La movilización partirá a las 17 desde Córdoba y San Martín y finalizará en la plaza 25 de Mayo. Denuncian el deterioro de sus ingresos y el recorte de derechos

La protesta del Frente de Jubilados en Lucha, en las puertas de Ansés.

Organizaciones de jubilados y pensionados de Rosario volverán a movilizarse este miércoles para reclamar por el deterioro de sus ingresos y exigir mejores condiciones de vida . La protesta comenzará a las 17, con una concentración en la esquina de Córdoba y San Martín, desde donde los manifestantes marcharán hasta la plaza 25 de Mayo.

Bajo la consigna “Ganamos las calles por nuestros derechos y nuestra dignidad” , los sectores convocantes expresarán su rechazo al ajuste sobre las jubilaciones y pensiones y reclamarán medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo de sus haberes.

La movilización busca visibilizar la situación que atraviesan los adultos mayores, en un contexto de dificultades económicas y crecientes reclamos por los ingresos previsionales.

“Frente al deterioro de nuestros haberes, el ajuste sobre el sector y el avasallamiento de nuestros derechos, volvemos a ganar las calles para hacer escuchar nuestra voz y expresar colectivamente nuestros reclamos”, señalaron las organizaciones a través de un comunicado.

La marcha culminará en la plaza 25 de Mayo, donde los participantes darán lectura a un documento elaborado de manera conjunta. Allí expondrán sus principales demandas y propuestas frente a la situación que atraviesan jubilados y pensionados.

Desde las organizaciones convocantes destacaron que la jornada busca reafirmar la defensa de los derechos previsionales y reclamar condiciones que garanticen una vida digna para quienes, después de décadas de trabajo, dependen de sus jubilaciones y pensiones.