La fabricación de equipos para el campo se desplomó 45,4 % interanual. La producción fabril acumuló una baja de 3,4 % en lo que va del año

La industria santafesina volvió a retroceder en septiembre, con una caída de 4,8 % frente al mismo mes de 2025 y de 2,3 % respecto de agosto, en la medición desestacionalizada, detalló el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). De esta forma, la producción fabril acumuló una contracción de 3,4 % en los primeros nueve meses de 2026, con la maquinaria agrícola como el principal sector que empujó el indicador hacia abajo.

El deterioro alcanzó al 52 % de las ramas relevadas y se produjo en un escenario que la entidad describe como complejo para las empresas, por las dificultades de acceso al financiamiento, la presión tributaria y la mayor competencia de productos importados. A ese cuadro se suma la pérdida de puestos de trabajo. De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que recoge el informe, en agosto la industria provincial tenía unos 5.300 trabajadores cubiertos menos que un año antes, una reducción de 4 %.

La fabricación de maquinaria agropecuaria mostró uno de los resultados más preocupantes. En septiembre se desplomó 45,4 % interanual y acumuló una caída de 33 % en nueve meses. Por su peso en la estructura productiva santafesina, el sector restó 5,57 puntos porcentuales a la variación del índice industrial, una incidencia negativa que las mejoras de otras actividades sólo lograron compensar parcialmente.

Fisfe también advirtió sobre la evolución dispar de los patentamientos según el origen de los equipos. Entre enero y septiembre, las inscripciones de maquinaria agrícola, vial e industrial de fabricación nacional disminuyeron 9,3 %, mientras que las de unidades importadas aumentaron 17,9 %. En septiembre, esa diferencia se profundizó: los patentamientos de equipos nacionales cayeron 31,3 % y los de importados crecieron 35,3 %.

El retroceso se extendió al conjunto de la metalurgia santafesina, cuya producción bajó 21,9 % interanual en septiembre y 18 % en el acumulado del año. Dos de cada tres sectores del complejo tuvieron menos actividad que un año atrás. Además de la maquinaria agrícola, se destacaron las caídas en aparatos de uso doméstico, de 23,7 %, y en equipos y aparatos eléctricos, de 14,1 %.

Procesamiento de soja

En las actividades vinculadas al agro, la industrialización de soja retrocedió 4,5 % en septiembre y la elaboración de aceite disminuyó 2,7 %. De todos modos, el informe aclaró que el complejo mantuvo un elevado nivel de actividad: en nueve meses procesó 28,8 millones de toneladas de soja y produjo 5,8 millones de toneladas de aceite, volúmenes similares a los de los dos años anteriores.

La industria frigorífica también presentó resultados dispares. La faena bovina provincial cayó 4,7 % interanual en septiembre y acumuló una baja de 5,5 %, equivalente a unas 96.000 cabezas menos que en igual período de 2025. En cambio, la faena porcina creció 2,8 % en el mes y 8,8 % entre enero y septiembre.

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Entre las ramas que mejoraron sobresalió la siderurgia, con un incremento de 62,3 % en la producción de acero durante septiembre y de 14,2 % en nueve meses. Esa recuperación, sin embargo, todavía dejó el volumen acumulado 30,2 % por debajo del registrado en 2023. También crecieron la fabricación de vehículos, un 14,7%; las autopartes, un 6,9 %, y los productos lácteos, un 6,5 %.

El frente exportador mostró una evolución favorable. Las ventas externas santafesinas de manufacturas de origen agropecuario aumentaron 42,7 % en valor y 33,2 % en volumen durante los primeros nueve meses del año, con mayores ingresos por carnes, aceites y harinas. Por su parte, las manufacturas de origen industrial avanzaron 9,8 % en valor y 9,6 % en cantidades.