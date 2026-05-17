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Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado

El nuevo sistema impulsado por la provincia para la formación en servicio tuvo 1.865 anotados. Los exámenes para cubrir las plazas disponibles serán en un mes

17 de mayo 2026 · 16:18hs
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Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado

El sistema de Residencias en Salud impulsado por la provincia tuvo un récord de inscriptos. Fueron 1.865 los profesionales que se anotaron para cubrir una plaza en los centros de salud y hospitales de todo el territorio santafesino. El número representa un 72 % más que en 2025 y un 93 % más que el año anterior.

Desde el ministerio de Salud de la provincia destacan que las cifras reflejan "el interés de los profesionales para acceder al sistema de formación en servicio que propone la provincia, en un contexto de desfinanciamiento por parte de Nación". El sistema de residencias constituye una herramienta para la formación de profesionales en servicio, intensiva y con dedicación exclusiva, que se desarrolla en hospitales y efectores de la red pública de salud.

Concluido el plazo de inscripciones al concurso de residencias, el sistema provincial registró 1.865 solicitudes. El dato se conoció tras una nueva reunión de la Mesa Interinstitucional que conforma la cartera sanitaria provincial, con el Colegio de Médicos 1° y 2° Circunscripción; las universidades nacionales del Litoral (UNL) y de Rosario (UNR), y la Municipalidad de Rosario.

Durante el encuentro, se avanzó en la definición de criterios, modalidades y recomendaciones para el día del examen que tendrá lugar en Rosario y en Santa Fe, el próximo 17 de junio.

“El balance de las inscripciones es muy positivo, la cifra que alcanzamos es muy importante y supera ampliamente la del año pasado”, destacó el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional de la cartera sanitaria, Gonzalo Chiesa. Para el funcionario, “la gran cantidad de inscriptos que hay este año habla de que Santa Fe ofrece un fuerte nivel de garantías”.

Una cifra récord

Los 1.865 inscriptos en el sistema propio de Residencias en Salud que desarrolla la provincia constituyen una cifra récord. El aumento de los postulantes marcó un crecimiento del 72 % con respecto al 2025, cuando los inscriptos habían sido 1.079, y un aumento del 93 % si se la compara con 2024, año en el que se registraron 972 aspirantes.

El balance se da en el marco de la responsabilidad asumida por Santa Fe en la coordinación e implementación del concurso tras la modificación intempestiva del reglamento por parte de Nación, en 2025, y su consecuente desfinanciamiento.

Frente a este escenario, Chiesa remarcó que el sostenimiento de las residencias “se da gracias a una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio”.

Según explicó, “ante una situación imprevista, en Santa Fe apostamos por darle continuidad al sistema de formación en servicio que son las residencias con un fuerte trabajo colaborativo y conjunto con el resto de las instituciones formadoras”.

Formación en territorio

El sistema de residencias constituye una formación en servicio, intensiva y con dedicación exclusiva, que se desarrolla en hospitales y efectores de la red pública de salud de la provincia. A partir de este año, cuenta con un sistema propio, financiado con recursos provinciales, que busca dar previsibilidad a quienes se incorporan y consolidar un modelo de atención integral basado en una perspectiva de derechos.

Las residencias 2026 financiadas por la provincia se llevarán adelante en 17 efectores distribuidos en 11 localidades, con rotaciones en distintos niveles de complejidad, lo que permite ampliar la experiencia en diversos contextos de atención. Además, el concurso 2026 consolida la oferta de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental Comunitaria, con sedes en Granadero Baigorria, Rosario, Santo Tomé, Reconquista y Rafaela.

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