El mediocampista disputó los dos encuentros ante la selección de Colombia y regresará a Rosario para afrontar el duelo ante Gimnasia de Mendoza

Vicente Pizarro regresará a Rosario tras la fecha Fifa de noviembre que lo tuvo como protagonista de la selección de Chile en los dos amistosos disputados ante Colombia . El volante de Central disputó ambos encuentros y llegará a la ciudad con ritmo de juego, previo al duelo de octavos de final del Clausura frente a Gimnasia de Mendoza .

El mediocampista chileno jugó 80 minutos en el partido de ida que se llevó a cabo en Cali, Colombia, donde el seleccionado cafetero se quedó con la victoria por 1 a 0 gracias al gol en contra de Guillermo Maripán a los 35 minutos del primer tiempo.

En el segundo encuentro, que se realizó en Santiago de Chile, Pizarro fue reemplazado a los 86 minutos en el empate sin goles , pero fue protagonista por haber cometido un penal en la primera etapa .

Tras haber finalizado su participación con la Roja, el mediocampista volverá a la ciudad para ponerse a las órdenes de Jorge Almirón en la previa del partido de octavos ante el Lobo mendocino que se jugará el próximo domingo 22 de noviembre a las 16 en el Gigante de Arroyito .

Vicente Pizarro sumó minutos con Chile

A los 33 minutos de juego del encuentro de este martes en Santiago, el lateral derecho colombiano, Daniel Muñoz, tomó un mal despeje de la defensa chilena y, cuando intentó encarar hacia el arco, fue derribado por Pizarro. El árbitro argentino Leandro Rey Hilfer sancionó inmediatamente la infracción.

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El delantero Luis Suárez tomó la pelota y ejecutó el remate desde los doce pasos, pero el arquero Lawrence Vigouroux atajó el penal y mantuvo el empate sin goles.

A pesar de haber cometido el penal, Pizarro es uno de los titulares habituales de su selección y es bien considerado por el entrenador Nicolás Córdova de cara al nuevo proceso en el que la Roja buscará cortar una extensa racha sin clasificar al Mundial.