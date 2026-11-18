La escudería francesa renovará la decoración de los monoplazas desde el GP de Las Vegas hasta la finalización de la temporada en Abu Dhabi

El color rosa predominará en la estética del auto, mientras que las letras pasarán a ser de color azul

Alpine presentó un nuevo diseño para los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el cierre de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería francesa estrenará la decoración en el Gran Premio de Las Vegas y la mantendrá en las dos últimas fechas del calendario: Qatar y Abu Dhabi.

El cambio estético busca darle mayor protagonismo a BWT, uno de los principales patrocinadores del equipo. La modificación se concentrará en los pontones, donde el rosa ocupará una superficie más amplia y las letras de la marca aparecerán en azul .

Hasta ahora, el diseño de los Alpine mostraba el azul como color predominante alrededor del nombre rosa de BWT. Con la nueva decoración, el equipo invertirá esa combinación y le dará mayor presencia al color que identificó a la marca austríaca en los últimos años.

El nuevo cambio estético en los monoplazas de Alpine

Por qué Alpine modificó el diseño de los autos

La renovación de la imagen llega en un momento de incertidumbre sobre la continuidad de BWT como patrocinador de Alpine. Según informó el medio especializado Motorsport, en las últimas semanas crecieron las versiones sobre una posible salida de la compañía al finalizar el campeonato 2026.

La empresa austríaca se dedica al desarrollo, la fabricación y la comercialización de sistemas de tratamiento y filtración de agua. Su alianza con Alpine marcó la identidad visual de los monoplazas durante las últimas temporadas.

En paralelo, la escudería que dirige Flavio Briatore ya anunció a la marca Gucci como nuevo socio comercial principal a partir de 2027, como parte de una renovación de la estrategia comercial y de imagen del equipo.

Si se concreta la salida de BWT, los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi podrían representar las últimas apariciones del rosa como uno de los colores principales de Alpine.