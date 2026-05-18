La Capital | Política | Maximiliano Pullaro

Pullaro lanzó un nuevo sistema de reparto de medicamentos y criticó al gobierno nacional

El gobernador de Santa Fe advirtió que los recortes impulsados por Milei hacen "cada vez más difícil sostener la eficiencia"

18 de mayo 2026 · 11:45hs
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Pullaro visitó el parque Ciudad Industria en Funes.

Foto: gobierno de Santa Fe.

Pullaro visitó el parque Ciudad Industria en Funes.

La provincia presentó este lunes en Funes un nuevo sistema de logística para mejorar la distribución de medicamentos. "Lamentablemente, permanentemente tenemos recortes del gobierno nacional que nos hacen cada vez más dificil sostener la eficiencia en los servicios públicos", señaló el gobernador Maximiliano Pullaro.

Según explicó el ex ministro de Seguridad durante el acto en Ciudad Industria, el principal problema en la actualidad es que "la economía está muy mal" y eso hace crecer la demanda de atención en la red de efectores públicos. Luego se pronunció a contramano de la política sanitaria de la Casa Rosada: "La definición política tiene que ver con seguir aportando estos recursos para que ningún santafesino la pase peor".

"Mientras sea gobernador de esta provincia invencible, a nadie le va a faltar un medicamento ni un alimento", aseveró el funcionario. Más adelante señaló que el servicio de salud pública es "un orgullo para los santafesinos y una inspiración para toda la República Argentina".

Pullaro lanzó un nuevo sistema de logística sanitaria

El jefe de la Casa Gris encabezó el anuncio del primer envío de módulos de fármacos desde el parque industrial de Funes. En cuanto al incremento de la demanda, comentó: "Sabemos que cuando la economía está muy mal, muchas personas de clase media y clase media baja, caen y le piden al Estado que les pueda resolver los problemas".

"En un momento en que Argentina y muchas provincias discutían sobreprecios en medicamentos y la cartelizacion de las compras, Santa Fe salió a romper eso", enfatizó Pullaro. Así recordó que obtuvieron un ahorro del 82 % en comparación con los precios de lista gracias a las compras centralizadas durante el primer año de su gestión.

>> Leer más: Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos en hospitales

El titular del Poder Ejecutivo provincial calculó que las últimas partidas adquiridas se pagaron un 90 por ciento más barato a los laboratorios. De inmediato, remarcó: "Eso es ser eficiente y eso es ser administrar correctamente los recursos del Estado. Ese ahorro hace que le podamos cumplir a la población que en este momento la está pasando mal".

"Aquí hay un gobierno austero, honesto. Eso es fácil, con no robar te sobra", expresó el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR). Luego añadió que los verdaderos resultados positivos requieren "pensar y diseñar políticas públicas y trabajar con datos".

Primer envío de módulos de medicamentos en Santa Fe

Acompañada por Pullaro, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, se refirió en términos similares a la política del gobierno nacional. "Lamentablemente, las únicas noticias que tenemos son de recorte y ajuste", indicó.

Pullaro

Mientras tanto, la funcionaria supervisó el primer envío de módulos diseñados de acuerdo a la demanda y necesidad de cada uno de los efectores. Al respecto, aclaró: "No todas las cajas son iguales".

Fuentes oficiales precisaron que los fármacos serán distribuidos en 50 farmacias y droguerías de la red pública provincial. Así se garantizará el abastecimiento a más de 700 efectores de todo el territorio santafesino. La titular de la cartera sanitaria remarcó que el nuevo operador logístico permite contar con "condiciones óptimas" de almacenamiento y trazabilidad. "Damos un salto de calidad histórico en el país", afirmó.

>> Leer más: Alerta: el gobierno propone que las recetas sólo sean válidas cuando las haga el médico especialista

Como telón de fondo, la provincia ya superó los 65.000 millones de pesos invertidos desde 2024 para paliar los sucesivos recortes del Poder Ejecutivo nacional en estas prestaciones. La inversión abarca tratamientos oncológicos, medicamentos de alto costo, insumos de salud sexual y reproductiva y prescripciones esenciales.

Por otro lado, voceros del gobierno de Santa Fe estimaron que las compras centralizadas permitieron generar un ahorro total de $ 525.249.574.644,61 en relación con el valor de venta al público. En tanto, el sistema de salud público recibió 13.200.000 consultas durante 2025 y aproximadamente un 30 por ciento corresponden a personas que tienen obra social.

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