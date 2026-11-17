Un inmueble del barrio Tablada, que había sido intervenido por la Justicia por ser un enclave de la banda de Alan Funes, ahora será de uso comunitario

La casa del clan Funes en el barrio Tablada será reconvertida en un espacio de uso comunitario.

La Justicia autorizó la refuncionalización del inmueble de Ayacucho al 4300, en barrio Tablada, que fue derribado por su vinculación con investigaciones ligadas al clan Funes . Proponer crear allí un espacio de uso comunitario con la posibilidad de instalar un dispositivo municipal para el tratamiento de adicciones.

La decisión se tomó este martes en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, a partir de un pedido de las fiscales Mercedes Banchio y Brenda Debiassi , de la Unidad Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General. El juez de primera instancia Alejandro Negroni autorizó la reutilización del espacio de acuerdo con un proyecto presentado por representantes de la Municipalidad.

El objetivo es que el terreno deje de ser un foco de inseguridad y pase a formar parte de las políticas de intervención barrial. La iniciativa contempla la continuidad institucional de las medidas de pacificación en la zona y la puesta en marcha de un espacio con fines sociales.

Un proyecto comunitario

En la audiencia estuvo presente la presidenta del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, Josefina del Río, quien explicó que la construcción ya se encuentra derribada, aunque todavía quedan cuestiones estructurales que impiden avanzar con una demolición completa. Al estar ubicada entre medianeras, una intervención de ese tipo podría representar un riesgo para las propiedades linderas.

Por su parte, el vicepresidente del organismo, Ignacio Noble, advirtió que mantener el predio en las condiciones actuales genera inseguridad en el sector. En ese sentido, propuso construir allí un espacio de gestión municipal que funcione como dispositivo para el tratamiento de adicciones.

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Del encuentro también participaron José Luis Tabares, director del Distrito Sur, y otros representantes municipales. La autorización establece que los organismos involucrados deberán presentar informes periódicos ante la Fiscalía y el Tribunal para comunicar los avances de la refuncionalización y el cumplimiento del proyecto.

La casa del clan Funes

El inmueble de Ayacucho al 4300 tiene una historia vinculada con la violencia narco que durante años golpeó a barrio Tablada. La propiedad estuvo asociada a la familia Funes y quedó marcada por los enfrentamientos que protagonizaron integrantes de esa organización y sus rivales en una disputa territorial que acumuló homicidios, balaceras y amenazas.

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Uno de los episodios que marcó esa historia fue el asesinato de Mariela Graciela Miranda, madre de Alan, Ulises y Jonatan Funes, ocurrido el 11 de marzo de 2016. El crimen fue uno de los hechos que alimentaron una escalada de violencia en el sur rosarino, en el marco de una disputa que dejó numerosas víctimas fatales.

Años después, la vivienda volvió a quedar en el centro de investigaciones judiciales por su presunta vinculación con actividades de narcomenudeo y episodios de violencia. En julio de 2023 fue blanco de una balacera y, posteriormente, la propiedad quedó alcanzada por medidas judiciales destinadas a desactivar espacios relacionados con la comercialización de drogas.