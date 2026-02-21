Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio Los bomberos que llegaron al lugar tras sofocar el fuego identificaron daños totales en rodados, accesorios, repuestos y la planta alta del comercio 21 de febrero 2026 · 14:20hs

Destrucción total: un local de motos fue consumido por el fuego

Un gran incendio se produjo este sábado en un local de motos de la zona sur de Rosario. Las llamas consumieron varios rodados, repuestos y elementos que no pudieron ser identificados por su destrucción. Además, las paredes y el techo quedaron dañados. Trabajaron bomberos voluntarios y zapadores.

Minutos después de las 7, desde el Cuartel de Bomberos Zapadores de la zona sur partió una unidad debido a un alerta sobre un siniestro en Moreno y bulevar Seguí. Al llegar al lugar se encontraron con una dotación de Bomberos Voluntarios.

Una agencia de motos sufrió un incendio Cuando se encontraron en la intersección, divisaron un local de motos que ardía, identificado como Molinari Motos. Se trata de un comercio de dos plantas: el showroom en la parte baja y un depósito en el primer nivel. La parte alta del inmueble quedó destruida en su totalidad. Los bomberos zapadores solicitaron refuerzos y personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) debido a la explosión del cableado de alta tensión.

Incendio moreno segui 21.2 Casi 90 minutos después del arribo, los bomberos lograron apagar el incendio y comenzaron con el inventario de daños. El propietario del local se hizo presente y colaboró con las tareas de identificar los elementos siniestrados.