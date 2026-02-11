La Capital | Información General | VPN

Qué es una VPN y por qué está en tendencia en Argentina

Los usuarios están relacionando esta herramienta con el acceso a Magis TV, Xuper TV y otras plataformas de series y películas. De qué se trata

11 de febrero 2026 · 11:45hs
Las conexiones VPN ofrecen diferentes ventajas a sus usarios y se volvieron tema de conversación en Argentina

Por estos días que Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina tras el acuerdo con Estados Unidos, los usuarios estuvieron explorando distintas herramientas que podrían ser útiles para el mismo objetivo: acceder a series y películas sin tener que pagar. Es así que empezó a resonar el término VPN, un instrumento conocido en el mundo informático pero bastante nuevo para una buena parte de usuarios.

El número de búsquedas de VPN en internet aumentó considerablemente estas últimas horas. Aunque este interés repentino responde a una cuestión coyuntural como lo es la baja de las plataformas de streaming gratuito en el país, lo cierto es que se trata de una herramienta que existe hace largo rato y es usada regularmente con diferentes objetivos por sus innumerables ventajas.

Qué es una VPN

“VPN” son las siglas de “Virtual Private Network”, es decir, “red virtual privada”. Esta herramienta permite establecer conexiones seguras y privadas entre dispositivos a través de internet, lo cual garantiza una transmisión de datos de forma segura y anónima. Como la conexión con VPN se realiza de manera virtual y no local, es posible establecer conexiones entre dispositivos en puntos geográficos totalmente alejados, a diferencia de las conexiones por router o módem (red local), que exigen cercanía entre dispositivos.

La VPN, además, enmascara las direcciones IP de los usuarios y cifra los datos de manera tal que se vuelven ilegibles para cualquier persona o dispositivo que no cuente con autorización. Con su información encriptada, el usuario goza de privacidad, anonimato y seguridad a la hora de conectarse.

Para qué se usa una VPN

Por sus diferentes ventajas, las VPN pueden ser utilizadas para distintos fines. Un ejemplo muy común es el teletrabajo o trabajo remoto. En estos casos, la conexión VPN permite que trabajadores que están fuera de la oficina puedan ingresar al sistema de manera segura y confidencial. También es utilizado cuando una misma empresa tiene varias sucursales, ya que gracias a esta herramienta pueden acceder a una única red privada incluso desde distintas ciudades.

Además, la seguridad que garantiza una conexión por VPN protege a las empresas y los usuarios de hackeos o robos de información. Con un acceso protegido y los datos cifrados, las compañías se pueden manejar con mayor tranquilidad.

Justamente la seguridad en sí es uno de los motivos por la que muchos usuarios deciden conectarse por medio de una VPN. Estas conexiones vienen acompañadas por un cifrado de los paquetes que se transmiten con ellas y esto es sumamente valioso porque evita el robo de información. Por ejemplo, si un usuario inicia sesión en sus cuentas bancarias conectado desde una red WIFI pública, puede tener la mala suerte de que se roben sus datos, ya que para un ladrón virtual acceder a esta información es relativamente fácil si no se encuentra cifrada.

Pero atención, existen diversas VPN y es importante que el usuario pueda confiar en su elegida. Si se protegen los datos de las redes públicas pero se entregan a una VPN poco fiable, el peligro sigue existiendo. Actualmente, existen VPN verificadas que garantizan una conexión segura.

Por qué la VPN se volvió tendencia en Argentina

Tanto en Argentina como en el resto de países, las VPN se utilizan día a día con distintos fines. Recientemente, el motivo que disparó su popularidad en los motores de búsqueda tiene que ver con un uso pícaro que muchos encontraron como respuesta al bloqueo de Magis TV y Xuper TV.

Es que cuando un usuario se conecta con VPN, su dispositivo se comunica con el servidor VPN y es este el que luego se comunica con internet. Por ende, si el usuario se encuentra en un país y el servidor VPN tiene asignado virtualmente otro, generalmente los servidores web van a creer que se está navegando desde el país que figura en la VPN. Muchas personas utilizan este truco para acceder a contenidos que solo están disponibles en determinados países, utilizando en su VPN una dirección de ese lugar.

Pero además, esto abre otra puerta un poco más rebuscada. Si en un país existen contenidos que han sido bloqueados o censurados, un usuario que utilice una VPN con dirección en otro país en el que se encuentren disponibles puede seguir accediendo a ellos.

El gobierno provincial afirma que la protesta en la Policía no afectará las paritarias
