Ante El Niño se diseñó un consejo de gestión de riesgo con cinco comandos de operaciones de emergencia para coordinar la atención

El Niño ya causa efecto. La tormenta del lunes a la noche, dejó 52 milímetros de lluvia en pocas horas y árboles caídos sobre calzada y frente de viviendas.

El fenómeno de El Niño ya se hace notar en la región. No solo por el aumento del caudal del río Paraná, sino por las intensas lluvias con fuertes descargas en poco tiempo y ráfagas de alta intensidad. Frente a ello, el municipio tiene diseñado un operativo ante casos extremos liderado por un consejo de gestión de riesgo que unifica las tareas de cinco comandos de operaciones especiales y que cuenta con 3 mil agentes municipales para cumplir funciones en medio de una emergencia y dar atención.

Más de 52 milímetros de lluvia caída y vientos de 86 kilómetros de velocidad fueron el saldo que dejó la última tormenta del lunes por la noche. Un episodio que puso a prueba la reacción de los dispositivos municipales frente a las contingencias que se esperan en el marco del fenómeno del Niño en el Litoral, con episodios de mucha actividad en poco tiempo, fuertes descargas, tormentas, granizo, árboles y ramas caídas, cableado eléctrico sobre la calzada y anegamientos temporales.

Tras la irrupción de un episodio, existen diferentes niveles de acción. Y cuando para los rosarinos cesa el alerta meteorológico y todo termina para evaluar consecuencias, recién allí comienza la acción en las cuadrillas municipales. Protección Civil activa sus tareas de emergencia y quienes están en guardia pasiva comienzan a atender los reclamos. En función de la gravedad del fenómeno se suman otras áreas como Parques y Paseos, Servicios Urbanos, Hidráulica y Obras Públicas, que se ponen a disposición del comando de operaciones de emergencia.

Las consecuencias de la tormenta son relevadas por áreas de la ciudad: Protección Civil abastece el centro, sur y suroeste; Parques y Paseos norte, oeste y noroeste; y cada uno de los seis distritos sale con sus máquinas. La emergencia se clasifica de acuerdo a la gravedad: un árbol sobre un vehículo o una vivienda o la interferencia en el tránsito tienen prioridad, para luego evaluar las respuestas de un segundo nivel. La información se va actualizando para luego pasar a jornadas posteriores con el saldo que queda pendiente por ejecutar.

En el caso de la tormenta del lunes a la noche, se destacaron 250 cuadrillas en un operativo especial que se prolongará por 72 horas hasta la normalización.

Cada evento también se identifica: tormenta de intensidad con vientos fuertes, o anegamientos por inundaciones, o ambas simultáneas. La unidad de primera respuesta en las horas posteriores las destaca Protección Civil con 12 equipos propios en 8 guardias rotativas. Cada una cuenta con equipos de gran porte como hidrogrúas o herramientas pesadas y maquinaria.

En una segunda etapa se puede montar un operativo más amplio con mil empleados sumando a Higiene Urbana, Hidráulica y otras áreas operativas. Todos están afectados a la prioridad posterior a la tormenta.

>>Leer más: Una tormenta potente golpeó a Rosario y Colectividades se suspendió sobre la marcha

Respuesta a lo extremo

Ahora bien, ¿qué pasa si el evento es sumamente extraordinario? Al igual que en pandemia, el municipio diseñó un organigrama para abarcar respuestas de mayor envergadura. Para eso, proyectó un consejo de gestión de riesgo donde por debajo de él, trabajan 5 comandos de operaciones de emergencia (COE) coordinados e interrelacionados.

El COE de asistencia social lo integran las secretarías de Desarrollo Humano y Salud. El de Seguridad las secretarías de Control y Convivencia junto a fuerzas provinciales y nacionales. El de transporte con la secretaría de la Movilidad para la logística. El de respuesta y mitigación con participación de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos voluntarios y zapadores y voluntariado de ONGs. Y el COE de Infraestructura bajo el ala de la secretaría de Obras Públicas, para destrabar sumideros o liberar anegamientos con intervenciones en la vía pública.

"Ante un fenómeno de El Niño que ocasione episodios extraordinarios o graves con anegamientos, calzadas muy obstaculizadas por la caída de árboles, tendido eléctrico, acumulación de agua en vastos sectores que involucren a áreas sociales con atención a damnificados, hay un operativo especial de grandes dimensiones que puede reasignar funciones a unos 3 mil agentes trabajando específicamente en la emergencia, con la afectación de recursos humanos de varias reparticiones en áreas operativas en calle, atención de reclamos y otros servicios necesarios", detalló el titular de Protección Civil, Gonzalo Ratner.

>>Leer más: El Niño: ya se evacuó el 85% de la hacienda de las islas en Santa Fe

El último temporal dejó una muestra de esta complejidad aunque en una escala menor. Durante la noche del lunes se acumularon 52,6 milímetros de lluvia y se registraron 447 reclamos vinculados con distintas incidencias. El alerta meteorológico cesó a las 6 de la mañana del martes, pero desde entonces los equipos municipales continuaron trabajando para atender los problemas detectados y recuperar las condiciones de seguridad en la vía pública. Detrás de ese despliegue existe una estructura de trabajo que comienza mucho antes de que una cuadrilla llegue al lugar de un incidente.

Cómo funciona la atención de reclamos

Uno de los principales puntos de articulación es la Central de Emergencias 103, que funciona gratuitamente durante las 24 horas. Allí, los operadores de radiofrecuencia de Protección Civil reciben los llamados de los vecinos, registran las situaciones informadas y transmiten las novedades necesarias para organizar la respuesta operativa. A este canal se suman los reportes ingresados mediante MuniBot y otros mecanismos de comunicación disponibles.

La tarea de estos operadores no consiste únicamente en recibir información. También deben interpretar cada reporte, identificar el tipo de incidencia, establecer las características del riesgo y derivar las intervenciones a los equipos correspondientes. La clasificación de prioridades resulta determinante. No todos los reclamos representan el mismo nivel de riesgo ni requieren idéntica respuesta. Una columna con posibilidades de desplome, un cable con riesgo de contacto eléctrico o un árbol inestable sobre una vivienda requieren una evaluación diferente a la de una rama caída que obstruye parcialmente una vereda.

Para establecer el orden de atención se consideran factores como la posibilidad de que se produzcan lesiones, la exposición de personas, la magnitud de los daños potenciales, la probabilidad de agravamiento y la ubicación del incidente. También se evalúa si la situación afecta corredores de circulación, accesos a servicios esenciales o sectores de alta concurrencia.

Esto significa que el orden de llegada de los reclamos no necesariamente determina el orden de intervención. Una nueva comunicación puede modificar las prioridades si informa una situación de mayor gravedad. Los operadores deben entonces actualizar las novedades, transmitir las instrucciones correspondientes y reorganizar la distribución de los recursos disponibles.

A esta tarea se suma la intervención de los verificadores de la Dirección General de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Su trabajo permite constatar las condiciones informadas, identificar riesgos que requieren atención y aportar elementos para determinar el tipo de intervención necesaria.

Como otro anillo, se le suman todas las áreas operativas de la Municipalidad, incluyendo el personal de Higiene Urbana, barrenderos y el servicio de recolección de residuos, que se abocan a la desobstrucción de bocas de tormentas, los anegamientos superficiales y el retiro de ramas y residuos de la vía pública. También intervienen el área de Servicios Urbanos, Parques y Paseos y la Dirección de Hidráulica.

Mientras una cuadrilla interviene sobre un árbol caído, los operadores continúan recibiendo nuevos llamados, transmitiendo novedades y asignando otras tareas. En determinadas circunstancias, la complejidad de la situación exige articular acciones con más dependencias municipales y organismos de respuesta, como Tránsito, Control Urbano, Bomberos y el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).