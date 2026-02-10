"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida al enojo social, pero no resuelve el problema"

Desde el Colegio de Psicólogos cuestionaron el proyecto de ley penal juvenil que esta semana se debatirá en el Congreso nacional

El Colegio de Psicólogos de Rosario cuestionó el proyecto de ley penal juvenil que impulsa el gobierno nacional y advirtió que bajar la edad de punibilidad es una "falacia electoralista" .

Marcelo Martínez, asesor legal de la institución, señaló que el encierro carcelario para menores no resuelve el problema de la inseguridad y que el Estado debe intervenir con políticas integrales en lugar de "respuestas simplistas".

En medio del debate reactivado por la Casa Rosada sobre la baja en la edad de imputabilidad bajo la premisa de "delito de adulto, pena de adulto" , el Colegio de Psicólogos de Rosario manifestó una postura crítica. En diálogo con LT8 , Martínez advirtió que la consigna impulsada por sectores del oficialismo y aliados ignora la complejidad del desarrollo subjetivo en la infancia y la adolescencia.

Según explicó, los menores de están en un proceso de constitución que requiere el acompañamiento de adultos y del Estado, no el aislamiento en un sistema penitenciario. " Si la respuesta es el encierro carcelario, eso no hace más que agravar las cosas ", dijo el profesional.

Baja en edad de imputabilidad penal

"El Estado debe intervenir en situaciones graves, pero tratándose de niños y adolescentes, el encierro carcelario no hace más que agravar las cosas"

Aportes al debate por la edad de punibilidad

Desde la Mesa de infancias y adolescencias de Colegio de Psicólogos emitieron un comunicado donde recordaron que la Convención Internacional de los Derechos del Niño impone a los países firmantes "la responsabilidad de garantizar el cuidado y protección integral a una población que necesita de andamiajes para su constitución subjetiva en cada una de las etapas de su vida".

"Cuando un niño o un adolescente comete un acto aberrante, doloroso y que daña a otros, el Estado está obligado a la intervención racional y medida. No puede atrasar con los mismos efectos dañosos. Porque el efecto de justicia adviene considerando ese dolor de la víctima y reparando en las circunstancias que se sucedieron", señala el texto publicado en sus redes sociales.

Desde el Colegio de Psicólogos advirtieron que el Estado "no debe revictimizar" y que "si frente a un delito grave la respuesta estatal es la reclusión en lugares aberrantes y crueles de hacinamiento, se produce más de lo mismo".

En el comunicado afirman que la frase "delito de adulto, pena de adulto" esgrimida por quienes defienden la baja en la edad de punibilidad " no sólo es una falacia, sino que se ha convertido en un producto comprable por el electorado" y que "una respuesta que castiga más temprano, es un abandono más temprano".

Una respuesta reduccionista

El asesor legal del Colegio de Psicólogos de Rosario destacó que el discurso de "pena de adulto, delito de adulto" es "reduccionista y maniqueo", ya que intenta plantear que quien no está de acuerdo con la penalización de menores se sitúa del lado del victimario.

"Claramente esto no resuelve la situación, sino que la agrava, porque ya sabemos lo que acontece en las cárceles de nuestro país", añadió.

En este marco, para Martínez explicó que la postura del colegio profesional no es ingenua y que debe incluirse a las víctimas. "Tiene que haber una reparación al daño ocasionado y se debe comprometer a estos niños o adolescentes a que se hagan cargo de esas reparaciones", con políticas de acompañamiento para los jóvenes que han cometido delitos graves.

El proyecto del gobierno

Tras ingresarlo al Congreso, este lunes el gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de reforma de la ley penal juvenil. Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido con fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.