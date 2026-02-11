Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

La estatal Corredores Viales detalló las tareas de mantenimiento con cuatro frentes de trabajo, pero el senador rosarino Ciro Seisas volvió a la Justicia federal. "Hicieron muy poco y nada. No dan fechas para lo que falta", cuestionó

Luego de que la Justicia Federal hiciera lugar a una acción de amparo presentada por el senador provincial por Rosario, Ciro Seisas , ante el mal estado de transitabilidad de Circunvalación, l a empresa estatal Corredores Viales a cargo de la traza remitió un informe en el que detalla las obras de mantenimiento que se ejecutaron y otras en marcha en la ruta nacional A008. Sin embargo, para el legislador santafesino, la reacción del organismo fue insuficiente. "No hay ningún plan de nada, hicieron muy poco, sólo están tapando baches que les marcamos y no dan plazos para lo que falta".

La resolución emitida en plena feria judicial, le imponía al ente estatal y a la Dirección Nacional de Vialidad que remitiera un informe detallado de las acciones destinadas a revertir la postal de pastizales, yuyos y la nula o escasa iluminación que presentaba la ruta nacional en varios sectores de sus 28 kilómetros de extensión. Lo impuso tras una serie de acciones judiciales previas, y en el marco de un fuerte reclamo por el estado que presenta la autopista urbana. En la contestación al juez federal, Corredores Viales describe cuatro frentes de trabajo, con cuadrillas de mantenimiento eléctrico, limpieza de traza y transitabilidad, de reparación de barandas; y de corte de pasto.

Pero el detalle de lo hecho en este verano, no fue satisfactorio. "Hay una diferencia sustancial entre lo que ellos argumentan y lo que en realidad existen. Nosotros entendemos que no se cumplió. De hecho, presentamos un escrito evidenciando las diferencias de criterio que tenemos. Ellos aducen una cantidad de luminarias inferior a las que realmente existen y deben ser reemplazadas. No ejecutan ningún plan de nada, no tiene ningún plan", remarcó Seisas.

Plan de obras

Una vez notificado de lo hecho por el organismo nacional el 29 de enero pasado, Seisas salió a criticar el plan de obras al tildarlo de "insuficiente" y apeló nuevamente a la Justicia. "Sobre el desmalezamiento, el único corte completo que reconocen es del kilómetro 0 al 6. Seis kilómetros. Nada más. En una Circunvalación de casi 30 kilómetros de longitud. Para toda la traza dicen que trabajan con 8 operarios y algunas máquinas, para la ruta más transitada de Rosario", cuestionó el senador.

Las luminarias, en el foco de la polémica

En 2023 Circunvalación tenía unas 3.500 luminarias según consta en los documentos oficiales, pero el 40 por ciento no funciona. Serían más de 1.400 luces apagadas. "Sin embargo, en el informe que mandan a la Justicia hablan de sólo 260 luminarias fuera de servicio. No explican de dónde sale ese número, ni qué pasó con el resto", cuestionó Seisas para insistir: "No hay listado completo de luces repuestas, no hay plazos claros y los accesos siguen a oscuras".

En cuanto a los puentes viales, que atraviesan la autopista urbana no se informaron tareas de mantenimiento estructural en ninguno de los diez que tiene el anillo vial y muchos siguen vandalizados.

Con fecha 23 de enero pasado, Vialidad plantea que el objetivo del plan de trabajo es restablecer en su totalidad la iluminación y está dividido en 4 etapas, con una duración total de 90 días contados a partir de la fecha de entrega del camión con hidrogrúa para la cuadrilla de mantenimiento. La hidrogrúa debió arribar el 26 de enero pasado, mientras que la compra de materiales para reposición del faltante estará disponibles en los próximos 30 días.

circunvalacion34

Hechos vandálicos

"Cabe destacar que la problemática principal de esta traza surge a partir de los reiterados hechos vandálicos que se sufren, los cuales, a pesar de probar distintos métodos para mitigarlos, resultan imposibles de evitar. Además, los circuitos de alimentación que conforman el sistema se encuentran conectados a suministros compartidos con el alumbrado público de Rosario y, en algunos sectores, con la alimentación de viviendas domiciliarias, lo que provoca que nuestro sistema se vea constantemente afectado por el consumo compartido con otros servicios", advierte el informe del Estado nacional remitido a la Justicia federal.

En cuanto a la remoción de malezas, se indica que "el corte se realizó en un pastizal muy alto y fuerte, debido a la época que transcurre y las constantes precipitaciones, por lo que se estima que la calidad y prolijidad mejoren en el segundo corte, previsto para febrero".

La cuadrilla de limpieza de pastizales es subcontratada y además de prestar servicios en Circunvalación, también tiene a cargo el corte de pasto de la 34 y A012, "por lo que la operatividad debe coordinarse teniendo en cuenta eso".

En cuanto al bacheo de transitabilidad y limpieza de traza lo ejecutan, según Corredores Viales "cinco operarios, un camión volcador y una minicargadora. Se tiene prevista la limpieza del tramo en general durante los próximos 50 días".

circunvalacion36 Los operarios volvieron a cortar el pasto, pero aún prevalecen los yuyales en varios sectores de Circunvalación.

Réplica

Seisas cuestionó punto por punto el informe de Corredores Viales. "La mayoría de las denuncias por daños al tendido lumínico corresponde al período mayo-septiembre de 2023. En una sola de las denuncias (noviembre 2025) se menciona vandalismo masivo que involucra a 250 luminarias", detalla en la respuesta judicial para agregar: "Resulta llamativo que durante dos años no hayan sido sustraídos metros de cobre o luminarias. Y más llamativo aún que el vandalismo masivo haya ocurrido tiempo después de que se iniciara esta acción de amparo llamando la atención sobre el abandono de la Circunvalación. Esta increíble secuencia de hechos nos permite inferir que esta importante arteria de circulación estuvo totalmente abandonada por el concesionario y el comitente por lo menos desde el segundo semestre de 2023 hasta fines de 2025, a punto tal que ni siquiera se efectuaban denuncias o se contabilizaban las luminarias sustraídas o deterioradas o el cobre robado".

En el escrito, se le pide al fuero federal un control estricto y semanal del anunciado plan de tareas. Ante un nuevo incumplimiento Seisas, solicita sanciones conminatorias. "La acumulación de luminarias sustraídas o vandalizadas o la falta de cables, que ahora se presenta como un serio obstáculo a superar, no tiene otra causa que la falta de cumplimiento de las más elementales obligaciones de mantenimiento y control durante un prolongado lapso, durante el cual no se han destinado los recursos suficientes", finaliza.