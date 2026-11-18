El exmediocampista de Newell's y de la selección argentina puso punto final a su carrera deportiva este martes, después de pasar varios meses sin club

Ever Banega anunció su retiro del fútbol profesional este martes durante una entrevista en plena Copa Potrero, en la que juega para el equipo juega para Argentina Streamers. El exmediocampista de la selección argentina regresó al país en 2024 para vestir la camiseta de Newell's y tuvo un breve último paso por Defensa y Justicia antes de colgar los botines .

En una nota con José “Pepe” Chatruc para Espn desde la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, donde se lleva a cabo la Copa Potrero, Banega confirmó: “ Ya está confirmado 100% que me retiro . Ayer dije 80/20 pero hoy jugando dije: ‘Ya está, esto no es para mi’ . Hay que disfrutar de otras cosas, una nueva etapa en la vida. Ahora a mirar desde afuera, disfrutando del fútbol”.

Cabe destacar que, hace unos meses, el volante rescindió su contrato con el Halcón de Varela y quedó en libertad de acción , pero no llegó a un acuerdo con ningún clubpara continuar su carrera. Tras varias semanas de inactividad, apareció en el reconocido torneo amateur y, según confesó, terminó de tomar su decisión .

Al ser consultado sobre la posibilidad de ser entrenador en el futuro, reveló: “Técnico no, ahora le estoy dando al gol y empecé a practicar, así que vamos a dedicarnos a eso”. A su vez, Chatruc redobló la apuesta y preguntó por la chance de dar marcha atrás y volver a las canchas ante un posible llamado de Lionel Messi para Inter Miami. “Ya está decidido que no. No me muevo más, ya está” , concluyó Banega.

LO CONFIRMÓ EN #ESPN : ¡ÉVER BANEGA SE RETIRÓ DEL FÚTBOL PROFESIONAL! ¿Y si lo llama Messi para Inter Miami? ¡TAMPOCO! Mirá toda la #CopaPotrero por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/IOiSQ5funO

El final de la carrera de Ever Banega

A comienzos de 2024, Banega rescindió su contrato con Al-Shabab de Arabia Saudita y regresó al parque Independencia para tener su segundo paso por el club de sus amores, Newell's, donde había vestido la camiseta rojinegra en 2014.

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Si bien su primer semestre en la Lepra fue positivo y dejó destacadas actuaciones de la mano del entrenador Mauricio Larriera, desde la salida del uruguayo el mediocampista cayó en su nivel durante la segunda mitad de la temporada y su rendimiento fue aún más bajo a lo largo de 2025, lo que generó malestar en una parte de los hinchas rojinegros.

Tras su paso por Newell's, Banega finalizó su carrera con una fugaz estadía en Defensa y Justicia.

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Ante la llegada de la nueva dirigencia de Ignacio Boero, Banega cumplió su contrato con la institución y decidió dar un paso al costado. Con el pase en su poder, firmó con Defensa y Justicia para 2026, pero sumó apenas once partidos y acordó su rescisión de contrato después de seis meses. Finalmente, tras pasar unos meses a la espera de una oferta, este martes decidió retirarse del fútbol profesional.