La Argentina es el cuarto país más caro del mundo para comprar "GTA VI", el nuevo "Grand Theft Auto" que el próximo jueves promete convertirse en el mayor lanzamiento de videojuegos de la historia.

El videojuego de Rockstar Games podrá jugarse en PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Según un relevamiento de Leonida Lab, el precio final de la edición estándar en PlayStation Store alcanza en Argentina los US$96,79 con impuestos, por encima de lo que pagan los usuarios de la mayoría de los mercados analizados.

El informe compara los valores de 29 países y ubica a la Argentina detrás de Israel (USD 103,79), Hungría (USD 99,19) y Noruega (USD 98,85). Si bien el precio de lista local es de USD 79,99, el mismo que en Estados Unidos, la diferencia se produce al momento de confirmar la compra, cuando se incorpora el 21 % de IVA correspondiente a los servicios digitales.

De esta manera, el país queda por encima de Chile y Colombia, donde el juego cuesta USD 95,19, y de mercados como Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España, con un precio final de USD 90,83. A diferencia de otros países que tienen valores de lista más elevados por decisiones comerciales de la desarrolladora, en la Argentina el incremento responde a la carga impositiva.

La edición estándar de "GTA VI" tiene un precio internacional de USD 79,99, mientras que la versión Ultimate cuesta USD 99,99 e incluye contenido adicional, como vehículos, armas e indumentaria. En el caso argentino, el relevamiento de Leonida Lab tomó como referencia el valor final de la edición estándar en PlayStation Store, que llega a USD 96,79 tras la aplicación del IVA.

El esquema impositivo también cambió respecto de años anteriores: el Impuesto País dejó de regir en diciembre de 2024, aunque continúa vigente la percepción del 30 % a cuenta de Ganancias para los consumos en moneda extranjera que se abonan en pesos. Esa percepción depende de la liquidación y el medio de pago, y puede solicitarse en devolución ante Arca si corresponde. Por eso, el costo final puede variar según la forma en que se realice la operación.

Después de 13 años desde la última entrega principal de la saga, "GTA VI" llegará el 19 de noviembre de 2026 y trasladará a los jugadores a Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami. La historia tendrá como protagonistas a Jason y Lucía y estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Por el momento, Rockstar no confirmó una fecha de lanzamiento para PC, aunque las estimaciones de la industria apuntan a 2027 o 2028.

La expectativa por el título también está vinculada a la escala de su producción y al impacto cultural de la franquicia, que lleva casi tres décadas en el mercado. La nueva entrega promete un mundo abierto con mayor nivel de detalle, personajes con comportamientos propios y una historia que mantiene la sátira social característica de la saga.