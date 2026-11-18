Las ventas planchadas no parecen ser un obstáculo para las marcas internacionales. En lo que va de 2026, la lista de arribos a la ciudad ya acumula nombres como Indian, Victoria’s Secret, Calvin Klein y Decathlon. ¿Dónde radica el potencial?

El sector comercial de Rosario se encuentra ante un escenario que, a primera vista, puede parecer contradictorio . Por un lado, una caída de ventas minoristas estimada en el 2,1% acumulado en 9 meses de 2026 según las estadísticas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Por otro, una ola de aperturas de marcas internacionales vinculadas especialmente al sector moda promete transformar la oferta para los consumidores locales. ¿Cómo es que conviven estos dos fenómenos?

“Estas marcas vienen porque no están pensando en el indicador de consumo de hoy, sino que están adelantándose para el consumo futuro . Este tipo de expansiones internacionales requieren un proceso de varios años”, explica Cristian Bergmann, licenciado en administración y consultor de empresas y organizaciones. Según comentó a Negocios de La Capital , “había un mercado prácticamente cerrado para este tipo de empresas y ahora el contexto cambió”.

Por otro lado, el especialista remarcó: “Cuando se habla del consumo, se habla de un promedio general de caída en el transcurso del año. Pero, si bien el consumo masivo es el que cae, hay sectores con alto poder adquisitivo como el ABC1 (6% de la población) y la clase media alta que sería el C2 (entre el 15 y el 20%) que conocen estas marcas y las consumen”.

Entre los nuevos jugadores del mercado local, la indumentaria es la gran protagonista. El dato no es menor para el entorno nacional, en el cual el sector muestra una caída acumulada del 2,5% en lo que va de este año, aunque mostró una variación positiva del 5% con respecto a 2025.

Indian, la marca uruguaya especializada en moda y lifestyle es, quizás, uno de los arribos más resonantes. No solo por el potencial impacto comercial, sino por la magnitud del desembarco. Además de abrir una tienda en Portal Rosario, proyecta una tienda en Córdoba al 1100 y mantiene negociaciones para comprar el edificio de la recientemente cerrada La Favorita, en la histórica esquina de Sarmiento y Córdoba.

El Portal también será receptor de otras inversiones importantes. La cadena francesa de equipamiento y ropa deportiva Decathlon tiene previsto un corte de cintas para fines de noviembre. También de origen francés, la marca Kiabi espera abrir un espacio dedicado a su colección de indumentaria low cost para todas las edades. Del mismo origen, LC Waikiki tiene expectativa de llegar al shopping en 2027. La lista de nuevos inquilinos para el centro comercial de Cencosud se completa con Only (indumentaria femenina), Jack & Jones (indumentaria urbana masculina) y Balmohk (moda urbana ambos géneros).

La reconversión del Portal es una gran noticia para el mall de Cencosud que contaba con grandes superficies por utilizar.

Mientras tanto, el Alto Rosario fue noticia recientemente cuando anunció la llegada de la icónica etiqueta Victoria’s Secret, reconocida mundialmente por sus artículos de lencería y belleza. Traerá una tienda en formato Full Concept, en un espacio de más de 400 metros cuadrados. La cadena viene de abrir su primer local argentino en Unicenter Shopping del Gran Buenos Aires, el 31 de diciembre de 2025. En la primera semana de funcionamiento, las ventas fueron un 250% mayores que las proyectadas.

En el Alto también inauguró a principios de año un local de Calvin Klein, mientras que en abril se anunció la apertura de The North Face, una marca que combina moda urbana con el equipamiento para actividades outdoor.

Rosario, una plaza competitiva

En este contexto, cabe preguntarse cuál es el potencial que convierte a Rosario en una plaza comercial atractiva. Según Bregmann, la ciudad combina una serie de características que la vuelve similar a Buenos Aires, pero con un tamaño poblacional mucho más manejable en términos de estrategia comercial. “Es una buena plaza de prueba. Es lo suficientemente grande para valer un formato, pero es abarcable como para corregir rápido antes de ir a otras ciudades”, dice.

El consultor detalla: “Después de CABA, Rosario es el paso lógico. Además, atrae compradores del sur de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y algo de norte de Buenos Aires. También tiene una universidad pública con más de 100.000 alumnos y facultades privadas, lo cual resulta en consumidores informados y exigentes”. Por otro lado, destaca la virtud de ser un polo agroindustrial y agroexportador con un público vinculado al campo que puede mover el consumo premium.

Por último, Bregmann destacó el rol de los socios locales en la llegada de este tipo de marcas. “El modelo de negocios puede ser a través de un licenciatario, un franquiciado local o de un grupo que opere varias marcas. Lo importante es que conozca el mercado, sus riesgos y la cultura local, para también asumir el riesgo y aportar estructura”, dice.

En general, concluye, las marcas internacionales utilizan estrategias de expansión gradual y van probando el terreno. “Casos como el de Victoria’s Secret, por ejemplo, se basan en probar un formato acotado en un shopping para medir respuesta y luego escalar el negocio. Decathlon ajustó sus planes para la coyuntura argentina, pese a que su idea original era abrir unas 20 sucursales. La adaptación que requiere toda marca para funcionar en un mercado, es el socio local y los consultores los que tienen que ayudar”, cierra.