finalmente, Botta Bernaus resumió: "Es terrible lo que pasó, hace falta castigo ejemplar, pero todos los sistemas previos no funcionaron. El sistema de licencias no es el que nos da garantías, y tampoco una Justicia de Faltas que sólo se contentó con una suspensión de la licencia por 30 días o no supo ver que este conductor necesitaba exámenes psicológicos más profundos. Desde la seguridad vial tenemos que pensar qué hacer para que no vuelva a ocurrir".