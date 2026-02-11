La Capital | Política | reforma laboral

El Senado debate hoy la reforma laboral, tras algunas concesiones que hizo el gobierno

Está previsto que la sesión comience a las 11. El oficialismo contaría con los votos necesarios para darle media sanción al proyecto

11 de febrero 2026 · 07:54hs
El Senado de la Nación debate hoy el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno

El Senado de la Nación debate hoy el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno

El Senado debatirá este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral, una iniciativa para la cual el oficialismo hizo concesiones tanto a los gobernadores aliados como a la CGT, que resistió varios puntos del articulado. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció ayer un “acuerdo” para tratar hoy la reforma laboral, a la que llamó la “primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.

El acuerdo alcanzado con los bloques aliados y los gobernadores contempló la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas, que tenía un impacto de más de 2 billones de pesos en las provincias. Otro punto importante es que el oficialismo cedió al reclamo de la CGT debido a que se mantuvo la denominada “caja sindical”: se mantendrá por dos años el aporte solidario a los gremios pero con un tope del 2% y no se rebajan las cargas para las obras sociales que se mantienen en el 6%.

También quedó el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%. Además, se aceptó el pedido de los bancos de mantenerse como únicos responsables para abonar los sueldos, debido a que no se autorizarán a las billeteras virtuales, como figuraba en el proyecto original.

Cómo llega el oficialismo a la sesión de hoy

Con este acuerdo, La Libertad Avanza llegará a la sesión convocada para este miércoles a las 11 con la garantía de que puede sancionar la ley de modernización laboral. “Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo Bullrich sobre el entendimiento con distintos partidos como “la UCR, el PRO y partidos provinciales”.

>> Leer más: Masiva movilización en Rosario contra la reforma laboral del gobierno de Milei

Y agregó que “desde el principio de la democracia que la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral”. Bullrich justificó los cambios sustanciales que se produjeron con una frase donde reconoció que sin esas reformas no tenían los votos. “El tango se baila de a dos”, dijo al afirmar que una ley “no es la imposición de una parte sobre la otra, sino que es la construcción de un acuerdo”

“En este acuerdo, el gobierno propuso una rebaja de ganancias. Los senadores, porque yo no he hablado con los gobernadores, dijeron que tenía que ser una mirada más integral, es decir, que no hay una negativa a tratarlo, sino una mirada más integral de un pacto federal que trabaje sobre todos los problemas de competitividad que tiene la Argentina. Entonces, nos quedamos comprometidos a eso. Yo creo que no hay ganadores y perdedores, sino que hay un acuerdo”, planteó.

Reforma laboral consensuada con 44 senadores

Bullrich brindó la conferencia junto al titular de la UCR, Eduardo Vischi, y del PRO Martín Goerling Lara, donde explicó todos los cambios y destacó que ese consenso “se construyó con horas de trabajo de los 44 senadores”.

La Libertad Avanza tiene 20 legisladores y cuenta con el respaldo de los 10 de la UCR; tres del PRO; uno del Frente Cívico; dos del Frente de la Concordia; uno de Despierta Chubut; uno de Primero los Salteños, otro de Independencia, otro Provincias Unidas y uno de La Neuquinidad, con lo que totalizan 41 votos.

>> Leer más: Alerta gremial en Rosario sobre la reforma laboral: "Vamos a prender fuego el país"

Todavía no hay certeza como votarán los santacruceños y la senadora de Córdoba Alejandra Vigo. Bullrich acordó además que el Fondo de Asistencia Laboral creado para solventar los despidos tendrá dos categorías: una para las grandes empresas, que aportarán el 1% de los aportes que hacen a ANSES, y el de las pymes que destinarán el 2,5%.

“En el fondo de asistencia laboral, por una propuesta en primera instancia de la UCR y aceptada por todos los que conformamos este grupo de los 44, hemos dividido el FAL en dos categorías, un 1 por ciento para las grandes empresas y un 2 y medio para las pymes, minipymes y medias, que podrá llegar a uno y medio para las grandes, y a 3 con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la Comisión Bicameral de previsión social”, destacó.

El capítulo impositivo, en tanto, se mantendrá con excepción de la rebaja de Ganancias, con lo cual se eliminarán impuestos internos y se creará el Régimen de Inversiones para medianas empresas (RIMI) que establece beneficios fiscales para las nuevas inversiones como la amortización acelerada de ganancias y del IVA.

>> Leer más: Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Bullrich aclaró además que “los salarios se van a cobrar solo en entidades bancarias o de ahorro oficial”, ya que “si aquellos que no son bancos son, digamos, pagadores de salario y no tienen las mismas exigencias que un banco, pueden generar enormes problemas”.

“Así que eso lo hemos sacado. El Banco Central podrá darle a billeteras virtuales, que hoy no son bancos, la categoría de banco”, añadió._Bullrich ratificó además que se derogará el Estatuto del Periodista pero habrá un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo.

“Se caen los estatutos a los seis meses para que armen un convenio adecuado en cada uno de los sectores. Los estatutos son leyes previas a la ley de Contrato de Trabajo. No tiene ningún sentido que haya leyes distintas a la ley de contrato de trabajo que rijan la vida laboral de los argentinos”, afirmó la legisladora. (NA)

Diego Santilli, Lule Menem, Karina Milei y Manuel Adorni integran la mesa encargada de la estrategia parlamentaria, con la reforma laboral al tope de las prioridades.

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

La conferencia de prensa en la UOM fue la antesala de una marcha contra la reforma laboral.

Alerta gremial en Rosario sobre la reforma laboral: "Vamos a prender fuego el país"

Rosario se moviliza contra la reforma laboral de Milei.

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno

La UOM moviliza en Rosario en la previa al tratamiento de la reforma laboral

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros

El Senado debate hoy la reforma laboral, tras algunas concesiones que hizo el gobierno

El Senado debate hoy la reforma laboral, tras algunas concesiones que hizo el gobierno

Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

San Valentín sin gastos: siete regalos gratis y originales para el día de los enamorados

San Valentín sin gastos: siete regalos gratis y originales para el día de los enamorados

Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

La estatal Corredores Viales detalló las tareas de mantenimiento con cuatro frentes de trabajo, pero el senador Ciro Seisas volvió a la Justicia federal
Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud
Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros
El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

Cuántos cambios de mínima tiene en mente Almirón para el partido por Copa Argentina

Cuántos cambios de mínima tiene en mente Almirón para el partido por Copa Argentina

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario
La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene
El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"
Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"
"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"
Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua
La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla