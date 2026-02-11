LA AFA definió dónde se transmitirán y cuánto costará ver los partidos de la Primera Nacional

De cara al estreno del próximo fin de semana de la temporada 2026, los dirigentes de la entidad definió un cambio. Todos los detalles

La productora general de los partidos de la Primera Nacional y de la Primera B será "La Corte"

El Comité Ejecutivo de la AFA determinó la pantalla que transmitirá los partidos de la Primera Nacional y de la Primera B. Tras varios meses de incertidumbre y con el regreso de la temporada 2026 a la vuelta de la esquina, la casa madre del fútbol argentino anunció que las categorías se verán por intermedio del sitio web LPF Play.

Esta plataforma de streaming de la Liga Profesional de Fútbol es la encargada de emitir los encuentros del Torneo Proyección (campeonato de reserva) y el certamen de Primera División del Fútbol Femenino. Además, se reproducen diversos programas, tales como LPF Show, AFA Estudio y Lado F.

A través de un extenso comunicado, la entidad informó el cambio de televisación: "De esta manera, la casa madre de nuestro fútbol se alinea con las organizaciones deportivas más importantes del mundo que difunden sus competencias a través de sus propias plataformas, como la FIFA, la UEFA, la Fórmula 1, la NBA (básquet), o la mismísima NFL (fútbol americano), entre otras".

Para el inicio de la competencia, el ente comunicó que los dos primeros partidos serán de acceso libre y gratuito , sin la necesidad de estar registrado. Luego, desde la tercera fecha será indispensable estar incorporado en la plataforma para poder observar los contenidos, aunque continuará siendo sin costo durante un tiempo indeterminado hasta el momento.

Sin embargo, la gratuidad no se mantendrá durante todo el año: "En una tercera etapa, será requisito la contratación de una suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo de los torneos de ambas categorías", señaló la organización.

A la espera de la confirmación oficial de AFA, se especula que el costo por mes rondaría los 10 dólares.

Cómo será el formato de la Primera Nacional 2026

La competición comenzará este viernes 13 de febrero desde las 17 con el encuentro entre San Miguel y Central Norte de Salta por la Zona A.

La Segunda División del futbol argentino se dividirá en dos zonas, integrada por 18 equipos cada una. Esta fase inicial se llevará a cabo desde este viernes hasta el fin de semana del 24 de octubre.

La Zona A está conformada por Acassuso, All Boys, Almirante Brown, Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Ciudad Bolívar, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz, Los Andes, Mitre (SdE), Racing de Córdoba, San Miguel y San Telmo.

Por otro lado, la Zona B contará con Agropecuario, Almagro, Atlanta, Atlético de Rafaela, Chacarita Juniors, Colegiales, Deportivo Maipú, Ferrocarril Midland, Gimnasia y Esgrima (Jujuy), Gimnasia y Tiro (Salta), Güemes (SdE), Nueva Chicago, Patronato, Quilmes, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Temperley y Tristán Suárez.

El certamen será con encuentros entre todos los integrantes de cada grupo, con partidos de local y visitante con cada uno, además de una fecha interzonal con ida y vuelta.

Luego se disputará la segunda instancia del campeonato desde el 31 de octubre y el 12 de diciembre, donde se jugará la primera final por el ascenso, el Reducido y la segunda definición por el restante boleto a la Primera División.

Los dos primeros de cada zona se enfrentarán en una final por el primer ascenso a partido único en estadio neutral. Luego, el Reducido enfrentará los 7 equipos mejor ubicados detrás de los dos líderes (del 2° al 8°), junto con el derrotado del primer partido definitorio. Además, habrá cuatro descensos.