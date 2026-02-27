La Capital | El Mundo | guerra

"Guerra abierta": Pakistán bombardeó la capital de Afganistán tras enfrentamientos en la frontera

El gobierno de Islamabad sacudió Kabul con misiles y aviones de combate en respuesta a la ofensiva de los talibanes en puestos militares paquistaníes

27 de febrero 2026 · 09:55hs
Bombardeo registrado en Kabul

Bombardeo registrado en Kabul, capital de Afganistán

Pakistán bombardeó Kabul durante la madrugada de este viernes y le declaró la "guerra abierta" a Afganistán tras una serie de enfrentamientos armados en la frontera común. El Gobierno de Islamabad confirmó la ofensiva luego de que las fuerzas talibanes atacaron puestos militares paquistaníes en la Línea Durand.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, anunció la decisión a través de X: "Nuestra paciencia llegó a su límite. Ahora es guerra abierta entre nosotros y ustedes", formalizando así el inicio de una nueva fase del conflicto bilateral.

Alrededor de las 2 de la madrugada, al menos ocho explosiones sacudieron distintos puntos de Kabul. Testigos reportaron el sobrevuelo de aviones de combate mientras se registraban fuertes detonaciones en la capital afgana.

El ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, afirmó que la operación constituyó una respuesta "fuerte y efectiva" frente a violaciones de soberanía. Funcionarios de seguridad de Islamabad aseguraron que las fuerzas armadas destruyeron dos bases de brigada del ejército talibán.

Cómo se inició el conflicto entre Pakistán y Afganistán

El conflicto fronterizo entre ambos países se intensificó en los últimos meses. En octubre, enfrentamientos armados dejaron decenas de muertos entre soldados, civiles y presuntos militantes.

Afganistán sostuvo que lanzó ataques transfronterizos contra Pakistán durante la noche del jueves en represalia por bombardeos previos ejecutados por Islamabad. Voceros talibanes afirmaron que capturaron más de una docena de puestos militares y que mataron a 55 soldados paquistaníes, cifras que Pakistán no confirmó de manera independiente.

El domingo anterior a los nuevos combates, Pakistán ejecutó ataques aéreos en la franja fronteriza y reportó la muerte de al menos 70 militantes. Sin embargo, el Ministerio de Defensa afgano denunció que los proyectiles impactaron en áreas civiles, incluida una escuela religiosa y viviendas familiares, y provocaron la muerte de mujeres y niños.

75DEKLYNIFCBRBUB4HTK2I2YYY

Las rondas de conversaciones celebradas en noviembre no lograron cerrar un acuerdo formal. Aunque Qatar medió un alto el fuego, las partes mantuvieron intercambios esporádicos de disparos y acusaciones cruzadas por violaciones de soberanía.

La raíz histórica de la disputa se encuentra en la llamada Línea Durand, una frontera de aproximadamente 2.600 kilómetros trazada por el Imperio Británico en el siglo XIX. Pakistán la reconoce como límite internacional definitivo, pero Afganistán la rechaza y la considera una imposición ilegítima.

Desde 2017, Islamabad avanzó con el cercado de amplios tramos de la frontera mediante vallas y puestos de control. Esa decisión incrementó los roces y derivó en tiroteos frecuentes entre patrullas de ambos países.

Pakistán acusó en reiteradas oportunidades a los talibanes afganos de permitir que el grupo extremista Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) opere desde territorio afgano para lanzar atentados en suelo paquistaní. Kabul negó esas acusaciones, al igual que el propio TTP, aunque Islamabad sostiene que existe una alianza ideológica entre ambas organizaciones.

