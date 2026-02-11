El duro presente de un ex-Racing e Independiente, alejado de las canchas para ganarse la vida

El fútbol puede mostrar realidades opuestas, desde tocar el cielo con las manos hasta caer en una situación crítica. En las últimas horas, Leonel “Lolo” Miranda, exjugador de Racing e Independiente, fue protagonista de un video viral que encendió las alarmas por su complicada actualidad, muy alejado de las canchas.
Luego de quedar sin club por su salida de San Telmo, apenas unos meses después de dejar Banfield, el mediocampista fue grabado vendiendo oro durante la madrugada en Villa Tranquila, en el conurbano bonaerense.
Miranda, de 32 años, debe rebuscársela para vivir después de quedarse sin trabajo, ya que no fue fichado por ningún club en el último mercado de pases, e hizo negocios en su barrio, frente a la casa de su madre.
El futbolista vendió un anillo de oro del que quería desprenderse por estar abollado y, durante el video, dijo: “Ahora estamos así, renegando. Estamos esperando, llegaron una banda de ofertas pero bueno... quiero que me dejen jugar seis meses en cualquier lado”.
>> Leer más: El desafío de la dupla Orsi-Gómez en Newell's, con un beneficio en medio del mal presente
La caída de la carrera de Lolo Miranda
Tras haber debutado en primera división con el Rojo y haber jugado dos años en el Houston Dynamo de la MLS, el volante brilló en Defensa y Justicia y se marchó a México, pero al poco tiempo fue comprado por Racing. En la Academia tuvo grandes momentos, incluso levantó dos títulos, pero se despidió en 2024 luego de dos años con poca participación.
A partir de allí, no aguantó más de seis meses en cada club, con apenas cuatro apariciones en Tigre, cinco en Banfield y ocho en San Telmo de la Primera Nacional, donde disputó su último partido hace cinco meses, a finales de septiembre de 2025.
“Me lo mandé a hacer hace bastante, cuando jugaba en Racing. Está terrible”, aseguró Miranda en el video sobre el anillo que vendió, el cual lo acompañó durante sus mejores años con la Academia.