EEUU enfrenta el mayor brote en 30 años. El principal motivo es el descenso en las tasas de vacunación

Estados Unidos perdió su estatus de país libre de sarampión, según precisaron funcionarios internacionales de salud, ya que el virus altamente contagioso —que en un momento había quedado relegado a los libros de medicina— se propagó por el país en gran medida entre personas no vacunadas al ritmo más alto en más de 30 años.

Bolivia también perdió su estatus de eliminación del sarampión, al igual que México, tras un resurgimiento del virus que incluyó un brote masivo en el Estado de Chihuahua.

La declaración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene pocas implicaciones prácticas y es en gran medida simbólica, pero marca un giro brusco en una enfermedad que se había controlado en gran medida gracias a décadas de avances científicos. También puede verse como el inicio de una era en la que enfermedades del pasado se convierten en problemas mortales para el mundo moderno.

“La eliminación del sarampión no es un trofeo que ganamos una vez y colocamos en una repisa. Debemos protegerla todos los días cerrando las brechas de inmunidad y garantizando que lleguemos a todas las comunidades”, dijo el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

La OPS espera que Estados Unidos, Bolivia y México presenten planes “en las próximas semanas” sobre cómo cada país intentará detener la transmisión durante al menos un año y recuperar el estatus de eliminación del sarampión, dijo el gerente ejecutivo de inmunizaciones de la organización, Daniel Salas.

Vacunación en retroceso

Las tasas de vacunación contra varias enfermedades disminuyeron en Estados Unidos y a nivel mundial. Los científicos creían muy probable que el escenario contribuyera a la reaparición del sarampión, una de las enfermedades más infecciosas cuyos brotes se evitan con una tasa de vacunación comunitaria del 95 por ciento. Expertos ahora creen que regresarán otras enfermedades ya erradicadas.

Los últimos dos años fueron los peores en toda una generación en Estados Unidos, con más de 7.000 casos de sarampión y 13 muertes reportadas. Casi ninguna de esas personas estaba vacunada. Lo que va de 2026 fue el peor año desde 1991, duplicando el total de contagios de 2025.

Los síntomas

La enfermedad suele comenzar con fiebre alta seguida de una erupción característica que empieza en la cara y el cuello. La mayoría de las personas se recupera, pero es una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las complicaciones graves, incluida la ceguera y la inflamación del cerebro, son más comunes en niños pequeños y adultos mayores de 30 años.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., fue una de las principales voces en el movimiento antivacunas antes de que el presidente Donald Trump lo nombrara para supervisar las agencias federales de salud.

Tras campañas de vacunación enormemente exitosas, el continente americano se convirtió en la primera región del mundo en estar libre de sarampión en 2016. Las autoridades de salud estiman que la vacuna contra el sarampión evitó 6,2 millones de muertes en el continente entre 2000 y 2023.

El sarampión volvió a propagarse por el continente americano desde 2024. Los brotes en Norteamérica comenzaron en comunidades menonitas y desde entonces se extendieron a zonas con bajas tasas de vacunación.