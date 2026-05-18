Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: fue internado en terapia intensiva

El conductor permanece en terapia intensiva y bajo evaluación médica. Semanas atrás había sufrido un accidente doméstico.

El conductor Chiche Gelblung fue internado de urgencia este lunes y hay preocupación por su estado de salud. La información fue dada a conocer por la periodista Pía Shaw en el programa A la Barbarossa, donde detalló que el comunicador se encuentra en terapia intensiva tras sufrir una descompensación.

Según explicó Shaw, Gelblung había sufrido un accidente doméstico semanas atrás y en las últimas horas presentó complicaciones que derivaron en su internación. “Está despierto y está siendo evaluado. Está mandando mensajes”, señaló la panelista, llevando tranquilidad sobre el estado actual del conductor. Por el momento, se espera un nuevo parte médico para conocer la evolución de su cuadro de salud.

Cabe recordar que hace aproximadamente tres semanas el periodista sufrió una caída en su casa. Según trascendió, tras ese episodio le colocaron dos stents y los médicos le recomendaron hacer reposo y permanecer en su hogar. Sin embargo, Chiche continuó con su rutina laboral y siguió asistiendo tanto a la radio como a la televisión.

“Tuvo una caída que le provocó una herida en la cara y, aun así, siguió trabajando”, contó Shaw en "A la Barbarossa".

En las últimas horas, el conductor sufrió una descompensación y debió ser internado nuevamente para efectuarle distintos estudios y controles médicos. Según informaron, una de las principales preocupaciones de los médicos es el golpe que presenta en la zona izquierda del ojo, producto de la caída.

Según detalló Pia, por el momento, Chiche permanece despierto, bajo observación y siendo evaluado por los médicos.