El uso de este fármaco para bajar de peso crece sin pausa. ¿Hay consecuencias específicas en el rostro? Cómo tratarlas para verse mejor

Pérdida de grasa en los tejidos del rostro, hundimiento y flacidez, se producen con la pérdida rápida de peso.

Bajar de peso , y hacerlo en un tiempo relativamente corto, tiene efectos en las características del rostro. No es una enfermedad ni una consecuencia ineludible pero sucede con frecuencia. En tiempos de Ozempic (la marca con la que se hizo famosa la droga semaglutida) los esteticistas de Rosario reciben cada vez más pacientes que les piden "rellenar" zonas de la cara que les han quedado demasiado "hundidas" o flácidas al adelgazar. De hecho, en el mundo, le llaman "cara de Ozempic" a ese tipo de rostro que es fácilmente reconocible en muchas famosas.

El envejecimiento prematuro de la piel, el hundimiento y la flacidez del rostro suceden no solo con estas "nuevas" drogas tan de moda, sino con cualquier pérdida de peso muy rápida y significativa.

Por lo general se da una pérdida de grasa subcutánea por la cual, se pierden los compartimentos de grasa que le dan soporte al rostro, al volumen a las mejillas, afectando también el contorno de los ojos y la sien.

Puede pasar que se acentúen o "adelanten" las arrugas , ya que con la velocidad del descenso de kilos, la piel y los tejidos no logran "adaptarse" en forma progresiva a la nueva estructura corporal, y se nota un aspecto mucho más cansado, o demacrado.

Demi Moore es una de las estrellas que bajó significativamente de peso en el último año. Todos mencionan a la semaglutida como la responsable del cambio

En personas muy jóvenes ese efecto no es tan marcado pero después de los 40, 45 años, y mucho más si la mujer ya entró en menopausia, las secuelas son más notorias ya que se da naturalmente una pérdida del colágeno a la que se suma la de la baja de peso.

Consultas, todos los días

Médicos que se dedican a la estética en Rosario y zona comentaron a La Capital que todos los días reciben consultas de personas que están en tratamiento para bajar de peso con semaglutida -fármaco inyectable agonista de los receptores GIP y GLP-1 (Ozempic, Wegovy, Mounjaro y otros)- y que se ven "más añosas de golpe, con los ojos hundidos y la cara caída".

Ayelén Brarda, médica que se dedica a la estética en Rosario y Funes, dijo a este diario que "en los últimos años se popularizó el término Ozempic face (cara de Ozempic), que se relaciona con los tratamientos para bajar de peso y su repercusión en los tejidos faciales". Sin dudas, señaló, el descenso de peso "es tan significativo, que no solo se pierde tejido adiposo sino que también puede producirse reducción de masa magra que incluye el músculo".

La médica comentó, respecto a las consecuencias puntuales del uso de la semaglutida, que "no está demostrado aún que provoque atrofia muscular directa, pero al perderse los tejidos de sostén y los compartimentos de grasa faciales, el aspecto estético se ve comprometido: flacidez de tejido, pérdida de contornos y arrugas con surcos más acentuados". Es por eso, que cuando pasan unos meses del uso de estas drogas, y la baja de peso se nota, es común que los pacientes busquen alternativas para paliar esas consecuencias estéticas.

Recursos estéticos ayudan a mejorar los efectos no deseados del descenso de peso

Cómo cambiar la "cara de cansada"

Según destacó la profesional, los tejidos pierden "soporte y sostén" y de allí que se vea ese efecto de envejecimiento y "cara cansada". Lo cierto es que existen recursos en tratamientos estéticos "que pueden prevenir, acompañar y revertir esos efectos indeseables".

¿Qué se puede aplicar? "Por supuesto que la indicación dependerá de cada persona, pero como por ejemplo puedo mencionar la aplicación de ácido hialurónico, el uso de bioestimuladores de colágeno y aparatología de última generación para tratar la flacidez, con excelentes resultados".

El último de los recursos, comenta Brarda, "sería la cirugía de reposicionamiento facial (comunmente llamada lifting)".

Cómo actúan las inyecciones

La semaglutida es un medicamento que actúa como un agonista del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), "imitando" a la hormona natural que el cuerpo produce en el intestino tras comer. ¿Qué provoca? Estimula al páncreas para que produzca más insulina cuando los niveles de azúcar en la sangre son altos e inhibe la liberación inapropiada de glucagón, lo que ayuda a controlar la diabetes tipo 2. De hecho, este fue su primer uso: las personas con diabetes.

Allí se descubrió que además genera una sensación de mayor saciedad y por lo tanto menos hambre. Se sabe que actúa sobre los receptores del cerebro que controlan las ganas de comer y enlentece el vaciamiento del estómago (hace que los alimentos permanezcan más tiempo allí), reduciendo la ingesta de comida y facilitando la pérdida de peso.

En los últimos años se convirtió en un verdadero boom en todo el mundo. Los especialistas destacan que siempre debe tener control y seguimiento médico, y que debe ser indicado en pacientes que deben controlar su salud a causa del sobrepeso.

Los beneficios comprobados

El cardiólogo Ernesto Duronto, de la Fundación Favaloro, destacó a La Capital que la semaglutida no solo ayuda a controlar el peso, sino que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares.

“El exceso de peso impacta en la presión arterial, los lípidos, la glucemia y el hígado graso. Bajar de peso tiene un efecto sistémico que mejora la salud general del paciente”, señaló.