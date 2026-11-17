Algunos stands quedaron anegados tras una noche de lluvia intensa, pero el viento fue el que más daño hizo en la penúltima jornada de la fiesta

Vecinos de Huerta Grande al 900 se pusieron a cortar ramas de un árbol caído el martes 17 de noviembre de 2026.

El predio del Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades amaneció dañado el martes 17 de noviembre de 2026 por la tormenta de la noche anterior.

El predio del Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades amaneció dañado el martes 17 de noviembre de 2026 por la tormenta de la noche anterior.

El predio del Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades amaneció dañado el martes 17 de noviembre de 2026 por la tormenta de la noche anterior.

El predio del Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades amaneció dañado el martes 17 de noviembre de 2026 por la tormenta de la noche anterior.

La Municipalidad de Rosario empezó a recalcular este martes a primera hora como consecuencia de la tormenta que frenó el Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades durante la noche anterior. La última noche de celebración se puso en duda debido a que e l predio amaneció anegado en algunos sectores y con la huella de múltiples voladuras .

Las autoridades locales enviaron un camión atmosférico bien temprano para desagotar el agua acumulada en algunos stands ubicados a la vera del río Paraná. En otros lugares, los trabajadores tuvieron que arremangarse para pasar un secador de piso sobre el césped y el barro .

A nivel estructural, el temporal del último lunes no provocó daños sustanciales. Sin embargo, el viento arrancó una buena cantidad de lonas y tiró los caños de puestos de ventas , principalmente los que funcionan del otro lado de la avenida Belgrano, frente a uno de los pórticos montados en el parque nacional a la Bandera.

La 42ª edición de Colectividades finaliza este martes. La apertura del predio se programó a las 19, pero el municipio decidió inspeccionar las instalaciones antes de ratificar la convocatoria oficial para la despedida con música, baile en vivo y comida de distintos lugares del mundo.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La primera buena noticia para los organizadores fue que no había pronóstico de lluvia para la jornada en Rosario, de modo que no se esperaban nuevas precipitaciones antes de la velada de clausura. En ese marco, el principal inconveniente era el poco tiempo disponible para reacondicionar el predio frente al Monumento.

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Afuera del área ocupada por las distintas colectividades, la tormenta dejó una huella importante. En la vereda de la plaza Barranca de las Ceibas —entre la calle Córdoba y la rotonda que conecta Leandro Alem y Rioja— podía verse un tendal de gacebos y caños desparramados por el viento.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Adentro del predio, las ráfagas arrancaron muchas lonas con mapas indicadores entre los estands de las asociaciones. En los patios de comida no sólo había que resolver el problema del barro y el agua acumulada, ya que también habían quedado tiradas las mesas y sillas para los visitantes.

Árboles caídos y cortes de tránsito en Rosario

En paralelo con el trabajo para tratar de remontar la cuesta de Colectividades, la Municipalidad también redobló esfuerzos para atender más de 300 reclamos en el arranque de la jornada. Entre ellos se incluyeron unos 180 árboles y ramas caídas por la tormenta en Rosario.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Uno de los episodios más llamativos fue el de un taxi aplastado en Iriondo al 1600. El dueño confirmó que vio el momento en el que el tronco se desplomó sobre el auto, ya que estaba cenando con su novia en un edificio cercano.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

En muchos casos, las caídas sólo provocaron la reducción de calzada de las calles. En otros sectores, el paso vehicular quedó cerrado temporalmente y se esperaban nuevos desvíos por los operativos para retirar los restos de los árboles.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Por otra parte, vecinos de la zona norte decidieron abordar el problema por mano propia y utilizaron una motosierra para cortar ramas. La iniciativa se puso en marcha ante la demora para liberar la entrada a una casa ubicada en Huerta Grande al 900.

Finalmente, la Municipalidad anunció los siguientes cortes de tránsito debido a obras y tareas de mantenimiento este martes en Rosario: