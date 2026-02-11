La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

La agenda de cortes de tránsito en Rosario sigue el pulso de distintos conflictos políticos y gremiales. Además de la protesta en la Policía de Santa Fe con un bloqueo en la zona sur, este miércoles se anunciaron otras manifestaciones que pueden generar complicaciones para circular por la ciudad.

Luego de la masiva marcha gremial de la jornada anterior, el centro vuelve a ser escenario de un acto a la tarde en rechazo de la reforma laboral que debate el Congreso. Con la misma consigna se preparó la concentración matutina de otras organizaciones en avenida Circunvalación y Presidente Perón .

La conducción local de la Confederación General del Trabajo (CGT) eligió la plaza San Martín para la convocatoria contra el proyecto de modernización legislativa que comienza a tratarse en el Congreso. El mismo sitio fue el punto de llegada de la gran movilización que impulsó el último martes el Frente de Sindicatos Unidos con la presencia de varios dirigentes de rango nacional.

El acto de la mañana en la exavenida Godoy y Circunvalación fue anunciado por la Confederación Argentina de los Trabajadores del Tansporte (Catt) para expresar su oposición a la modernización laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA) en el Senado nacional. Allí también se confirmó la participación del Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep).

La CGT Rosario también decidió salir a la calle contra el proyecto del gobierno en coordinación con la marcha que impulsa la conducción nacional en la ciudad de Buenos Aires. El plan consiste en concentrarse frente a la sede ubicada a la altura de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para realizar el encuentro principal en la la plaza San Martín.