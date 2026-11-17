Tras una reunión encabezada por Mauricio Macri, el partido amarillo cambió su postura sobre las primarias. Ficha Limpia, una de las condiciones

El PRO resolvió acompañar la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) para las elecciones de 2027 , tras una reunión virtual encabezada por Mauricio Macri . La decisión modificó la postura que habían expresado dirigentes del partido y le aportó al gobierno de Javier Milei un respaldo clave para avanzar con la reforma electoral en el Senado.

Del encuentro realizado este martes por la mañana participaron los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los presidentes de los bloques del Congreso, Cristian Ritondo y Martín Goerling.

El macrismo ya había apoyado la suspensión de las primarias para las legislativas de 2025, pero mantenía objeciones a extender esa medida a una elección presidencial. Antes de la reunión, Goerling había recordado que la mesa ejecutiva, con Macri presente, se había pronunciado en dos oportunidades por mantener el sistema vigente.

Durante el fin de semana, Goerling había cuestionado que se alteraran las normas a poco tiempo de votar. Su planteo distinguía las elecciones de medio término de la competencia por la presidencia y reclamaba un debate con mayor consenso.

Acuerdos y diferencias del PRO con el proyecto

La nueva posición quedó formalizada en un comunicado. Además de apoyar la suspensión, el PRO reclamó avanzar con Ficha Limpia y avaló que los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur sean designados por la Cámara de Diputados, en lugar de ser elegidos por voto directo.

Sobre los demás capítulos, el partido dejó abierta la discusión y planteó la necesidad de alcanzar consensos. El texto difundido evitó dar un respaldo expreso a las colectoras, uno de los puntos que el oficialismo incorporó para intentar reunir los votos que necesita.

Ficha Limpia era una de las condiciones del PRO para acompañar la reforma. El borrador que circuló entre los senadores incluye restricciones a las candidaturas de personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios.

En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia.



También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección… — PRO (@proargentina) November 17, 2026

El gobierno también cambió su propuesta original: ante la falta de apoyos para eliminar definitivamente las Paso, pasó a impulsar una suspensión limitada a 2027. La concesión busca destrabar una negociación que involucra a los bloques aliados y a los gobernadores.

El giro del PRO se produjo en medio de las conversaciones con La Libertad Avanza para un acuerdo electoral. El partido cuenta con tres senadores y doce diputados, aunque no tiene representantes en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

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Las colectoras siguen siendo un foco de diferencias. El borrador permite que una candidatura presidencial reciba hasta dos adhesiones de listas legislativas nacionales. De Andreis objetó la constitucionalidad del mecanismo por la posibilidad de que listas de un mismo frente obtengan las tres bancas de senadores de una provincia.

El antecedente remite al propio gobierno de Macri: en 2019 prohibió las colectoras mediante un decreto que también firmó Frigerio, entonces ministro del Interior. Torres, en cambio, sostuvo que el esquema en discusión tiene diferencias con aquel sistema, aunque pidió estudiarlo con mayor profundidad.

Trámite lento

Pese al respaldo del PRO, el oficialismo no logró este martes las firmas para emitir dictamen. La comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles al mediodía, para revisar las modificaciones al proyecto y continuar las negociaciones con los sectores dialoguistas.

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La Libertad Avanza tiene seis integrantes en esa comisión y necesita reunir diez firmas para avanzar con un despacho. Si consigue destrabar esa instancia, la Casa Rosada pretende llevar la reforma al recinto el jueves 26 de noviembre. Luego deberá completar su recorrido en Diputados.