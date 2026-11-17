Proyectan recibir a 600 personas, superando las expectativas del año pasado. Se reciben donaciones en la iglesia Buen Pastor o a través del alias navidad.rosario

Un grupo de sacerdotes de Rosario lanzó la nueva edición de Asado de Nochebuena , una iniciativa solidaria que se repite desde hace 17 años y vuelve a nacer semanas antes de las fiestas de fin de año. La parrilla se prende en la escuela San Carlos Borromeo de la zona sur y cientos de personas en situación de calle son invitados a una gran mesa navideña. Para esta edición, proyectan romper el récord y alcanzar a 600 comensales.

Sacerdotes de toda la ciudad y fieles se unen para organizar el asado de nochebuena y recibir la Navidad en comunidad. "Nos juntamos para pasar las fiestas con los más postergados, que son los que viven en la calle", señaló el padre Gonzalo Carbone en LT8 AM830.

La iniciativa la comenzó el difunto padre Walter Curi hace 17 años y no se perdió en el camino. Carbone explicó que la noche solidaria surge desde la base de que "en Argentina, aunque haya crisis, siempre se festeja con asado. Entonces, ¿por qué no a los hermanos solos reunirlos con un asado?".

Lo que comenzó con un tablón hoy convoca a cientos de personas en situación de calle. En el 2025, Carbone señaló que fueron unos 500 comensales que por una noche se reunieron en la escuela San Carlos Borromeo, dejaron de lado las diferencias, y compartieron una gran mesa. "El año pasado desbordó todas las expectativas. Sin embargo, no faltó nada, ni asado, ni gaseosa, ni budín, ni helado", recordó el sacerdote.

Para este año, el párroco reconoció que están armando una cena para unas 600 personas en situación de calle. "No es fácil alcanzar ese número, pero obedece a que año tras año viene más gente, más allá de la situación del país, porque hay más difusión y se trasmite de boca en boca", explicó Carbone.

La jornada comienza a las 20 y continúa hasta después del brindis, para poder darle a los presentes "al menos una noche donde disfrutar juntos".

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Carobone reconoció que en Rosario hay empresas solidarias que colaboran y que en 17 años evitan recibir ayuda de referentes políticos. "Nos ha ido muy bien", dijo y agregó que aquellos que quieran colaborar lo pueden hacer a través del alias navidad.rosario o acercándose con mercadería a la iglesia Buen Pastor de Gálvez y Laprida, en el barrio Tablada de la zona sur de Rosario.