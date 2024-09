El gobierno provincial confirmó que les descontará el día de paro a los docentes

El gobierno provincial confirmó este miércoles que descontará el día no trabajado por el paro convocado este jueves por Amsafé, el gremio que nuclea a la docencia pública. La medida de fuerza incluye una movilización hacia la Legislatura en la ciudad de Santa Fe, en rechazo al proyecto de Reforma Previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados públicos.

En este marco, y en concordancia con los anteriores paros, el Ministerio de Educación ratificó su postura. Además, puso a disposición d e los trabajadores de la educación que no adhieran a la medida de fuerza la Declaración Jurada por haberse presentado a cumplir funciones, que será contabilizado al momento de liquidar el premio de Asistencia Perfecta, tanto mensual como trimestral.

Al ingresar a “Mi Legajo”, como lo hace habitualmente, el agente deberá dirigirse al Menú de la izquierda, luego a “Relevamientos” y finalmente a “Declaración Jurada”. Al hacer click en “Acceder” se presentarán tres opciones y deberá elegir la que corresponda a su situación particular: Presté Servicio; Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado; No me corresponde prestar servicio en el día 5 de septiembre. Una vez hecho eso, se le habilitará el botón “Guardar” para concluir el trámite. Automáticamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación.