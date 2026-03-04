En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela de la zona sur donde fue Messi

La Escuela Nº 66 General Las Hera fue atacada el martes por la madrugada y por la noche del mismo día. Robaron caños, cables y causaron destrozos. Esta tarde habrá clases

Escuela Número 66 General Las Heras. Así quedó uno de los baños del establecimiento, que fue vandalizado dos veces en el mismo día.

La Escuela Nº 66 General Las Heras , la primaria a la que asistió Lionel Messi, fue blanco de un robo y acto vandálico a última hora este martes por segunda vez en el mismo día, según confirmaron esta mañana a La Capital fuentes de la institución.

“Entraron dos veces: ayer (martes) a la madrugada y después a las nueve de la noche. En el evento de la madrugada no habían sonado las alarmas, anoche sí. Hay media escuela sin luz” confirmó una fuente de la escuela a este medio, quien adelantó que "esta tarde habrá clases, después de haber sido suspendidas ayer y esta mañana".

Las autoridades de la escuela de Buenos Aires al 4800 estaban reunidas este miércoles por la mañana con los representantes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) para tratar de reanudar las actividades.

“Trataron de sacar caños y cables de la escuela”

Por su parte, una exalumna de la escuela confió a este diario que “volvieron a entrar por los techos, como habían hecho la primera vez, y rompieron baños, donde trataron de sacar caños y cables”.

En este sentido, advirtió que “la zona del jardín de infantes de la escuela está muy oscura y en la plaza se juntan algunos que viven en la calle”.

Las autoridades de la escuela comunicaron este martes a última hora a las familias de los alumnos que se vieron obligadas a suspender las clases por segundo día consecutivo, a raíz de este segundo ataque sufrido en menos de 24 horas. Aunque por la tarde ya se retomaría la actividad.

Acerca de los motivos del segundo ataque en menos de un día, voceros de la escuela advirtieron que los desconocen, en sintonía con fuentes policiales que confiaron que “hubo varias escuelas de Rosario vandalizadas en las últimas horas”.