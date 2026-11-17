La firma no contaba con la habilitación sanitaria para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos. La medida alcanza también a los productos médicos de la marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos de una marca fuera de la provincia de Buenos Aires. La prohibición se hizo oficial a partir de la disposición 7338/2026 , publicada en el Boletín Oficial.

Se trata de la firma Kinfarma SA , ubicada en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires. La firma contaba con autorización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para funcionar como establecimiento farmacéutico. Pero luego de una inspección, el organismo verificó la existencia de facturas de venta de medicamentos y productos médicos a instituciones que se encontraban tanto dentro como fuera de la provincia de Buenos Aires.

Tal como advirtió Anmat, la marca no contaba con la habilitación para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos ni de productos médicos. Por lo que no tenía permitido comercializar sus productos fuera de la provincia.

El organismo instruyó un sumario sanitario a la firma KINFARMA S.A., por el incumplimiento de la normativa. Y, al menos hasta que la marca obtenga la habilitación correspondiente para realizar tránsito interjurisdiccional de estos productos, ninguno de sus medicamentos o productos médicos podrá ser comercializado fuera de la provincia de Buenos Aires.

La medida busca proteger a la población ante posibles riesgos. Todos los productos, pero sobre todo aquellos médicos, requieren un tratamiento especial en cada parte del proceso, desde su elaboración hasta su distribución. Al no conocer las condiciones en las que se movilizaban estos productos entre las distintas jurisdicciones, Anmat no puede garantizar la seguridad y eficacia del traslado. Por lo que, a modo de prevención, definió directamente su prohibición.