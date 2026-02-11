El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Así, sumará valor al proyecto vigente en Isla Verde. El también artista plástico propone una nueva perspectiva del río y los humedales

El pintor y artista plástico rosarino Mario Domínguez Teixeira elevará la vara cultural durante este 2026 . Al prolífico proyecto educativo, denominado "Humedales del río Paraná" , llevado a cabo durante 2025 en un museo de sitio en las islas frente de Rosario, ahora se sumará la apertura de la Casa Raúl Domínguez, cuyas obras pudieron apreciarse durante muchos años en la vieja terminal La Fluvial.

La novedad es que desde este año las escuelas podrán contar con la cercanía del río materializada en las obras llevadas a cabo allí y apreciar los restos arqueológicos de los Chaná , comunidad originaria que habitó hasta el siglo XIX en la región, entre otras actividades relacionadas a la temática de los humedales.

Apodado por Quinquela Martín como "El pintor del río" , los cuadros de Domínguez estarán a la vista y a disposición de las escuelas que tengan intenciones de visitar la casa ubicada en el pasaje Cajaraville 185, además de las visitas al museo itinerante que se encuentra vigente en un sector de Isla Verde.

Fundado por el pintor Raúl Domínguez en 1969, el museo de sitio que funcionaba en la estación fluvial de Rosario hasta 2024, quedó refundado en las islas al año siguiente, dirigido por el artista plástico Mario Domínguez Teixeira, justamente hijo y heredero, quien dialogó con La Capital .

raúl domínguez teixeira.jpg Una de las obras recuperadas del legado de su padre, Raúl Domínguez Teixeira.

"El proyecto de la isla fue muy enriquecedor, concurrieron 40 escuelas, pero faltaba ubicar la obra de mi papá y nada mejor que sea en su propia casa para darle continuidad al legado", señaló Mario Domínguez Teixeira.

Cuándo comienzan las visitas

El nuevo proyecto comenzará a rodar en marzo y podrá visitarse con turnos previos a coordinar con el artista plástico. De esta manera, Domínguez propone dos proyectos simultáneos para instituciones educativas. Es decir, seguirá vigente la propuesta de visitar las islas con el museo de sitio, que incluye traslado y estadía en el humedal, en una jornada que se extiende de 10 a 16.

Además, estará la posibilidad de visitar la casa donde su padre impregnó sus trazos para inmortalizar el río Paraná, su flora, fauna y habitantes en una obra magnífica. Allí se dictarán talleres de dibujos para niños y adultos, muestras culturales, charlas y conferencias, muestras de videos, encuentros culturales.

"Es una actividad interesante, en la que van a encontrar toda al obra de mi padre. Está pensada para grupos escolares, a través de charlas enfocadas en los humedales y el territorio. Además, allí se encuentra mi taller y el de mi hijo Rodrigo. La verdad que estamos hablando de tres generaciones de artistas plásticos", destacó.

En ambos sitios, los ejes temáticos girarán en torno a la vida y obra de Raúl Domínguez, problemática territorial de los humedales, la creciente y la bajante, erosión y sedimentación, formación de islas, breve historia del Charigüé y sus escuelas, flora y fauna, costumbres y actividades de los isleños, pueblos originarios del litoral, su cultura, costumbres, mitos y su música.

raúl domínguez

Restos arqueológicos

Entre los elementos que se exhiben en el nuevo sitio, se encuentran restos arqueológicos de los Chaná y guaraníes, quienes fueron las etnias originarias de la región. Además, la casa posee una biblioteca sobre literatura, historia de la región y diccionarios de lenguas originarias. Los temas solicitados sobre la región serán acordados previamente. Las charlas se presentarán en formato power point y videos.

"Cuento con instrumentos musicales, artesanías actual de guaraníes, cestería, alfarería, mitos de la región con imágenes y su relación con los temas de preservación y cuidado del territorio", detalló Domínguez Teixeira, hijo y heredero de su padre Raúl.

casa domínguez1

El proyecto educativo, turístico y cultural llevado a cabo por Domínguez Teixeira fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, la Legislatura provincial, el Concejo Municipal de Rosario y la Municipalidad de Victoria, Entre Ríos.

Para consultas y contacto de instituciones escolares y público en general comunicarse al 3415479495 o a los correos [email protected] y [email protected].