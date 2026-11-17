Barrio Ludueña: apareció en buen estado de salud el joven albañil que era intensamente buscado por su familia Tras 10 días de búsqueda, Javier Echeverría fue encontrado por su tía y primas sano y salvo. La madre descartó ante La Capital posibles deudas 17 de noviembre 2026 · 17:29hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital La familia de Javier empapeló barrio Ludueña con el objetivo de encontrarlo

Javier Echeverría se fue de su casa el sábado 7 de noviembre a las 10 de la mañana. Nadie supo a dónde ni por qué. La familia nunca dejó de buscarlo y este martes pudo encontrarlo. "Está bien y estamos felices", contó a La Capital Alejandra, la mamá del joven de 25 años que tuvo en vilo a todo el barrio Ludueña.

La familia de Javier hizo pública la búsqueda y difundió la foto del joven albañil de 25 años cuanto pudo. La Policía de Santa Fe realizaba las tareas de búsqueda y en paralelo Alejandra y los allegados del chico también "rastrillaban" a su manera las calles de Rosario.

Alejandra le confió a este medio que Javier huyó agobiado por cuestiones personales y descartó una posible deuda con un prestamista barrial. "Javier ya está en casa, un poco picado por mosquitos, pero está bien", resumió la mujer.

"Necesitaba un tiempo y el error estuvo en que no nos avisó", dijo Alejandra que nunca le pudo sacar la vista como madre. La mujer notó a su hijo "perdido", pero aseguró que fue decisión propia del joven huir de su casa. De todas formas, los esfuerzos de Alejandra y su familia para encontrarlo tuvieron su rédito: "Siempre estuvimos buscando cerca. Los datos que nos daban eran ciertos y gracias a Dios la tía y las primas lo encontraron".