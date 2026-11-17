Vuelve la Noche de las Heladerías a Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1 La jornada se realizará este miércoles 18 de noviembre desde las 19. Más de 150 comercios de Rosario y la región ofrecerán dos cuartos de kilo al precio de uno 17 de noviembre 2026 · 17:38hs

La Noche de las Heladerías ya es un clásico rosarino.

Los fanáticos del helado artesanal tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de uno de los clásicos de Rosario. Este miércoles 18 de noviembre, desde las 19, se realizará una nueva edición de la Noche de las Heladerías, una iniciativa que ofrecerá dos cuartos de kilo al precio de uno en más de 150 comercios de la ciudad y la región.

La propuesta se extenderá hasta el horario de cierre de cada establecimiento adherido o hasta agotar el stock disponible. Según informaron desde la Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal de Rosario (Cicha), la promoción alcanzará a heladerías de distintos barrios y también de localidades cercanas como Funes, Roldán, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez y Pueblo Esther.

Cómo aprovechar el 2x1 Para acceder a la promoción, los clientes deberán tener en cuenta algunas condiciones. En primer lugar, la oferta estará disponible únicamente para las compras presenciales realizadas en el mostrador de los comercios adheridos. Es decir, no se podrá utilizar para pedidos a domicilio ni a través de aplicaciones de delivery.

Además, la mayoría de las heladerías aplicará el beneficio exclusivamente a los pagos en efectivo, por lo que se recomienda consultar las condiciones particulares de cada establecimiento antes de realizar la compra.

>>Leer más: Lucciano's abre sucursal en Boulevard Oroño y consolida su apuesta por Rosario Qué heladerías participan en Rosario Estas son las heladerías rosarinas que adhieren: ►Américo Jujuy 2062 Oroño 117 Córdoba 1813 ►Antico Pellegrini 1335 Córdoba 699 ►Aruba San Martín 5111 ►Bajo Cero Avellaneda 588 bis Córdoba 1706 Presidente Roca 694 Entre Ríos 1206 Avenida Carrasco 4233 Avellaneda 1099 Alvear 590 Rioja 411 Rondeau 702 ►Catania Avellaneda 1499 ►Charlot Avenida del Rosario 294 San Martín 5402 ►Copacabana Urquiza 1702 ►Cumbre Nevada Pellegrini 1165 San Martín 3572 ►Davina Ovidio Lagos 4598 ►Dulce Hechizo Entre Ríos 253 ►Esther Ovidio Lagos 957 Presidente Roca 291 Chacabuco 1598 ►Free Shop Necochea 3198 3 de Febrero 104 Mendoza 593 San Martín 1201 Sarmiento 783 Córdoba 2287 Juan José Paso 5695 Arijón 2631 ►Freski-k 25 de Mato 2445 ►Gelatería Italiana San Remo Presidente Perón 3277 Presidente Roca 1095 ►Heladería Trinidad Rondeau 1355 ►Helados Peñas Casiano Casas 1997 Ricardo Núñez 503 ►IKA Marull 667 Moreno 17 Córdoba 963 Schweitzer 9028 ►Kiwi Juan José Paso7702 ►Marbet Nansen 323 Wheelwright 1983 Rioja 1898 Córdoba 797 Presidente Roca 1783 San Martín 3198 San Martín 5311 Avenida Carballo 170 Dorrego 301 Santa Fe 3199 3 de Febrero 498 Pellegrini 1050 San Martín 3420 ►Más Helados San Martín 973 Caferatta 699 ►Mont Blanc Pellegrini 1421 ►Nuit Rondeau 4360 ►Rio Pellegrini 2494 Mendoza 3699 San Martín 4838 Juan Pablo II 1740 bis Oroño 6300 Oroño 6000 Jorge Newberry 9198 Pasaje Schiffner 1510 ►San Remo San Lorenzo 2697 ►Smart Mendoza 5701 Mendoza 5701 San Martín 4402 Rondeau 1701 Mendoza 2596 San Nicolás 2050 Pellegrini 790 Oroño 3301 Rondeau 90 Córdoba 1641 Presidente Roca 1899 Rioja 1998 Gutenberg 801 ►Tento Avenida del Rosario 593 bis Pellegrini 5698 Provincias Unidas 1999 Uriburu 2205 Rivarola 7697 San Martín 3340 Ovidio Lagos 105 27 de Febrero 6010 Alberdi 301 San Luis 1038 Mendoza 7762 Provincias Unidas 548 Mendoza 3868 Ovidio Lagos 2679 Ovidio Lagos 5374 Presidente Perón 4336 Seguí 3989 Uriarte 1757 Ovidio Lagos 3801 Baigorria 1986 Batlle y Ordóñez 948 San Juan 608 ►Twinky Eva Perón 7718 ►Valentino Zeballos 601 3 de Febrero 1156 ►Yampi Entre Ríos 706 Alberdi 746 9 de Julio 3602 Lamadrid 2220 Junín 2001 Eva Perón 7901 Corrientes 1628 Pedro Tuella 1109 bis Juan José Paso 5428 Rioja 2755 Moreno 98 bis Larrea 1191 Rondeau 2995 9 de Julio 1087 Mendoza 6586 Ituzaingó 1373 Santiago 488 Córdoba 3900 Cerrito 3392 Uriburu 1601 San Martín 4367 San Martín 5460 ►Yomo Pellegrini 1319 Pellegrini 604 Pellegrini 499 Paraguay 1537