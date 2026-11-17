Provincias Unidas postuló a Juan Brügge y Pablo Farías para el Consejo de la Magistratura El bloque Provincias Unidas postuló a los diputados Juan Brügge (Córdoba) y Pablo Farías (Santa Fe) para integrar el Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría de la Cámara de Diputados 17 de noviembre 2026 · 20:41hs

El bloque Provincias Unidas postuló a los diputados nacionales Juan Fernando Brügge como consejero titular y Pablo Farías como suplente para integrar el Consejo de la Magistratura durante el período 2026-2030. La postulación se realiza en representación de la segunda minoría de la Cámara de Diputados, tal como lo establece la ley 24.937.

En el bloque se remarcó la amplia trayectoria de Brügge en el ámbito jurídico, académico y legislativo. Abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, se desempeñó como docente de Derecho Constitucional, Derecho Público Provincial y Municipal y Derecho Procesal Constitucional. Fue legislador provincial entre 2007 y 2011, período en el que integró el Consejo de la Magistratura de Córdoba en representación de la Legislatura. También fue diputado nacional entre 2015 y 2019, y presidió la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados.

La nota fue enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que formalice la designación de los diputados en representación de Provincias Unidas.

En el bloque ratifican la defensa y respeto por la ley, la representación parlamentaria y el equilibrio de las instituciones. Y sostienen que la legitimidad de los órganos de gobierno de la Justicia también depende de que se respeten las reglas que determinan su integración.