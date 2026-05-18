La Capital | Maximiliano Pullaro

Mensaje de Pullaro a Milei: "Acá está la caja de medicamentos vacía que nos dejó el gobierno nacional"

El gobernador se quejó por el recorte de Nación en la asistencia de medicamentos a los hospitales. Críticas por el cierre del programa Remediar por parte de la gestión libertaria

18 de mayo 2026 · 19:00hs
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El gobernador Maximiliano Pullaro puso hoy en funcionamiento el nuevo centro de distribución de medicamentos en la localidad de Funes.

El gobernador Maximiliano Pullaro puso hoy en funcionamiento el nuevo centro de distribución de medicamentos en la localidad de Funes.

El gobernador Maximiliano Pullaro apuntó contra el presidente Javier Milei “frente al retiro de Nación y la caída de envíos de programas vitales como el Plan Remediar”, y aseguró: "Tomamos la firme decisión de hacernos cargo”.

A través de la red social X, Pullaro dijo: “Acá está la caja de medicamentos vacía que nos dejó el gobierno nacional, pero nosotros garantizamos nuestra propia caja llena de medicamentos esenciales para cuidar a cada familia de la provincia”.

Y agregó: “Pusimos en marcha un sistema de logística sanitaria que ya está distribuyendo medicamentos a más de 700 centros de salud y hospitales de todo el territorio”, agregó.

Bajo el título: “Salud: ante el retiro de Nación, el gobierno de Pullaro inició el reparto de medicamentos a centros de salud y hospitales de toda la provincia”, el comunicado difundido comenzó señalando que “el mandatario encabezó la puesta en marcha del nuevo sistema provincial de logística sanitaria para distribuir remedios e insumos a más de 700 efectores públicos”.

“El gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezaron este lunes en el Parque Industrial de Funes la puesta en funcionamiento del nuevo sistema provincial de operación logística sanitaria, desde donde partió el primer envío de medicamentos e insumos hacia 50 farmacias y droguerías de la red pública. Desde esos puntos se completará la distribución a más de 700 centros de salud y hospitales de toda la provincia”, indicó el parte oficial.

Garantizar medicamentos

“La implementación representa un cambio estructural para el sistema sanitario santafesino: por primera vez la provincia cuenta con una estrategia integral para recibir, almacenar y distribuir medicamentos y productos médicos a gran escala, incorporando trazabilidad, control de stock y logística especializada. El esquema busca garantizar abastecimiento sostenido ante la retracción de programas nacionales -durante la actividad se mostró la caja vacía del Plan Remediar, que enviaba Nación- y el incremento de la demanda en el sistema público santafesino”, agregó.

Durante el acto, Pullaro sostuvo que el sistema público enfrenta una presión creciente. “Argentina no la está pasando bien” y “nuestros efectores públicos de salud tienen cada vez más consultas”, afirmó, al señalar que las atenciones pasaron de 10 millones a 13,2 millones entre 2024 y 2025.

“Mientras sea gobernador de esta provincia, a ningún santafesino le faltará medicamento ni alimento”, aseguró el mandatario, quien vinculó la mayor demanda con los recortes nacionales. También remarcó que la decisión política del Ejecutivo provincial es sostener recursos para garantizar prestaciones esenciales: “Ahí estamos como provincia para resolver los problemas”.

El gobernador recordó además que al inicio de la gestión se avanzó en compras centralizadas de medicamentos, lo que permitió adquirirlos “un 82 % más baratos que el precio de lista” durante el primer año y alcanzar ahorros cercanos al 90 % en las últimas licitaciones.

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“Hay un gobierno austero, honesto y eficiente que piensa y diseña políticas públicas”, afirmó Pullaro, y añadió que la política sanitaria santafesina “es un orgullo para los santafesinos y una inspiración para toda Argentina, mostrando un Estado más eficiente que compra barato y resuelve los problemas de la gente”.

Por su parte, ministra de Salud, Silvia Ciancio, defendió el fortalecimiento del sistema público y señaló que la reducción de programas nacionales obligó a la provincia a ampliar su capacidad de respuesta. Recordó que el programa nacional Remediar abastecía históricamente medicamentos esenciales y sostuvo que hoy “esa caja está vacía”.

“Por definición de nuestro gobernador hoy tenemos nuestra propia caja llena de medicamentos esenciales”, afirmó. Según detalló, la estrategia basada en compras centralizadas, fortalecimiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y planificación del área de medicamentos permitió “garantizar el acceso a la salud y ahorrar más de $ 500 mil millones”.

El intendente de Funes, Roly Santacroce, destacó que la ciudad sea el punto de distribución hacia toda la provincia y sostuvo que la iniciativa “demuestra eficiencia” frente al retiro de programas nacionales. También estuvo presente el subsecretario de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, Emiliano Melero.

El nuevo esquema demandará una inversión anual de $ 2.334 millones e incluye almacenamiento seguro, cadena de frío, preparación de módulos sanitarios, monitoreo satelital y distribución especializada.

La medida se implementa en un contexto de caída sostenida del envío de tratamientos por parte del Estado nacional. Mientras en 2024 Santa Fe recibió cerca de 2 millones de tratamientos del programa Remediar, en 2025 la cifra descendió a 920.000 y, durante el primer cuatrimestre de 2026, apenas alcanzó 175.000 tratamientos antes del cierre del programa.

Ante ese escenario, la provincia reforzó las compras centralizadas y la producción pública del LIF _que incrementará un 26 % su fabricación este año_ para sostener el abastecimiento de medicamentos esenciales, tratamientos oncológicos e insumos estratégicos. “La inversión provincial acumulada en medicamentos entre 2024 y 2026 supera los $ 64.268 millones”, aseguró la provincia.

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