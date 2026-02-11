El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

El ofrecimiento surgió tras una reunión que comenzó a última hora de anoche y terminó a la madrugada. Se abre un compás de espera

La reunión entre los funcionarios provinciales y el abogado que representa a los policías que realizan desde hace días una protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II se extendió hasta pasada la una de la madrugada de este miércoles en la sede local de Gobernación.

En forma paralela, los agentes que no se plegaron a la manifestación c umplieron con los servicios de patrullajes mínimos, muchos de los cuales fueron encabezados o realizados por personal jerárquico de la Unidad Regional II.

Según fuentes oficiales, durante la reunión , los ministros Pablo Cococcioni, de Justicia y Seguridad, y Pablo Olivares, de Economía, presentaron una serie de propuestas al abogado Gabriel Sarla, quien representa a los manifestantes.

Si bien no trascendieron detalles del ofrecimiento oficial, los voceros consultados esta mañana señalaron que el vocero de los policías deberá transmitirla a los manifestantes en el lugar de la protesta. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento ya sea a favor o en contra de la propuesta oficial.

Cuál es el motivo de la protesta policial

Los policías que participan de la protesta frente a Jefatura reclaman no solo una actualización salarial. Aseguran que las condiciones laborales se volvieron insostenibles. En el pliego de quejas aparecen las largas jornadas, la falta de descanso adecuado y la necesidad de recurrir a servicios adicionales para completar ingresos.

El hecho que detonó la manifestación fue la muerte del suboficial Oscar Valdez. Conocido como “Chimi”, Valdez atravesaba problemas de salud mental y se encontraba con carpeta médica. El 4 de febrero tomó el arma reglamentaria de una compañera y se disparó. Dos días después, falleció en el Heca.

La protesta escaló en tensión a partir del lunes a la noche cuando un grupo de familiares de policías y efectivos retirados recibieron la orden de los jefes de la Unidad Regional II de despejar el ingreso. Entonces hubo un incidente con algunos forcejeos. La situación no pasó a mayores, pero la concentración permaneció en el lugar durante todo el martes sobre avenida Ovidio Lagos que tuvo cortado el tránsito todo el tiempo.

También, durante una conferencia de prensa, el ministro de Cococcioni afirmó que 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad por haber participado de la protesta y el Ministerio Público de la Acusación abrió una investigación para establecer si esos agentes cometieron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.