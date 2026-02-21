La Capital | La Ciudad | motos

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

Los bomberos que llegaron al lugar tras sofocar el fuego identificaron daños totales en rodados, accesorios, repuestos y la planta alta del comercio

21 de febrero 2026 · 14:20hs
Destrucción total: un local de motos fue consumido por el fuego

Destrucción total: un local de motos fue consumido por el fuego
Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

Un gran incendio se produjo este sábado en un local de motos de la zona sur de Rosario. Las llamas consumieron varios rodados, repuestos y elementos que no pudieron ser identificados por su destrucción. Además, las paredes y el techo quedaron dañados. Trabajaron bomberos voluntarios y zapadores.

Minutos después de las 7, desde el Cuartel de Bomberos Zapadores de la zona sur partió una unidad debido a un alerta sobre un siniestro en Moreno y bulevar Seguí. Al llegar al lugar se encontraron con una dotación de Bomberos Voluntarios.

Una agencia de motos sufrió un incendio

Cuando se encontraron en la intersección, divisaron un local de motos que ardía, identificado como Molinari Motos. Se trata de un comercio de dos plantas: el showroom en la parte baja y un depósito en el primer nivel. La parte alta del inmueble quedó destruida en su totalidad. Los bomberos zapadores solicitaron refuerzos y personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) debido a la explosión del cableado de alta tensión.

Incendio moreno segui 21.2

Casi 90 minutos después del arribo, los bomberos lograron apagar el incendio y comenzaron con el inventario de daños. El propietario del local se hizo presente y colaboró con las tareas de identificar los elementos siniestrados.

Noticias relacionadas
Obras en la autopista Rosario-Santa Fe

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

El agua potable no podrá utilizarse para limpieza y riego de espacios comunes de edificios. 

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Amsafé anunció un paro y la provincia advierte que el ciclo lectivo comenzará el día que estaba previsto

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

Ver comentarios

Las más leídas

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

Lo último

Capacitaciones gratuitas en oficios para los jóvenes de Puerto San Martín

Capacitaciones gratuitas en oficios para los jóvenes de Puerto San Martín

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

La obra de red cloacal de Diego de Alvear ingresó a la etapa de pruebas

La obra de red cloacal de Diego de Alvear ingresó a la etapa de pruebas

Hongo mata cigarrillo: científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

El procedimiento tiene como resultado un material sólido y seco que puede utilizarse para hacer ladrillos, ceniceros o macetas. Son investigadores de la UNR

Hongo mata cigarrillo: científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Por Gonzalo Santamaría
Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue
La Ciudad

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
La Ciudad

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Ovación
Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Newells va a Banfield en busca de su primer triunfo, en un duelo de seis puntos

Newell's va a Banfield en busca de su primer triunfo, en un duelo de seis puntos

Argentino arranca la aventura en la Primera C: todo lo que hay que saber

Argentino arranca la aventura en la Primera C: todo lo que hay que saber

Policiales
Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps
Policiales

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La Ciudad
Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

Hongo mata cigarrillo: científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Hongo mata cigarrillo: científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral
Política

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones
La Región

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica
Información General

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: Un país más libre y con menos informalidad
Política

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: "Un país más libre y con menos informalidad"

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: Es urgente
Política

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"

Germán Martínez: Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral
Política

Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
POLICIALES

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez