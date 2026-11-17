Apyme presentó en el Concejo Municipal de Rosario el "Mapa de la deuda". El próximo 11 de diciembre se realizará un foro en el Concejo para analizar y el debatir sobre la problemática

El IV Foro de Producción y el Trabajo se realizará el 11 de diciembre.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios ( Apyme ) delegación Rosario presentó este martes el "Mapa de la deuda" en el Concejo Municipal. Con los integrantes de la Comisión de Producción se acordó llevar adelante el próximo 11 de diciembre el IV Foro de Producción y el Trabajo , un espacio donde se profundizará el análisis y el debate en torno a la problemática del endeudamiento pyme.

Durante el encuentro, los representantes de la entidad expusieron la preocupante situación y los indicadores críticos que arroja el relevamiento, haciendo especial hincapié en el impacto sobre el conglomerado del Gran Rosario , ámbito directo de incumbencia de los ediles.

Como resultado de la jornada, se acordó dar continuidad al trabajo conjunto y se estableció el próximo 11 de diciembre como fecha para la realización del IV Foro de Producción y el Trabajo.

La nueva herramienta interactiva para Empresas del proyecto Mapa de la Deuda presenta una radiografía completa sobre el endeudamiento corporativo en la Argentina y ya está disponible para su consulta.

En Santa Fe se observa que 2.057 pymes registraban deudas en mora en septiembre de 2026, sobre un total de 20.083 empresas deudoras, según el relevamiento Mapa de la Deuda, una iniciativa de Apyme y el Centro de Estudios para la Ciudad con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Según estos datos, el 10,24 % de las firmas con financiamiento, es una proporción 2,47 puntos porcentuales inferior al promedio nacional.

También se detalló que la deuda total de las pymes santafesinas ascendía a $856.159,73 millones, de los cuales $45.447,06 millones estaban en mora, lo que equivale a una tasa del 5,31 %, unos 2,9 puntos por debajo del registro nacional.

El monto promedio adeudado por empresa era de $42,63 millones, mientras que la deuda en mora promediaba $22,09 millones entre las firmas que presentaban atrasos.

A nivel nacional, el "Mapa de la deuda" muestra que 33.266 pymes registraban deudas en mora en septiembre de 2026, sobre un total de 261.595 empresas deudoras. La proporción de firmas con atrasos alcanzaba el 12,72 %, mientras que la tasa de mora —el monto adeudado en situación irregular sobre el financiamiento total— se ubicaba en el 8,21 %.

Por su parte, a septiembre la deuda del sector ascendía a $7,98 billones, de los cuales $655.284,85 millones estaban en mora. En promedio, cada empresa debía $30,52 millones, y entre aquellas que presentaban atrasos, el monto en mora llegaba a $19,7 millones por firma.