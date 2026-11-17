Se destacó su cooperación con el país y el impulso de obras de infraestructura, integración regional y desarrollo sostenible

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distinguió a CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) por sus 25 años de presencia institucional en la Argentina. El homenaje, impulsado por el diputado porteño Alejandro Grillo, se llevó a cabo en el Salón San Martín del Palacio Legislativo.

“Estos 25 años reflejan una relación de confianza y trabajo continuo. Desde el organismo acompañamos proyectos que mejoran la vida de las personas, generan oportunidades y fortalecen el desarrollo de las provincias”, señaló Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF.

“Recibimos este reconocimiento con orgullo y con el compromiso de seguir acompañando al país. Queremos que los próximos años nos encuentren impulsando más proyectos de infraestructura, innovación e integración que se traduzcan en oportunidades concretas para la gente”, señaló.

En la Ciudad de Buenos Aires, la presencia de CAF por ejemplo se refleja en iniciativas como el Paseo del Bajo y el Programa de Integración Socio Urbana del barrio Rodrigo Bueno. A ellas se sumó, en octubre de 2026, la aprobación de un préstamo por USD 145 millones para la primera etapa de modernización de la Línea B del subte, que contempla la renovación de trenes y mejoras de infraestructura para elevar la calidad y la seguridad del servicio, entre otros.

En el resto del país, durante 2026 CAF aprobó USD 387,8 millones para fortalecer la conectividad vial y la infraestructura eléctrica de Neuquén, y USD 160 millones para modernizar 50 kilómetros de la Ruta Nacional 40 en San Juan. Su cartera incluye además el Programa Sistema de Acueductos Sostenible de Chubut, orientado a mejorar el abastecimiento de agua potable en Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia, entre otras iniciativas.

El trabajo de CAF también abarca la innovación tecnológica y la energía, con operaciones vinculadas a Invap, Arsat y Enarsa. A esa trayectoria se agregó en junio de 2026 la firma de un préstamo A/B por USD 400 millones con Pan American Energy para financiar inversiones en el sector gasífero, en articulación con el sector privado.

Durante la ceremonia se entregó un diploma conmemorativo en el marco de la Declaración 419/2026, que fue recibido por Susana Edjang, representante de CAF en Argentina, en nombre de la institución.

Entre los presentes estuvieron el embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa Esquivel; el embajador de Portugal en Argentina, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes; Martín Lousteau, diputado nacional; Leandro Santoro, legislador porteño; Stefano Di Carlo, presidente del Club Atlético River Plate; Marco Lavagna, exdirector del Indec; Débora Giorgi, secretaria de Producción del municipio de La Matanza; Diego Cánepa, embajador de Uruguay en la Argentina; Sergio Chodos, exdirector ejecutivo por Argentina y el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Christian Gribaudo, secretario administrativo de la Legislatura Porteña, entre otros.

CAF tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 25 países —23 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal— y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. Más información en www.caf.com.