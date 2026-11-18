El arquitecto rosarino Lucas Torresi , de 50 años, fue director de Diseño de las tiendas Starbucks de Asia-Pacífico y desarrolló casi toda su carrera en ese continente, donde vive hace 23 años, abrió su estudio y se casó con la trabajadora social australiana Louise Kause, con la que tienen dos hijos.

Contactado a través del Programa de la Municipalidad de Rosario que registra a ciudadanos de nuestra ciudad que viven por el mundo, Lucas se comunicó con La Capital desde Hong Kong, la ciudad china donde vive ahora, con una diferencia de 11 horas.

Nacido el 10 de marzo de 1976 en Corrientes y Rioja, Lucas es hijo de los arquitectos Susana Restaino y Miguel Torresi, ya fallecido. “Mi mamá tenía el estudio sobre la peatonal, arriba del Bar Pananbí, así que ella o mis abuelos me llevaban a pasear por la peatonal y a jugar a la Plaza Pringles. Mi abuelo trabajaba en un negocio en la Galería Rosario, y en los veranos siempre me gustaba ir a “ayudarle”, aunque me escapaba a (la casa de fotografía) Lepiscopo y Estefano a jugar con un Atari que tenían ahí. Tengo muchos recuerdos muy lindos y amigos de la infancia que aún conservo. Cuando era chiquito, mi papá me llevaba los fines de semana al Parque de la Bandera o al Parque Independencia, a darles de comer a las palomas o al laguito“ recuerda su infancia en los '80.

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Típico síndrome del hijo de arquitectos, Lucas asegura que “hasta unas semanas antes de inscribirme siempre dije que Arquitectura era lo último que quería estudiar. Me interesaba el diseño, el diseño gráfico también, pero en ese momento no había dónde estudiarlo en Rosario y no tenía la posibilidad de mudarme a otra ciudad para hacerlo. También me interesaban la programación y las computadoras, así que arranqué primero en la UTN de calle Zeballos a estudiar Ingeniería en sistemas. Hice tres meses con calificaciones excelentes, pero me di cuenta de que no era lo que quería y que necesitaba hacer algo que fuese más creativo. Así que fui, me anoté en Arquitectura y arranqué”.

Torresi arriesga que quizás sus mejores años fueron los de la facultad: “Tal vez la mejor época. Los amigos que hice y que aún conservo. Miles de horas sin dormir. Los viajes en bondi a la Siberia. Las fiestas. Las juntadas con amigos a estudiar. Y también hubo una conexión con mis viejos, con sus historias de cuando ellos iban a la facultad, y varios profesores de ellos que fueron profesores míos, o si no compañeros de ellos también. Así que siempre recuerdo con mucho cariño esa época y cuando ando por Rosario me gusta darme una vuelta, tomarme un cafecito ahí y me trae muchos recuerdos hermosos”.

“Vietnam fue como ir a Marte”

En 2003, post crisis de 2001, Lucas recibió una oferta de trabajo en un estudio de arquitectura de Vietnam: “Fue muy de un día para otro. En el 2003 yo estaba en Buenos Aires, a raíz de que mi amigo, el arquitecto Luciano Gastaldo, me invitó a que me sume al estudio de, por aquellas épocas, Becker/Ferrari, ya que estaban con algunos concursos (no había muchos clientes post 2001) y necesitaban una mano por unas semanas. Eso llevó a otro concurso y luego a otro. Así fue que hicimos un proyecto para el nuevo centro financiero de Ho Chi Minh City, en Vietnam. Quedamos preseleccionados, y entonces Daniel (Becker) viajó a Saigón y allí se encontró con un excompañero americano que tenía un estudio y surgió la posibilidad de hacer algo juntos, cosa que en realidad nunca se concretó”.

El día que recibió la oferta de Vietnam marcaría su vida. “Cuando Daniel volvió de ese viaje, me ofreció irme a Vietnam. Primero pensé que era un chiste. Después pensé “ni loco”. Y cuando le comenté a mi viejo, me dio una nueva mirada sobre la oportunidad que eso podría representar y que había muy poco por perder y a cambio una experiencia que, más allá de que en lo profesional podía o no a funcionar, a nivel personal no me la iba a olvidar nunca más. Así que luego de esa charla con mi viejo les dije que sí, y me comprometí a ir por seis meses. Pasaron 23 años y aún estamos aquí en Asia”.

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Consultado sobre si “Vietnam es otro planeta”, como dijo en 2003 cuando llegó, ratifica que “Vietnam fue como ir a Marte. Fue un shock, y siempre digo que en las primeras semanas fue muy duro. No fue el Vietnam de hoy en día, donde todo está mucho más fácil, accesible y desarrollado. Cuando llegué, la gente te señalaba por la calle. La comida, los olores, las costumbres, eran muy diferentes. El idioma era una gran barrera. Y lo que me ayudó a encontrarle la vuelta fue conocer a los otros dos o tres argentinos que vivían ahí en ese momento, que me mostraron una cara de las cosas que no había descubierto aún. Me ayudaban a conseguir lo que necesitara, y sobre todo a tener un contacto con algo más familiar. Luego, obviamente, me encariñé mucho con el lugar y hasta hoy en día considero a Vietnam como mi lugar aquí en Asia, aunque ya no vivo ahí.

A la hora de comparar las principales diferencias entre las culturas de Oriente y Occidente, Torresi advierte que “son muchas, creo, y difíciles de enumerar. La primera y más obvia, creo, es la importancia de lo colectivo y de mantener la armonía. Menos individualista. La comunicación es mucho más indirecta y a veces ser muy directo puede estar mal visto. Hay más un sentido de aceptar el rol que cada uno cumple en la sociedad, que en general tiene rangos aceptados pero también más claros: por ejemplo, los ancianos, o los que ocupan cargos oficiales, son respetados por tales condiciones. Entonces la gente se enfoca en cumplir su rol en la sociedad lo mejor posible. Esto también tiene que ver con las creencias religiosas, que apuntan a una armonía espiritual más que a una salvación personal.

La barrera idiomática fue otro duro obstáculo en su carrera por sobrevivir como arquitecto en Asia. Preguntado sobre cómo hizo para comunicarse, Lucas revela: “¡A cara de perro! Mi inglés era muy pobre. Nunca me gustó aprenderlo y unas semanas antes de venirme para Asia me puse a full con una profe en Rosario, como para poder manejarme en el día a día. Así y todo, a Louise, mi esposa, le gusta decir que fue ella quien me enseñó, je je. Aprendí algo de vietnamita también, a la fuerza, para poder manejarme en el día a día, pero nunca pasó más que de palabras sueltas. Muy difícil. Ahora, ya después de tantos años, uno ya se maneja a full en inglés”.

Un amor en Vietnam

En su segunda vida en Vietnam, Torresi conoció a su actual esposa, manager en un jardín de infantes Montessori, “a través de una pareja argentina que también vivía en Vietnam en ese momento y que ella se había hecho amiga de Louise. Durante los seis meses antes de que nos conociéramos, nos prometía a los dos por separado que nos iba a presentar. Llegamos a pensar que era todo inventado, pero finalmente nos conocimos y en nada ya estábamos saliendo, y a los dos años nos casamos”.

En el juego de las similitudes y diferencias entre Argentina y Australia, Lucas reconoce que “son muchas, creo. Son familieros como nosotros. El aprecio a la vida al aire libre. El aprecio por el tiempo para disfrutar de la vida. Las distancias, son dos países muy grandes”.

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Torresi refundó su carrera de arquitecto en Vietnam, pero en realidad fue el puntapié inicial de su periplo por Asia: “Me mudé a Singapur luego de tres años de estar en Vietnam. Fui de visita y me pareció un país increíble. Primer mundo si los hay. Así que me puse a buscar y conseguí trabajo en una de las mejores compañías de diseño corporativo y de oficinas. Aprendí mucho de esa experiencia y del contraste con Vietnam, que en su momento era un país que recién empezaba a desarrollarse”.

Cuando uno le pregunta cuál fue el trabajo más complejo que hizo o el que más le costó, el arquitecto rosarino reconoce que “es difícil responder porque a cada momento y en cada etapa uno se encuentra con desafíos nuevos, proyectos más complejos o responsabilidades más grandes. Creo que algunos de los proyectos de tiendas insignia que desarrollamos durante mi tiempo en Starbucks no sólo fueron tal vez los más complejos sino también los que más satisfacciones me trajeron. Tal vez no tanto por la complejidad del proyecto en sí -aunque a veces sí las hubo-, pero por tener que manejar desde mi puesto las relaciones con todas las diferentes partes interesadas. La tienda que hicimos en Bali fue sin duda alguna uno de los proyectos que entran en esa lista“.

Requerido sobre cómo llegó a trabajar en el diseño de las cafeterías de Starbucks en Hong Kong, Torresi revela que “una amiga argentina en Vietnam me presentó a una amiga suya, hoy amiga mía también, quien en ese momento estaba a cargo de Starbucks en Vietnam. Esto fue antes de que abrieran el primer local allí. Así que me puso en contacto con la oficina regional en Hong Kong y en seguida se dio la posibilidad de una entrevista, y me sumé al equipo, que aún estaba en sus comienzos”.

Sobre su trabajo como director de Diseño de esa marca en Asia-Pacífico, Torresi explica: “Estuve con la compañía durante 12 años, así que mi rol fue mutando a lo largo de los años, a medida que el equipo crecía (cuando entré al equipo éramos unos 20 y cuando me fui, más de 60), y nuevos programas, proyectos y mercados iban surgiendo. Aprendí muchísimo de esa experiencia porque más allá de la parte de diseño, donde desarrollamos miles de proyectos, y muchos super interesantes, además aprendí mucho sobre cómo funciona un negocio de esta escala, cómo manejar un equipo de gente, cómo se escala una marca, cómo se opera, las diferencias culturales de los 16 países en los que operábamos, entre otros puntos. Y esas son lecciones que no se aprenden en una escuela sino que se aprenden del día a día y equivocándose, intentando de nuevo”.

Tras los 12 años en Starbucks, Torresi fue despedido y se enfrentó al desafío de fundar su propio estudio de diseño y estrategia espacial minorista. “Hubo una reestructuración global de la empresa y se decidió eliminar muchos de los roles que teníamos aquí en la oficina regional, y con ellos mi rol. Así que de golpe me encontré en la calle y pensando bien qué hacer. Nunca tuve la ilusión de tener mi propio estudio, pero cuando esta situación se presentó de golpe, fue como que de golpe los planetas se alinearon para que así fuese. Como me dijo un amigo en su momento: “Tenés todas las cartas en la mano, y es una buena mano, y si no jugás sos un tonto”… Y tenía razón. Así que me tiré a la pileta, y también ha sido un año y medio de aprender mucho, pero también de recoger muchas semillas que sin saberlo había plantado muchos años atrás, a través de contactos y colaboraciones que había hecho, que ahora se volvieron invaluables a la hora de empezar este nuevo emprendimiento. De hecho, trabajo mucho con un estudio de Rosario, que se convirtió en mi pata productiva del estudio”.

Cuando uno le pregunta si extraña algo de Rosario, Lucas confía que “obviamente, mi idea de Rosario en muchos sentidos sigue siendo aquella Rosario de la que me fui en el 2003, que tal vez es muy diferente de la Rosario de hoy (en muchos casos mejor y en otros peor), y a veces, cuando voy de visita, esa sensación es muy difícil de explicar porque es como subirse a una máquina del tiempo, pero donde esa realidad tuya se distorsionó casi como pasa en algunas de las películas de «Volver al Futuro». Pero, más allá de la ciudad en sí, uno extraña a la familia. Mi mamá, mi hermana, muchos amigos siguen en Rosario, y entonces se extraña esa espontaneidad de juntarse a comer, a compartir con ellos. Extraño la música… ya que siempre toqué en bandas cuando vivía ahí, y esa movida es muy única también”.

Preguntado sobre si tiene algún parentesco lejano con un apellido con una letra más, como los Atorresi del pasaje Madrid (ahora Blanqué), en el barrio Hospitales, Lucas enfatiza: “¡No! Pero les mandamos saludos. Mis ancestros Torresi eran de Macerata, en Italia”.

Sobre la pregunta del millón, si volvería a vivir en Rosario, Torresi sorprende que “siempre creí que no, pero últimamente pienso que por ahí sí. No creo que full-time, pero por qué no unos meses al año. Como mi familia es internacional, hay que dedicarle tiempo a cada uno de los lugares que forman parte de nuestra identidad: Argentina, Australia, Vietnam y por qué no Europa.

Finalmente, requerido sobre qué le diría a un o a una estudiante de Arquitectura o a alguien recién recibido/a que reciba una oferta para ir a trabajar a Vietnam, Torresi se entusiasma: “Que no lo dude. Que no tenga miedo. Que lo positivo va a ser 1000 veces mayor que lo que puede haber de negativo. Que Vietnam hoy por hoy es el país, o uno de los pocos países, a nivel global donde se está creciendo y desarrollando a gran velocidad, y cada vez que voy de visita me quedo impresionado con la velocidad del cambio. Que no se trata de escapar sino de tomárselo como una aventura. Siempre se puede volver, pero como me dijo mi viejo en su momento: «Nadie te quita lo bailado». Así que si alguien realmente se lo está pensando, que me contacte y lo charlamos. No sabés lo que hubiese dado hace 23 años para poder charlar con alguien que me contara un poco la posta antes de venirme. Así que si podemos dar una mano, más que dispuestos”.